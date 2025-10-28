দিনের এই সময়ে নিয়মিত দুই গ্লাস পানি পান করলে ওজন কমার হার বাড়বে ৪৪ শতাংশ
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবার খাওয়ার আগে মাত্র ৫০০ মিলিলিটার অর্থাৎ দুই গ্লাস পানি পান করলে ওজন কমানোর হার বেড়ে যেতে পারে ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত। একে তো ওজন কমানোর ম্যাজিক বলতে হয়!

কখনো কখনো জীবনের বড় পরিবর্তন আসে একটি ছোট্ট অভ্যাস থেকেই। আজকের দ্রুতগতির জীবনে ওজন কমানো নিয়ে আমরা নানা দিকেই ছুটছি কেউ ডায়েট করছেন, কেউ জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন, কেউ আবার খুঁজছেন ম্যাজিক সাপ্লিমেন্ট বা ‘ডিটক্স ড্রিংক’। অথচ আমাদের হাতের নাগালেই আছে এক সহজ, প্রাকৃতিক এবং কার্যকর অভ্যাস। তা হলো, খাবারের আগে পানি পান করা। সাম্প্রতিক সময়ে ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহামের এক গবেষণায় দেখা গেছে, খাবারের আগে মাত্র ৫০০ মিলিলিটার পানি (দুই গ্লাসের সমান) পান করলে ওজন কমার হার বেড়ে যেতে পারে ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত, যদি তা সুষম খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে অনুসরণ করা হয়। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ আর হার্ভার্ড হেলথের রিপোর্টও এই গবেষণাকে সমর্থন করছে।

খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে বা পরে পানি পান করাই আদর্শ সময়
ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহামের একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ৮৪ জন অতিরিক্ত ওজনের প্রাপ্তবয়স্ককে দুই দলে ভাগ করা হয়। যার মধ্যে প্রথম দল খাবারের আগে ৫০০ মিলিলিটার পানি পান করে। দ্বিতীয় দল শুধু ডায়েট অনুসরণ করে। ১২ সপ্তাহ পরে দেখা যায়, পানি-পানকারী দলের গড় ওজন কমেছে প্রায় ৪.৩ কেজি, যেখানে অন্য দলের গড় কমেছে ২.৮ কেজি। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, শুধু খাবারের আগে পানি পান করা নিয়মিতভাবে অনুসরণ করলেই ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত ত্বরান্বিত করতে পারে।

খাবারের আগে মাত্র ৫০০ মিলিলিটার পানি (দুটি গ্লাসের সমান) পান করলে ওজন কমার হার বেড়ে যেতে পারে ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত
জলীয় পদার্থের এই বিজ্ঞান বেশ সহজ। পানি আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক ‘অ্যাপেটাইট সাপ্রেসর’। পেট ভর্তি রাখার পাশাপাশি এটি মস্তিষ্কে এক ধরনের বার্তা পাঠায় “আমি পূর্ণ”। এর ফলে অযথা খাওয়া বা অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়। একই সঙ্গে পানি শরীরের পাচনক্রিয়া উন্নত করে, খাবারের পুষ্টি শোষণ বাড়ায় এবং কিডনির কার্যক্ষমতা রক্ষা করে। ওজন কমানোর পাশাপাশি এর আছে বাড়তি কিছু সুফল। এটা শুধু ওজন কমানোর কৌশল নয় এটি এক ধরনের জীবনযাপন পরিবর্তন। পানি শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। এটি চিনি বা মিষ্টি খাবারের প্রতি আকর্ষণ কমায়, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, মনোযোগ বৃদ্ধি পায়, আর শরীর থাকে সতেজ।

কীভাবে শুরু করবেন

পানি শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে
প্রতিটি বড় মিল অর্থাৎ সকালের নাস্তা বা দুপুরের খাবারের ২০-৩০ মিনিট আগে ২ গ্লাস (প্রায় ৫০০ মিলি) পানি পান করুন। খেয়াল রাখুন, হঠাৎ করে নয় ধীরে ধীরে এই অভ্যাসটি গড়ে তুলুন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম পানি নয়, স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি সবচেয়ে কার্যকর। অবশ্যই ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় (চা, কফি) দিয়ে পানি প্রতিস্থাপন করবেন না। সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস পানিও শরীরকে পুনরায় সক্রিয় করে, রাতভর জমে থাকা টক্সিন বের করে দেয়। ব্যায়ামের আগে, মাঝে এবং শেষে অল্প অল্প করে পানি পান করুন হঠাৎ বেশি নয়, কারণ অল্প সময়ে পান করা অতিরিক্ত পানি দ্রুত রক্তের সোডিয়ামের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

ব্যায়ামের আগে, মাঝে এবং শেষে অল্প অল্প করে পানি পান করুন
অনেকেই মনে করেন, বেশি পানি পান মানেই ভালো, এটি ভুল ধারণা। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দিনে ২.৫-৩ লিটারই যথেষ্ট, তবে ব্যায়াম, আবহাওয়া ও শরীরের ওজন অনুযায়ী তা সামঞ্জস্য করা উচিত।

খাবারের পরপর পানি পান করলে হজম রস পাতলা হয়ে যেতে পারে, তাই খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে বা পরে পানি পান করাই আদর্শ সময়।

আরও কিছু বিষয় মাথায় রাখলে পাবেন দারুণ উপকারিতা। মিষ্টি বা সফট ড্রিঙ্কের পরিবর্তে পানি পান করলে চিনি গ্রহণ কমে যায়, যা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি কমায়। ত্বক হয় উজ্জ্বল ও সতেজ। মাথাব্যথা ও ক্লান্তি অনেকাংশে দূর হয়। মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে, কারণ মস্তিষ্কের প্রায় ৭৫% গঠনই পানি।

শুধু পানি পান নয় আপনার প্লেটে রাখুন স্বাস্থ্যকর খাবার তাহলে ফল হবে দারুণ
ওজন কমানোর কোনো সত্যিকারের জাদু নেই। কিন্তু জাদুকরী ভূমিকা আছে নিয়মতান্ত্রিকতা আর সচেতনতার। যেমন খাওয়ার আগে আর কিছু সঠিক সময়ে এই সঠিক পরিমাণ পানি পান করার ছোট্ট অভ্যাসটি শুধু আপনার শরীর নয়, আপনার মনকেও করে তোলে প্রাণবন্ত।

ছবি: এআই

সূত্র: ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহাম রিসার্চ, হার্ভার্ড হেলথ, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ

প্রকাশ: ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০১: ০০
