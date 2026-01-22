আপনি কি সব ভুলে যাচ্ছেন আজকাল? সমাধান লুকিয়ে আছে এই অত্যন্ত সহজ সাপ্তাহিক ব্যায়াম রুটিনে

নিয়মিত শারীরিকভাবে সচল থাকা, বিশেষ করে হাঁটা, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের ওপর গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে তিন দিন মাত্র চল্লিশ মিনিট করে হাঁটলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। এই অভ্যাস মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস অংশের আকার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, যা স্মৃতি সংরক্ষণ, শেখার ক্ষমতা এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।
মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস আমাদের নতুন তথ্য মনে রাখা, অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এই অংশের কার্যকারিতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে, যার প্রভাব পড়ে স্মৃতিভ্রংশ, মনোযোগের ঘাটতি এবং শেখার গতিতে। নিয়মিত হাঁটা এই ক্ষয়প্রক্রিয়াকে অনেকটাই ধীর করে দিতে পারে এবং মস্তিষ্ককে দীর্ঘ সময় সক্রিয় ও সচল রাখতে সহায়তা করে। ফলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হয়, ভাবনায় স্বচ্ছতা আসে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী হয়।
হাঁটার সময় মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সহজে মস্তিষ্কের কোষে পৌঁছায়। একই সঙ্গে হাঁটা স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বাড়ায় এবং নতুন স্নায়ু সংযোগ তৈরিতে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়া মস্তিষ্কের নমনীয়তা বাড়ায়, যা নতুন কিছু শেখা, সমস্যা সমাধান করা এবং দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে উন্নত করে।
নিয়মিত হাঁটা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হাঁটার সময় শরীর থেকে এমন কিছু প্রাকৃতিক রাসায়নিক নিঃসৃত হয় যা মন ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং মানসিক চাপের মাত্রা কমায়। এর ফলে মনের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি তৈরি হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি বিষণ্নতা ও মানসিক ক্লান্তির ঝুঁকিও কমাতে পারে।
তাই বলা যায় ছোট কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসই মস্তিষ্কের জন্য বড় পরিবর্তন আনতে পারে। সপ্তাহে মাত্র তিন দিন ৪০ মিনিট হাঁটা স্মৃতি শক্তিশালী করে, মনকে সতেজ রাখে এবং মানসিক চাপ কমায়। এটি জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানোর বিকল্প নয়, বরং একটি সহজ, নিরাপদ এবং কার্যকর উপায় যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মস্তিষ্ক ও জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে। আজ থেকেই হাঁটার অভ্যাস শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে দেখুন কিভাবে প্রতিদিনের এই ছোট পদক্ষেপ আপনাকে সুস্থ, সতেজ এবং মনোজ্ঞ জীবন দিতে পারে।
সূত্র: ভেরি ওয়েল ফিট
ছবি: এআই