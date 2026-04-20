ওজন কমাতে চাইলে সকালেই খান এই খাবার

ফিটনেস ও স্বাস্থ্য সচেতনতার এই সময়ে “ফাইবার” বা আঁশের গুরুত্ব নতুন করে বলার কিছু নেই। হজম ভালো রাখা থেকে শুরু করে ওজন নিয়ন্ত্রণ, রক্তে শর্করা স্থিতিশীল রাখা—সবকিছুতেই ফাইবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, শুধু ফাইবার খাওয়াই যথেষ্ট নয়; কখন খাচ্ছেন সেটিও বড় বিষয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনের শুরুতেই অর্থাৎ সকালের নাস্তায় ফাইবার-সমৃদ্ধ খাবার খেলে শরীর সবচেয়ে বেশি উপকার পায়। এতে হজম প্রক্রিয়া ভালো থাকে, শক্তি দীর্ঘসময় স্থায়ী হয় এবং সারাদিনের ক্ষুধাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।
২০২৬ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সকালের নাস্তায় ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার খান, তারা তুলনামূলকভাবে বেশি সময় পেট ভরা অনুভব করেন এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে বেশি সফল হন। এমনকি ২০২৫ সালের একাধিক ক্লিনিকাল গবেষণার বিশ্লেষণেও একই ফল মিলেছে—সকালের ফাইবার ক্ষুধা কমায় এবং অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করে।
ফাইবার শরীরে শর্করার শোষণ ধীর করে দেয়। ফলে হঠাৎ করে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় না। বিশেষ করে সকালে এটি বেশি কার্যকর, কারণ তখন শরীর কার্বোহাইড্রেট হজমে বেশি সক্ষম থাকে।
ফাইবার ধীরে হজম হয়, ফলে শরীরে শক্তি ধীরে ধীরে সরবরাহ হয়। এতে দুপুরের দিকে হঠাৎ ক্লান্তি বা এনার্জি ড্রপ কমে যায়। এবং ধীরে হজম হওয়া খাবার মানুষকে আরও বেশি উদ্যমী রাখে, কারণ পুষ্টি ধীরে ধীরে শোষিত হয় এবং রক্তে শর্করার ওঠানামা কমে যায়।
ফাইবারযুক্ত খাবার পেটে বেশি সময় থাকে, ফলে বারবার খাওয়ার ইচ্ছা কমে। এতে ওজন নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় এবং অপ্রয়োজনীয় ক্যালোরি গ্রহণ কমে।
ফাইবার গাট মাইক্রোবায়োম ভালো রাখে, যা হজমে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি এটি প্রদাহ কমাতেও সহায়ক।
ফাইবার স্বাস্থ্যকর গাট মাইক্রোবায়োম বজায় রাখে। ব্যাকটেরিয়াগুলি ফাইবারকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত-শৃঙ্খল অ্যাসিড উৎপন্ন করে, যা ইমিউন সিস্টেমকে সমর্থন করে, প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং হজমকে উন্নত করে।
উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, স্থুলতা, উচ্চ রক্তচাপ, এবং কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। ফাইবার কোলেস্টেরলকে বন্ধন করে দেহ থেকে বের করে দেয়, যা ধমনীতে ফ্যাটি প্লেক জমার ঝুঁকি কমায়।
সকালের নাস্তায় ছোট কিছু পরিবর্তনেই বাড়ানো যায় ফাইবারের পরিমাণ—
ওটমিল বা সিরিয়ালের সঙ্গে ফল ও বাদাম যোগ করুন
টোস্টের সঙ্গে অ্যাভোকাডো বা দই ও বাদাম খেতে পারেন
স্মুদিতে ওটস, কলা বা সবুজ শাক-সবজি ব্লেন্ড করুন
চিয়া সিড বা ফ্ল্যাক্সসিড যোগ করুন
সবজি দিয়ে তৈরি ওমলেট রাখতে পারেন তালিকায়
তবে হঠাৎ করে বেশি ফাইবার খাওয়ার বদলে ধীরে ধীরে বাড়ানো ভালো। আর পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি, যাতে গ্যাস বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা না হয়।
সব মিলিয়ে, ফাইবার শুধু একটি পুষ্টি উপাদান নয়—এটি একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ভিত্তি। আর দিনের শুরুতেই যদি সেটি সঠিকভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সারাদিনই থাকবে স্বস্তি, শক্তি এবং সুস্থতার ছোঁয়া।
তথ্য সূত্র : ন্যাশনাল জিওগ্রাফী