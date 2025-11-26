এক প্রতিষ্ঠানে ৮৪ বছর চাকরি করে বিশ্ব রেকর্ড করলেন শতবর্ষী কর্মীর

ব্রাজিলের ওয়াল্টার ওর্তম্যান, একই কোম্পানিতে কাজ করেছেন টানা ৮৪ বছর ৯ দিন। অপর দিকে তিনি এখন শতবর্ষী একজন মানুষ। আর এই অনন্য কাজের জন্য তিনি জায়গা করে নিয়েছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ।
১৯৩৮ সালের ১৭ জানুয়ারি, মাত্র ১৫ বছর বয়সে রেনাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ এসএ-র (বর্তমানে রেনাক্স ভিউ) অফিসে শিপিং সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন ওয়াল্টার। সান্তা কাটারিনা রাজ্যের ব্রাসকে শহরের এক দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম; পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে বড়। তাই ছোট বয়সেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় তাকে। তিনি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডকে বলেন, “১৯৩৮ সালে, পরিবারকে সহায়তা করার জন্য আমাকে কাজ করতে বলা হয়। পাঁচ সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে হিসেবে, আমার মা আমাকে ১৪ বছর বয়সে চাকরির সন্ধানে নিয়ে গিয়েছিলেন।”
জার্মান ভাষা আয়ত্তে থাকায় চাকরি পাওয়া সহজ হয় ওয়াল্টার ওর্তম্যানের। তারপর শুরু হয় ধৈর্য, সততা আর শেখার তীব্র আগ্রহে ভরা এক দীর্ঘ পথচলা।
ওয়াল্টারের কাজের প্রতি মনোযোগ ছিল অসাধারণ। সূক্ষ্ম বিষয়ে নজর, স্মৃতিশক্তি, দ্রুত শেখার ক্ষমতা, সব মিলিয়ে তিনি অল্প সময়েই হয়ে ওঠেন প্রতিষ্ঠানের আস্থাভাজন মুখ।
ধীরে ধীরে তিনি শিপিং সহকারী থেকে প্রশাসনিক সহকারী, এরপর সেলস ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। সেলস বিভাগে যোগ দিয়ে তিনি কোম্পানির গ্রাহক সম্পর্ক গড়ে তোলেন, ভ্রমণ করেন বিভিন্ন শহরে, আর ব্যবসার পরিবর্তনশীল সময়কে নিজের মতো করে সামঞ্জস্য করেন।
ওয়াল্টার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডকে বলেন, “আমাকে সেলসপারসন হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছিল। সাও পাওলো ভ্রমণ করানো হয় এবং এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে উৎপাদন তিন মাসের কাজের সমতুল্য অর্ডারে পূর্ণ করা হয়েছিল।”
ওয়াল্টার ওর্তম্যানের গল্প শুধু দীর্ঘ কর্মজীবনের নয়; এটি দায়িত্ববোধ, প্রতিশ্রুতি এবং কাজের প্রতি ভালোবাসার গল্প। এমন এক দৃষ্টান্ত, যা আজকের প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয়, সফলতা সব সময় চাকরি বদলের গতির মধ্যে নয়; কখনো কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেও তৈরি করা যায় ইতিহাস। ওয়াল্টারের ভাষায়,“আমি কোনো দিন ভাবিনি রেকর্ড ভাঙব। কিন্তু পেছনে তাকালে বুঝি, একটি কোম্পানিতে এত দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারা—এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন।”
ছবি: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড