শতবর্ষের ঐতিহ্যে ‘জব্বারের বলি খেলা’—শক্তি, সংস্কৃতি আর উৎসবের মিলন মেলা

চট্টগ্রামের আকাশে বৈশাখের রোদ, মাটিতে মানুষের ঢল, আর তারই মাঝে শত বছরের ঐতিহ্য বয়ে চলা এক অনন্য আয়োজন—জব্বারের বলি খেলা। শক্তি, সাহস আর সংস্কৃতির এক জীবন্ত মেলবন্ধন যেন এই আয়োজন, যা সময়ের সীমানা পেরিয়ে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।
চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দান-এ বসা এই আয়োজন কেবল একটি কুস্তি প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি আমাদের শিকড়ের গল্প বলে। ১৯০৯ সালে আবদুল জব্বার সওদাগর-এর হাত ধরে শুরু হওয়া এই বলি খেলা আজ ১১৭ বছরের ঐতিহ্য বয়ে চলেছে।
খেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজকে শক্তিশালী ও সাহসী করে তোলা। আর সেই লক্ষ্যই আজ পরিণত হয়েছে এক বিশাল উৎসবে, যেখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে কুস্তিগিররা অংশ নেন। তাদের শক্তি, কৌশল আর লড়াই দর্শকদের মুগ্ধ করে।
এই বলি খেলাকে ঘিরে বসা বৈশাখী মেলা যেন আলাদা এক আকর্ষণ। গ্রামীণ পণ্য, লোকজ সংস্কৃতি, আর ঐতিহ্যবাহী খাবারের সমাহারে মেলা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। ঢোলের তালে, বাউল গানের সুরে আর মানুষের হাসি-আনন্দে তৈরি হয় এক উৎসবমুখর আবহ।