ভাইরাস ধ্বংসে নতুন চুইংগাম: স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিপ্লবের সম্ভাবনা

বিজ্ঞানীরা এমন একটি চুইংগাম তৈরি করেছেন, যা শুধু মুখে চিবোলেই ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। শুনতে অবাক লাগলেও, এই চুইংগাম মুখের ভেতরে থাকা ভাইরাসের ৯৫ শতাংশের বেশি নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম—এমনটাই বলছে গবেষণার ফলাফল।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার একদল গবেষক এই পরীক্ষামূলক চুইংগামটি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য একেবারে পরিষ্কার—ভাইরাস যেন মুখগহ্বরেই থেমে যায়, শরীরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। কারণ, বহু সংক্রমণই শুরু হয় মুখ ও শ্বাসনালির মাধ্যমে।
এই বিশেষ চুইংগামের ভেতরে রয়েছে কিছু কার্যকর প্রোটিন, যা ভাইরাসকে মানবদেহের কোষে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। গবেষণায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা বলা হয়েছে।
একটি হলো উদ্ভিদে উৎপাদিত ACE2 প্রোটিন, যা কোভিড-১৯–এর জন্য দায়ী SARS-CoV-2 ভাইরাসকে লক্ষ্য করে কাজ করে। অন্যটি হলো FRIL নামের একটি প্রোটিন, যা শিমজাতীয় উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ও হারপিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর।
যখন সংক্রমিত কেউ এই চুইংগাম চিবোয়, তখন গামের ভেতরের প্রোটিনগুলো ভাইরাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। একে বিজ্ঞানীরা বলছেন ‘মলিকিউলার ডিকয়’—একধরনের ফাঁদ। এর ফলে ভাইরাস আর মানব কোষে ঢুকতে পারে না। কথা বলা, কাশি দেওয়া বা হাঁচির সময় মুখ থেকে যে ভাইরাস ছড়ায়, তার পরিমাণও অনেক কমে যায়।
ল্যাবরেটরিতে করা পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র ৪০ মিলিগ্রাম এই বিনভিত্তিক চুইংগাম ইনফ্লুয়েঞ্জা ও হারপিস ভাইরাসের ঘনত্ব ৯৫ শতাংশের বেশি কমাতে সক্ষম। গবেষকদের মতে, এই ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মুখই হলো ভাইরাস প্রবেশের অন্যতম প্রধান পথ।
এই চুইংগামের আরেকটি বড় সুবিধা হলো এর ব্যবহারিক দিক। এটি দুই বছরের বেশি সময় সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায় ও এফডিএর ক্লিনিক্যাল গ্রেড মানদণ্ড মেনে তৈরি। অর্থাৎ পরিবহন, সংরক্ষণ বা দৈনন্দিন ব্যবহারে আলাদা কোনো ঝামেলা নেই।
ইতিমধ্যে মানবদেহে এই প্রযুক্তির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গবেষণাটি সফল হলে এটি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। স্কুল, ডেন্টাল ক্লিনিক, গণপরিবহন কিংবা ভিড়পূর্ণ জায়গায় মৌসুমি ভাইরাস সংক্রমণ কমাতে এই চুইংগাম হতে পারে কার্যকর একটি সহায়ক।
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা ভাবলে, ভবিষ্যতে হয়তো মাস্ক বা স্যানিটাইজারের পাশাপাশি পকেটে রাখা একটি চুইংগামও হয়ে উঠবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অংশ। ছোট, সহজ আর অভ্যাসের সঙ্গে মিশে থাকা এমন সমাধানই আধুনিক জীবনযাত্রায় সুস্থ থাকার ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে।
স্বাস্থ্য সচেতনতার এই নতুন দিগন্ত দেখিয়ে দিচ্ছে। কখনো কখনো বড় সুরক্ষার শুরু হয় খুব সাধারণ অভ্যাস থেকেই।