আর্ট ঢাকা ২০২৬: ইটের শরীরে ইতিহাস, শিল্পের ক্যানভাসে নতুন ঢাকা

ইটের পর ইট সাজিয়ে তৈরি হয়েছে একটি অস্থায়ী স্থাপনা। এর গায়ে যেন ধরা আছে বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যের স্মৃতি। মহাস্থানগড় কিংবা পাহাড়পুরের পোড়ামাটির স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া এই নির্মাণ শুধু চোখে দেখার বিষয় নয়, এর ভেতরে রয়েছে অন্য এক ভাবনা—ঐতিহ্যকে কীভাবে সমকালীন স্থাপত্যের ভাষায় নতুন করে প্রকাশ করা যায়। আয়োজন শেষে স্থাপনাটি খুলে ফেলা হবে, কিন্তু ব্যবহৃত উপকরণ থেকে যাবে অন্য কোনো নির্মাণের অপেক্ষায়। রাজধানীর তেজগাঁওয়ের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে চলমান ‘আর্ট ঢাকা ২০২৬’-এ শিল্পের সঙ্গে এমন স্থাপত্যচিন্তারও পরিচয় মিলছে।
৬ নভেম্বর শুরু হওয়া পাঁচ দিনের এই শিল্প মেলা চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। ১৩০ জনের বেশি শিল্পীর অংশগ্রহণে আয়োজিত এ মেলায় রয়েছে সমকালীন শিল্পকর্ম, ছাপচিত্র, শিল্পস্থাপনা, নিমগ্ন শিল্প-অভিজ্ঞতা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন। তবে আর্ট ঢাকার গুরুত্ব কেবল শিল্পকর্মের সংখ্যায় নয়; শিল্পকে সংগ্রাহক ও অভিজাত দর্শকের সীমিত পরিসর থেকে বের করে আরও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেও। এখানে শিল্প দেখার পাশাপাশি শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাঁদের কাজ নিয়ে ভাবা, আলোচনা করা এবং শিল্প সংগ্রহের সুযোগও তৈরি হয়েছে।
একটি শিল্প মেলা আয়োজনের পেছনে থাকে দীর্ঘ পরিকল্পনা, সমন্বয় ও অনেক মানুষের শ্রম। আর্ট ঢাকার পরিকল্পনাও শুরু হয়েছিল প্রায় সাত-আট মাস আগে। অমিয়া খন্দকার, ফাহাদ সাত্তার, নাহার খান ও দুর্জয় রহমান—চার উদ্যোক্তার সম্মিলিত উদ্যোগে এই আয়োজনের সূচনা।
আয়োজকদের ভাবনায় শিল্পের জন্য এমন একটি পরিসর তৈরি করা, যেখানে শুধু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বা সংগ্রাহক নন, শিল্পের প্রতি আগ্রহী সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে পারবেন। কেউ শিল্পকর্ম দেখবেন, কেউ শিল্পীর সঙ্গে কথা বলবেন, কেউ নতুন কোনো শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে পরিচিত হবেন, আবার কেউ হয়তো প্রথমবারের মতো একটি শিল্পকর্ম সংগ্রহের কথা ভাববেন।
এই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিল্পের অর্থনৈতিক পরিসর বিস্তারের লক্ষ্যও। শিল্পীর সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি যেমন জরুরি, তেমনি সেই কাজের একটি কার্যকর বাজার তৈরি হওয়াও প্রয়োজন। শিল্পী, সংগ্রাহক, দর্শক, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে যোগাযোগ বাড়লে শিল্পচর্চার জন্য একটি টেকসই পরিবেশ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর্ট ঢাকা সেই সংযোগ তৈরির একটি উদ্যোগ।
আর্ট ঢাকার অন্যতম আকর্ষণ স্থপতি রাশেদ চৌধুরীর নকশায় তৈরি অস্থায়ী স্থাপত্যকর্ম ‘দ্য প্যাভিলিয়ন’। পার্কিং স্পেসে তৈরি এই স্থাপনার ভাবনায় রয়েছে বাংলার স্থাপত্য ঐতিহ্য ও স্থানীয় নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার। প্রাচীন স্থাপত্যের উপাদানকে সমকালীন নির্মাণচিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে এখানে তৈরি হয়েছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা।
স্থাপনাটির বিশেষত্ব শুধু এর দৃশ্যগত সৌন্দর্যে নয়, নির্মাণপদ্ধতিতেও। স্থায়ী গাঁথুনির বদলে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে আয়োজন শেষে বিভিন্ন অংশ খুলে ফেলা যায় এবং উপকরণগুলো অন্য কাজে পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। বড় কোনো আয়োজনের পর নির্মাণসামগ্রী বর্জ্যে পরিণত হওয়ার যে প্রচলিত প্রবণতা, তার বাইরে গিয়ে পরিবেশসচেতন স্থাপত্যের একটি সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে এখানে।
এই ভাবনাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্থাপত্য কেবল ভবন নির্মাণের বিষয় নয়; একটি স্থাপনা কী উপকরণে তৈরি হচ্ছে, কত দিন ব্যবহার হবে এবং ব্যবহারের পর তার উপকরণের কী পরিণতি হবে—এসব প্রশ্নও এখন সমান প্রাসঙ্গিক। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ উপকরণকে নতুনভাবে ব্যবহারের এই প্রয়াস তাই আর্ট ঢাকার শিল্পভাবনারই একটি সম্প্রসারণ।
মূল প্রদর্শনী সাজানো হয়েছে দুটি কিউরেটেড বিভাগে। নিচতলায় জিহান করিমের কিউরেশনে ‘ন্যারেশন, থট, ক্রনিকলস’ এবং ওপরের তলায় নাজমুন নাহার কেয়ার কিউরেশনে ‘দ্য স্টিল পয়েন্ট’। দুই বিভাগের বিন্যাস ও শিল্পভাবনায় রয়েছে স্বতন্ত্রতা। ফলে দর্শক একই আয়োজনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
এখানে শিল্পকর্মকে শুধু নির্দিষ্ট সময়কাল বা মাধ্যমের পরিচয়ে আটকে রাখা হয়নি। বরং শিল্পীর ভাবনা, কাজের ভাষা এবং দৃশ্যমান অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে দর্শককে নিজের মতো করে অর্থ খুঁজে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একেকটি কাজের সামনে দাঁড়ালে কখনো ব্যক্তিগত স্মৃতি, কখনো সামাজিক বাস্তবতা, আবার কখনো পরিচয় ও সময়ের নানা প্রশ্ন সামনে আসে।
প্রদর্শনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ‘দ্য আর্ট অব অ্যাকসেস’। ফারিয়া জেবার কিউরেশনে সাজানো এই প্রিন্ট প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের ছাপচিত্র ও কাগজে করা কাজ স্থান পেয়েছে। শিল্প সংগ্রহের ক্ষেত্রে ছাপচিত্রের একটি বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। মূল চিত্রকর্মের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে সহজলভ্য হওয়ায় নতুন সংগ্রাহকদের জন্য এটি শিল্প সংগ্রহের প্রথম ধাপ হতে পারে। এই প্যাভিলিয়ন সেই সুযোগের কথাই সামনে নিয়ে এসেছে।
অন্যদিকে মুস্তাফা জামানের কিউরেশনে ‘লিপিং অ্যাক্রস টাইম’ বিভাগে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের পথিকৃৎদের কাজ ও অবদান স্মরণ করা হয়েছে। দেশের শিল্পচর্চার ইতিহাসের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের দর্শকের পরিচয় ঘটানোর পাশাপাশি শিল্পের উত্তরাধিকার নিয়ে ভাবার সুযোগও তৈরি হয়েছে এখানে।
শিল্পকে শুধু ক্যানভাসে সীমাবদ্ধ রাখেনি আর্ট ঢাকা। ‘ইমারসিভ আর্ট জোন’-এ ছবি, শব্দ, চলন ও স্থানিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে শিল্পের ইতিহাস ও উত্তরাধিকারকে নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ দুই ব্যক্তিত্ব জয়নুল আবেদিন ও এস এম সুলতানের শিল্পভাবনার পাশাপাশি রয়েছে শিল্পী রোকেয়া সুলতানার ‘ফাটা মরগানা’ সিরিজের বিশেষ উপস্থাপনা।
এ ধরনের উপস্থাপনায় দর্শক শুধু একটি শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন না; বরং ছবি, শব্দ ও পরিসরের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের দর্শকের কাছে শিল্পের ইতিহাস ও ভাবনা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন আয়োজন ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারে।
প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া শিল্পীদের কাজের বিষয় ও মাধ্যমেও রয়েছে বৈচিত্র্য। কারও কাজে উঠে এসেছে ব্যক্তিগত স্মৃতি ও পরিচয়ের অনুসন্ধান, কেউ কাজ করছেন মানবদেহ, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে, আবার কারও শিল্পচর্চায় প্রকৃতি ও পরিবেশের উপাদান হয়ে উঠেছে প্রধান অনুপ্রেরণা।
বিশ্বজিৎ গোস্বামীর শিল্পকর্মে মানবদেহ, পরিচয় এবং পরিসরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নানা দিক উঠে এসেছে। ব্যক্তিগত স্মৃতি, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও পরিবর্তনশীল সময়ের অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যভাষায় প্রকাশের চেষ্টা রয়েছে তাঁর কাজে। দৃশ্যমান অবয়বের বাইরেও মানুষ, সমাজ ও নিজের অস্তিত্বের সম্পর্ক নিয়ে ভাবার সুযোগ তৈরি করে তাঁর শিল্পচর্চা।
সৌরভ চৌধুরীর কাজে ছাপচিত্রের নানা কৌশল, পৃষ্ঠতলের বুনন এবং পৌরাণিক প্রতীক একসঙ্গে মিশেছে। লোককথা, স্মৃতি ও আধুনিকতার সংযোগ তাঁর কাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে দিনার সুলতানা পুতুলের শিল্পচর্চায় প্রকৃতির উপাদান, জৈব উপকরণ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রকৃতির রং, গঠন ও পৃষ্ঠতল পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোকে শিল্পের ভাষায় নথিবদ্ধ করার একধরনের অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া রয়েছে তাঁর কাজে।
এই বৈচিত্র্যই প্রদর্শনীকে বহুমাত্রিক করে তুলেছে। এখানে দর্শক শুধু পরিচিত শিল্পীদের কাজ দেখছেন না, বরং ভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের ভাবনা, মাধ্যম ও সৃজনশীল অনুসন্ধানের সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছেন।
আর্ট ঢাকার পরিসর প্রদর্শনীকক্ষের বাইরেও বিস্তৃত। শিল্পী, সংগ্রাহক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে আলাপচারিতার জন্য রয়েছে ‘শালা’ নামে একটি বিশেষ পরিসর। এটি সংগ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত একটি মিলনস্থল, যেখানে শিল্পী ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভাবনা বিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছেন।
পাশাপাশি রয়েছে দেশীয় খাবারকে সমকালীন উপস্থাপনায় পরিবেশনের উদ্যোগ। আয়োজনের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে শিল্পীদের প্রকাশনা, ছাপচিত্র, ডিজাইনভিত্তিক পণ্য ও স্মারকসামগ্রী। ফলে শিল্পের সঙ্গে খাবার, নকশা, প্রকাশনা ও সৃজনশীল উদ্যোগের একটি সংযোগ তৈরি হয়েছে।
এই আয়োজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দর্শক এখানে কেবল নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক নন। শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলা, কাজের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা, বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া কিংবা পছন্দের কাজ সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে। শিল্পকে দৈনন্দিন জীবনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য এমন অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ।
১৩০ জনের বেশি শিল্পীর অংশগ্রহণে আর্ট ঢাকা দেশের শিল্পীদের জন্য একটি বড় পরিসরে নিজেদের কাজ তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করেছে। প্রদর্শিত শিল্পকর্মের অনেকগুলোই সংগ্রহের জন্য উন্মুক্ত। ফলে শিল্পী ও সংগ্রাহকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের পাশাপাশি শিল্পের আর্থিক মূল্যায়নেরও একটি ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।
একটি দেশের শিল্পচর্চা বিকশিত হওয়ার জন্য শুধু সৃজনশীল প্রতিভা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন শিল্পের বাজার, পৃষ্ঠপোষকতা, সংগ্রাহক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা। শিল্পী যেন তাঁর কাজের ন্যায্যমূল্য পান, নতুন সংগ্রাহক যেন শিল্প সংগ্রহে আগ্রহী হন এবং শিল্পের প্রতি আগ্রহ যেন একটি সক্রিয় অর্থনৈতিক পরিসর তৈরি করে—এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।
আর্ট ঢাকার আলোচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা, শিল্পের অবকাঠামো, জনপরিসরে শিল্পের উপস্থিতি এবং টেকসই শিল্প-পরিবেশ তৈরির প্রশ্নগুলোও জায়গা পেয়েছে। ফলে এটি শুধু প্রদর্শনী বা বিক্রির আয়োজন নয়, শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার একটি পরিসরও।
আর্ট ঢাকার মতো উদ্যোগ বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনের জন্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে যেসব শিল্পী দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, কিন্তু বৃহত্তর দর্শকের কাছে এখনো সেভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেননি, তাঁদের কাজ তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন সংগ্রাহক তৈরি এবং শিল্পকে ঘিরে একটি সক্রিয় অর্থনৈতিক পরিসর গড়ে তোলার সম্ভাবনাও রয়েছে।
তবে শিল্পকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে কতটা বিস্তৃত হবে, সেই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। বড় সংগ্রাহক, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও আর্থিকভাবে সক্ষম দর্শকদের পাশাপাশি প্রান্তিক শিল্পচর্চা, স্বশিক্ষিত শিল্পী এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত শিল্পীদের জন্য কতটা জায়গা তৈরি করা সম্ভব হবে, তা ভবিষ্যতে বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠবে। শিল্পের পরিসর সত্যিকার অর্থে উন্মুক্ত করতে হলে এই বৈচিত্র্যময় কণ্ঠ ও চর্চাগুলোকেও যুক্ত করতে হবে।
ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন একটি শিল্পপরিসর তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে আর্ট ঢাকা ২০২৬। স্থাপত্য, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ, শিল্প সংগ্রহ, ছাপচিত্র, খাবার, নকশা ও শিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ—সবকিছুকে মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা তৈরির চেষ্টা রয়েছে এখানে।
একটি শিল্প আয়োজনের সাফল্য শুধু কতজন দর্শক এলেন কিংবা কতগুলো শিল্পকর্ম বিক্রি হলো, তা দিয়ে বিচার করা যায় না। বরং সেই আয়োজন কতজন নতুন মানুষকে শিল্পের কাছে নিয়ে গেল, কতজন শিল্পী পেলেন তাঁদের কাজ প্রকাশের সুযোগ, আর কতটা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হলো—সেই হিসাবও জরুরি।
ইটের গাঁথুনি তৈরি অস্থায়ী স্থাপনাটি একসময় খুলে নেওয়া হবে। কিন্তু এই আয়োজন যদি মানুষের মনে শিল্পের প্রতি নতুন আগ্রহ তৈরি করতে পারে, শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, তবে তার প্রভাব থেকে যাবে আরও অনেক দিন। কারণ, শিল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য শুধু দেয়ালে টাঙানো ছবিতে নয়, মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনে তার জন্য তৈরি হওয়া জায়গাটুকুতেও।
ছবি: হাল ফ্যাশন ও আর্ট ঢাকার ফেসবুক পেজ