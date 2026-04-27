শতবর্ষের ঐতিহ্যে ‘জব্বারের বলি খেলা’—শক্তি, সংস্কৃতি আর উৎসবের মিলন মেলা
যাপন

শতবর্ষের ঐতিহ্যে ‘জব্বারের বলি খেলা’—শক্তি, সংস্কৃতি আর উৎসবের মিলন মেলা

লেখা: কমল দাশ
শেয়ার করুন
ফলো করুন

চট্টগ্রামের আকাশে বৈশাখের রোদ, মাটিতে মানুষের ঢল, আর তারই মাঝে শত বছরের ঐতিহ্য বয়ে চলা এক অনন্য আয়োজন—জব্বারের বলি খেলা। শক্তি, সাহস আর সংস্কৃতির এক জীবন্ত মেলবন্ধন যেন এই আয়োজন, যা সময়ের সীমানা পেরিয়ে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দান-এ বসা এই আয়োজন কেবল একটি কুস্তি প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি আমাদের শিকড়ের গল্প বলে। ১৯০৯ সালে আবদুল জব্বার সওদাগর-এর হাত ধরে শুরু হওয়া এই বলি খেলা আজ ১১৭ বছরের ঐতিহ্য বয়ে চলেছে।

খেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজকে শক্তিশালী ও সাহসী করে তোলা। আর সেই লক্ষ্যই আজ পরিণত হয়েছে এক বিশাল উৎসবে, যেখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে কুস্তিগিররা অংশ নেন। তাদের শক্তি, কৌশল আর লড়াই দর্শকদের মুগ্ধ করে।

এই বলি খেলাকে ঘিরে বসা বৈশাখী মেলা যেন আলাদা এক আকর্ষণ। গ্রামীণ পণ্য, লোকজ সংস্কৃতি, আর ঐতিহ্যবাহী খাবারের সমাহারে মেলা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। ঢোলের তালে, বাউল গানের সুরে আর মানুষের হাসি-আনন্দে তৈরি হয় এক উৎসবমুখর আবহ।

বিজ্ঞাপন
১/১৪
লালদীঘির মাঠে হাজারো মানুষের ভিড়ে জমে উঠেছে বলি খেলার আসর
লালদীঘির মাঠে হাজারো মানুষের ভিড়ে জমে উঠেছে বলি খেলার আসর
ছবি: কমল দাশ
বিজ্ঞাপন
২/১৪
কুস্তিগিরদের প্রস্তুতি—মাটির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মুহূর্ত
কুস্তিগিরদের প্রস্তুতি—মাটির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মুহূর্ত
ছবি: কমল দাশ
৩/১৪
শক্তি ও কৌশলের লড়াইয়ে মুখোমুখি দুই বলি
শক্তি ও কৌশলের লড়াইয়ে মুখোমুখি দুই বলি
ছবি: কমল দাশ
৪/১৪
দর্শকদের উচ্ছ্বাসে প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে রোমাঞ্চকর
দর্শকদের উচ্ছ্বাসে প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে রোমাঞ্চকর
ছবি: কমল দাশ
৫/১৪
ঐতিহ্যবাহী ঢোলের তালে তালে খেলার আবহ
ঐতিহ্যবাহী ঢোলের তালে তালে খেলার আবহ
ছবি: কমল দাশ
৬/১৪
বলিদের শরীরে ফুটে ওঠা পরিশ্রম আর অনুশীলনের ছাপ
বলিদের শরীরে ফুটে ওঠা পরিশ্রম আর অনুশীলনের ছাপ
ছবি: কমল দাশ
৭/১৪
বিজয়ের উল্লাস—একজন বলির গর্বিত মুহূর্ত
বিজয়ের উল্লাস—একজন বলির গর্বিত মুহূর্ত
ছবি: কমল দাশ
৮/১৪
বৈশাখী মেলায় রঙিন খেলনার দোকান
বৈশাখী মেলায় রঙিন খেলনার দোকান
ছবি: কমল দাশ
৯/১৪
মাটির হাঁড়ি-পাতিলের পসরা—গ্রামীণ ঐতিহ্যের ছোঁয়া
মাটির হাঁড়ি-পাতিলের পসরা—গ্রামীণ ঐতিহ্যের ছোঁয়া
ছবি: কমল দাশ
১০/১৪
বাঁশ ও বেতের তৈরি আসবাবের আকর্ষণীয় প্রদর্শনী
বাঁশ ও বেতের তৈরি আসবাবের আকর্ষণীয় প্রদর্শনী
ছবি: কমল দাশ
১১/১৪
শিশুদের ভিড় রঙিন খেলনার দোকানে
শিশুদের ভিড় রঙিন খেলনার দোকানে
ছবি: কমল দাশ
১২/১৪
শীতল পাটির নান্দনিক সামগ্রী
শীতল পাটির নান্দনিক সামগ্রী
ছবি: কমল দাশ
১৩/১৪
লোকজ পণ্যে ভরপুর মেলার এক কোণ
লোকজ পণ্যে ভরপুর মেলার এক কোণ
ছবি: কমল দাশ
১৪/১৪
দা, বঁটি ও কৃষিকাজের সরঞ্জামের দোকান
দা, বঁটি ও কৃষিকাজের সরঞ্জামের দোকান
ছবি: কমল দাশ
প্রকাশ: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ২৬
বিজ্ঞাপন