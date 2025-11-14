ভ্রুম টু দ্য ফিউচার: তাশনিফ আয়ানের কল্পনা, কারুকাজ ও স্বপ্নের প্রতিফলন

গাড়ি মাত্রই শিশু-কিশোরদের প্রিয় খেলনা। তবে শুধু প্রিয় খেলনা বা শখের জিনিসে গাড়িকে আটকে রাখেনি শিশুশিল্পী ও কার এন্থুসিয়াস্ট তাশনিফ হাসান আয়ান। কাগজ, শোলা, ঢাকনা ও ফেলা দেওয়া পুরোনো অনেক সামগ্রী দিয়ে তৈরি করছে পছন্দের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের গাড়ির মিনিয়েচার। আর সংগ্রহে আছে ২০০টিরও বেশি মিনিয়েচার এবং অসংখ্য স্কেচ।
সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তাশনিফ হাসান আয়ানের স্কেচ ও গাড়িগুলো নিয়ে ধানমণ্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় সম্প্রতি শেষ হয়েছে ‘ভ্রুম টু দ্য ফিউচার’ শিরোনামে একক প্রদর্শনী। ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলে এই আয়োজন। মাত্র ১২ বছর বয়সী আয়ান গাড়ির মিনিয়েচার মডেল ও স্কেচ দিয়ে ছোট্ট গ্যালারিটিকে পরিণত করেছিল ভবিষ্যতের অটো-স্টুডিওতে।
রং, নকশা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে প্রতিটি গাড়ি শুধু একটি মডেল নয়; বরং একেকটি গল্প আয়ানের কাছে। প্রদর্শনীর কাগজ-শোলার এসব গাড়িতে কখনো দেখা গিয়েছে ক্ল্যাসিক ডিজাইন আবার কখনো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব ভাবনা।
প্রদর্শনীর প্রতিটি কোনায় ফুটে উঠেছে শিশুমনের সাহস ও কৌতূহল। দেশি সাইকেল, রিকশা, সিএনজি থেকে শুরু করে জিপ, নিশান, ফেরারি, বুগাত্তিসহ অনেক ব্র্যান্ডের মিনিয়েচার তৈরি করেছে আয়ান। তার গাড়িগুলোয় অভাব শুধু গতির। তবে প্রদর্শনীতে প্রতিফলন ছিল তার স্বপ্নেরও। সে স্বপ্নের নাম ‘তাহান’। আয়ান বাংলাদেশে তৈরি করতে চায় আন্তর্জাতিক মানের ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডের নামই তাহান। সেই চিন্তা থেকে নকশা করেছে কিছু গাড়ির মডেলও। গাড়ির প্রতি ভালোবাসা, জ্ঞান ও কল্পনার এই মিশ্রণই ‘ভ্রুম টু দ্য ফিউচার’।
‘ছোটবেলা থেকেই গাড়ির প্রতি অসীম আগ্রহ আয়ানের। স্কেচ থেকে শুরু। পিৎজার ফেলে দেওয়া বাক্স কিংবা ককশিট যা–ই হাতের কাছে পায়, তা থেকে গাড়ি তৈরি করে। গাড়ির মডেলের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে এই প্রদর্শনী করতে’, বলেন আয়ানের মা শাহানা রাব্বী।
আয়ানের ছোটবেলার প্রিয় শব্দ ‘ভ্রুম ভ্রুম’। এই শিশুশিল্পীর ভাষায়, ‘গাড়ি—শব্দটাই আমার কাছে অন্য রকম। গতিশীল ভ্রুম ভ্রুম করতে থাকা গাড়ি আমাকে দ্রুত আকৃষ্ট করে। যেকোনো গাড়ির নতুন কোনো মডেল দেখলেই আমার মনে হয়, এটা বানাতে হবে। কিছু সময়ের মধ্যে সেটা তৈরিও করে ফেলি।’
স্কেচ আর মিনিয়েচার তৈরি শুধু নয়, আয়ান পছন্দ করে গাড়ির বিজ্ঞাপন দেখতেও। তাকে অনুপ্রাণিত করে সেসব। ‘সইচিরো হোন্ডা তাঁর দেশ জাপানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক অটোমোবাইল ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারলে, বাংলাদেশে কেন আমি পারব না। তাই আমি স্বপ্ন দেখি’, বলে আয়ান।
দর্শকেরা মুগ্ধ হয়েছেন এই কিশোরের সৃজনীশলতা দেখে। কিউরেটরদের ভাষায় ‘এই আয়োজনের উদ্দেশ্য কেবল শিল্প প্রদর্শন নয়; বরং ভবিষ্যতের শিশুশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করা।’
তাশনিফ আয়ানের এই যাত্রা প্রমাণ করেছে, ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বয়স নয়, প্রয়োজন শুধু কৌতূহল, নিষ্ঠা আর স্বপ্ন।
ছবি: হাল ফ্যাশন