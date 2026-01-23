ঘরে তেজপাতা পোড়ানো ধোঁয়া দিন আর ম্যাজিক দেখুন

আমাদের সংস্কৃতিতে ঘরে ধূপ বা ধুনার ধোঁয়া দেওয়া একটি ঐতিহ্য! এর নানা ভালো দিক আছে; আবার আপনি সন্ধ্যায় ঘরে তেজপাতা পুড়িয়েও ধোঁয়া দিতে পারেন। কারণ, এর উপকারিতা জানলে এটা আজ থেকেই করা শুরু হয়ে যাবে আপনার ঘরে। ঘরে তেজপাতা পোড়ানো একটি শান্তিদায়ক ও থেরাপিউটিক অভ্যাস হতে পারে। আপনার মনমেজাজ ভালো রাখবে। সেই সঙ্গে ঘরের ভেতরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করবে। আমরা যে নগরে থাকি, দূষণের চূড়ায় থাকি, এতে যদি তেজপাতা পুড়িয়ে আপনি আপনার ঘরের বাতাসকে দূষণমুক্ত করতে পারেন তা হবে সোনায় সোহাগা।
দ্বিতীয়ত এতে খরচ একদমই কম। বিশেষ করে দামি এয়ার ফ্রেশনারের চেয়ে দামে কম এবং ক্ষতি নেই বললেই চলে। এয়ার ফ্রেশনারের অনেক ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, বিশেষ করে যাঁদের অ্যালার্জি আছে তাঁদের জন্য ক্ষতিকর। সে ক্ষেত্রে তেজপাতা আপনার জন্য সহজলভ্য ও প্রাকৃতিক।
তেজপাতা পোড়ানো একটি প্রাচীন প্রথা, যা গ্রিক, রোমানসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে প্রচলিত ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে এই সুগন্ধি পাতা পোড়ালে পরিবেশ শুদ্ধ হয়, মন শান্ত হয় এবং শিথিলতা আসে। এখানে ঘরে তেজপাতা পোড়ালে কী হয় এবং কীভাবে নিরাপদে করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হলো।
তেজপাতা পোড়ালে একটি বিশেষ সুন্দর গন্ধ বের হয়, যা শুধু মনোরমই নয়, বরং এর কয়েকটি সম্ভাব্য উপকারিতাও রয়েছে:
• স্ট্রেস কমানো: তেজপাতার ধোঁয়ায় সিনিওল ও ইউজেনল জাতীয় যৌগ থাকে। এগুলো উদ্বেগ ও স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে এবং শান্তির অনুভূতি দেয়। এর ধোঁয়া নিশ্বাসের সঙ্গে নিলে হালকা শান্তকারক হিসেবে কাজ করে, ক্লান্তি কমায় এবং শরীর-মনকে রিল্যাক্স করতে সহায়তা করে।
• বাতাসের গুণগত মান উন্নত করা: তেজপাতার ধোঁয়ার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণের কারণে এটি বাতাস থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দূর করতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। ফলে ঘরের বাতাস শুধু সতেজই নয়, অণু পর্যায়ে পরিষ্কারও হয়।
• মনোযোগ ও শক্তি বৃদ্ধি: অনেকে বলেন যে তেজপাতার ধোঁয়ার গন্ধ সতর্কতা ও একাগ্রতা বাড়ায়। এটি সম্ভবত এর সিনিওল উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
ঘরে তেজপাতা পোড়ানোর উপকার পেতে এই ধাপগুলো অনুসরণ করুন:
যা লাগবে:
• শুকনো তেজপাতা (তাজা পাতা নয়, সম্পূর্ণ শুকনা হতে হবে, যাতে অতিরিক্ত ধোঁয়া না হয়)
• তাপ-সহিষ্ণু বাটি বা ধূপদানি
• লাইটার বা দেশলাই
• জায়গা প্রস্তুত করুন: ঘরের ভালো বাতাস চলাচল হয় এমন জায়গা বেছে নিন। জানালা খুলে দিন অথবা ফ্যান চালিয়ে দিন, যাতে ধোঁয়া না জমে।
• বার্নার সেট করুন: তাপ-সহিষ্ণু বাটি বা ধূপদানিতে ২-৩টি শুকনা তেজপাতা রাখুন। বাটি ব্যবহার করলে তা অদাহ্য পৃষ্ঠে রাখুন, যেমন সিরামিক বা পাথরের টাইলস।
• পাতা জ্বালান: দেশলাই বা লাইটার দিয়ে পাতার ডগা জ্বালিয়ে দিন। পাতা আগুন ধরলে আলতো করে ফুঁ দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিন, যাতে পাতা শুধু জ্বলতে থাকে এবং ধোঁয়া ছড়ায়।
• সুবাস উপভোগ করুন: আরাম করে বসে থাকুন এবং ধোঁয়ার সুন্দর গন্ধ উপভোগ করুন। ঘরে বাতাস চলাচল রাখুন এবং কখনোই জ্বলন্ত পাতা অযত্নে ফেলে রাখবেন না।
• ব্যবহার শেষে নিভিয়ে দিন: পাতা পুরোপুরি পুড়ে গেলে সবগুলো জ্বলন্ত অংশ সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিন। পানি দিয়ে নিভাতে পারেন অথবা বাটির তলায় চেপে নিভাতে পারেন।
তেজপাতা পোড়ানো সাধারণত নিরাপদ হলেও আগুনের নিরাপত্তা মনে রাখা খুব জরুরি। পাতা জ্বলার সময় অবশ্যই ঘরে উপস্থিত থাকুন এবং আশপাশে কোনো দাহ্য পদার্থ রাখবেন না। এ ছাড়া অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে সতর্ক থাকুন, কারণ ধোঁয়া শ্বাসনালিতে জ্বালা করতে পারে।
লেখক: খাদ্য ও পথ্য বিশেষজ্ঞ; প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
ছবি: এআই