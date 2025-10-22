মস্তিষ্কের জন্য সেরা সুপারফুডটি দেখতেও মস্তিষ্কের মতোই, আছে আরও ৩টি অনন্য গুণ

আখরোট লিখে গুগলের সার্চ ইঞ্জিনে দিলেই দেখতে পাবেন, আখরোট বা ইংরেজিতে ওয়ালনাটের খাঁজ আর আকৃতি আদতে মানুষের মস্তিষ্কের মতোই দেখতে। এর গল্প কিন্তু গ্রিক পুরাণেও আছে। আখরোট বা ডায়োনিসাস (Dionysus), অর্থাৎ মদ, উৎসব ও উর্বরতার দেবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
একদা দেবতা ডায়োনিসাস ল্যাকোনিয়ার রাজা ডিয়নের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে আসেন। রাজা ডিয়নের তিন কন্যা ছিল ইউবুয়িয়া, ফিতো আর ক্যারিয়া। ক্যারিয়া ছিলেন তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। ডায়োনিসাস ক্যারিয়ার প্রেমে পড়েন এবং ক্যারিয়াও দেবতার প্রতি অনুরক্ত হন। এই গভীর ভালোবাসার কারণে বাকি দুই বোন, ইউবুয়িয়া এবং ফিতো, ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তারা ডায়োনিসাসের বিরুদ্ধে নানা কটু কথা ও কুৎসা রটাতে শুরু করে। দেবতা ডায়োনিসাস এই ঈর্ষা ও নিন্দায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। নিজের রাগে তিনি দুই বোনকে প্রথমে পাগল করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করেন। দুই বোনের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে ক্যারিয়া শোকে কাতর হয়ে পড়েন এবং মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর মৃত্যু হয়। ক্যারিয়ার মৃত্যুতে ডায়োনিসাস নিজেও গভীরভাবে দুঃখিত হন। তাঁর প্রেমিকার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানাতে, তিনি ক্যারিয়াকে একটি সবুজে ভরা, ফলবতী আখরোট গাছে রূপান্তরিত করেন।
এই গাছটিকে তখন 'ক্যারিয়া' নামেই ডাকা হতো। ল্যাকোনিয়ার মানুষেরা পরে এই করুণ প্রেমের স্মরণে আখরোট গাছের কাছে দেবীর সম্মানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে তারা আখরোট কাঠ দিয়ে সেই তিন বোনের মূর্তি স্থাপন করেন, যারা পরবর্তীতে 'ক্যারিয়াটিডস' (Caryatids) নামে পরিচিত হয়। এভাবেই, পুরাণ অনুযায়ী, আখরোট গাছটি হয়ে ওঠে ভালোবাসা, সৌন্দর্য এবং এক গভীর বেদনার প্রতীক হয়ে যায়। পৌরাণিক গল্প থেকে চলে যাওয়া যাক মস্তিষ্কের ওপর এর প্রভাবে।
আখরোটে আছে প্রচুর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মস্তিষ্কের কোষের গঠন ও কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য। এটি স্মৃতি, মনোযোগ এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতা উন্নত করে। এছাড়াও এতে থাকা ভিটামিন ই ও মেলাটোনিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মস্তিষ্কের কোষকে ফ্রি র্যাডিকাল থেকে রক্ষা করে যা বয়সজনিত মানসিক দুর্বলতা প্রতিরোধে সাহায্য করে।
আখরোটের অসম্পৃক্ত চর্বি, ফাইবার ও ওমেগা-৩ রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে ভূমিকা রাখে। এটি রক্তনালিকে নমনীয় রাখে এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করে।
আখরোটে থাকা আলফা-লিনোলেনিক অ্যাসিড (ALA) ও পলিফেনল যৌগ শরীরের প্রদাহ কমায় ও রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। নিয়মিত খেলে শরীরের সামগ্রিক রক্তপ্রবাহ উন্নত হয়।
আখরোটে থাকা হেলদি ফ্যাট, ফাইবার ও প্রোটিন ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্যালরি গ্রহণ কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, আখরোট রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে এবং মস্তিষ্কের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত কার্যকলাপেও প্রভাব ফেলে!
প্রতিদিনের খাবারে এক মুঠো আখরোট যোগ করুন। সকালের নাশতায় , দইয়ের সঙ্গে, সালাদে, বা ওটমিলের ওপরে ছড়িয়ে দিতে পারেন আখরোট ।আপনার শরীর, মন ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে প্রাকৃতিক উপাদানের বিকল্প নেই।
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম ও ইনস্টাগ্রাম