হিলিং এখন ব্যক্তিগত স্টাইল: জেন জি’র ওয়েলনেস দর্শন

অনেকেই মনে করেন, জেন জি আগের প্রজন্মের তুলনায় বেশি চাপে থাকে। বাস্তবতা হলো—তারা বেশি সচেতন। তারা বুঝেছে, মনকে চাপা দিলে সমস্যা কমে না, বরং আরও জটিল হয়। শান্তি আসে নিজের ভেতরের অনুভূতিগুলো বোঝার মাধ্যমে এবং সেগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। তারা এও জানে অনুভূতির বিরুদ্ধে গিয়ে শান্তি খোজা অবান্তর।
মদ্যপান, অতিরিক্ত খাওয়া, কিংবা গভীর রাত পর্যন্ত ফোনে ডুবে থাকা। এই অভ্যাসগুলো সাময়িকভাবে আরাম দিলেও পরের দিন রেখে যায় আরও বেশি অস্থিরতা। জেন জিরা খুব কাছ থেকে দেখেছে এই চক্রের ফলাফল। তাই তারা প্রশ্ন করছে—
আমি আসলে এমনটা কেন অনুভব করছি?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তারা থেরাপির দ্বারস্থ হচ্ছে, যেখানে অনুভূতিকে চুপ করানো নয়, বরং তার শিকড় খুঁজে বের করাই মূল কাজ।
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা এখন আর ট্যাবু নয়। স্কুল কাউন্সেলর, সোশ্যাল মিডিয়ার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কনটেন্ট, এমনকি ব্র্যান্ডের ভাষাতেও এখন জায়গা পেয়েছে স্ট্রেস, বার্নআউট, ট্রমার মতো শব্দ। ফলে থেরাপি জেন জি’র কাছে কোনো নাটকীয় সিদ্ধান্ত নয়—বরং নিজের ভেতরের যত্ন নেওয়ার স্বাভাবিক একটি ধাপ।
জেন জি থেরাপিকে শুধু সংকটের সময়ের সহায়তা হিসেবে দেখে না। তাদের কাছে এটি এক ধরনের পার্সোনাল গ্রোথ।
কেন কিছু সম্পর্ক বারবার একই কষ্টের জায়গায় গিয়ে থামে?
কেন দ্বন্দ্ব মানেই অস্বস্তি?
কেন পারফেক্ট হওয়ার চাপ আমাকে স্থির থাকতে দেয় না?
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর থেরাপি দেয় ধীরে, গভীরভাবে। কোনো শর্টকাট নয়, বরং তৈরি করে দক্ষতা। যা সম্পর্ককে স্বাস্থ্যকর করে, সিদ্ধান্তকে স্পষ্ট করে এবং আত্মপরিচয়কে আরও দৃঢ় করে।
নিরবচ্ছিন্ন নোটিফিকেশন, তুলনার সংস্কৃতি, সবসময় ‘প্রোডাক্টিভ’ থাকার চাপ—জেন জি জানে, এই ডিজিটাল শব্দ তাদের শান্ত করে না, বরং অস্থিরতা বাড়ায়। থেরাপি তাদের জন্য এমন একটি নিরিবিলি জায়গা, যেখানে স্ক্রিনের বাইরে গিয়ে নিজেকে শোনা যায়, সীমা তৈরি করা যায় এবং প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কটা নতুন করে ভাবা যায়।
অনলাইন থেরাপি প্ল্যাটফর্ম, কলেজের মানসিক স্বাস্থ্য সাপোর্ট, অফিসের ওয়েলনেস প্রোগ্রাম—সব মিলিয়ে থেরাপি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজলভ্য। ভিডিও সেশন, চ্যাট সাপোর্ট, নমনীয় সময়সূচি—এই সুবিধাগুলো নিয়মিত সহায়তা নেওয়াকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে।
জেন জি খুব সচেতনভাবে দেখছে, তারা কোন কোন আবেগগত অভ্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে—এড়িয়ে যাওয়া, ভুলভাবে সামলানো, কিংবা গভীর কথা না বলা। তারা চায় না ভবিষ্যতের সম্পর্ক বা পরিবারেও সেই একই চক্র চলুক। থেরাপি তাদের শেখায় কীভাবে অনুভূতি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হয়, কীভাবে প্রতিক্রিয়া নয়—ইচ্ছাকৃত প্রতিক্রিয়া বেছে নিতে হয়।
সব মিলিয়ে জেন জি বুঝে গেছে—বিভ্রান্তিতে শান্তি নেই। আছে বোঝাপড়ায়। তাই তাদের কাছে থেরাপি শেষ ভরসা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ—নিজের মানসিক স্থিতি, আবেগী বুদ্ধিমত্তা এবং জীবনের অনিবার্য জটিলতাকে সামলানোর শক্তির জন্য। বলা যায় এই প্রজন্ম নতুনভাবে নির্ধারণ করছে ‘হিলিং’ শব্দটার মানে—সচেতন, সৎ এবং সাহসী।
ছবি: এআই