আন্তর্জাতিক কফি দিবস: জেনে নিই কফি নিয়ে কিছু মজার তথ্য

কফি ছাড়া দিনের শুরু? ভাবাই যায় না! সকালবেলার মেজাজ থেকে রাতের কাজের এনার্জি—সবখানেই কফি যেন আমাদের অঘোষিত নায়ক। কিন্তু এই ছোট্ট বীজের ভেতরে কত ইতিহাস, কত মজার গল্প লুকিয়ে আছে, তা কি জানতেন? ইথিওপিয়ায় ছাগলের লাফঝাঁপ থেকে শুরু করে বেটহোফেনের কফি–রুটিন, এমনকি ওয়েবক্যামের জন্ম পর্যন্ত—সবখানেই কফির দারুণ উপস্থিতি। চলুন, আন্তর্জাতিক কফি দিবসে কফি নিয়ে জেনে নিই কিছু চমকপ্রদ তথ্য, যা শুনে হয়তো আপনার কফির প্রতি ভালোবাসা আরও একটু বেড়ে যাবে!
প্রায় ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে, ইথিওপিয়ার এক গ্রামে একদল রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। ‘কালদি’ নামের একজন রাখাল দেখল, একটা চেরিজাতীয় ফল খেয়ে তার ছাগল হঠাৎ লাফাতে শুরু করেছে। অন্যান্য ছাগলের মধ্যেও একই ফল খেয়ে নাচানাচি শুরু হলো। রাখালেরা কৌতূহলী হয়ে তখন নিজেরা সাবধানে একটু খেয়ে দেখে যে শরীরে কেমন যেন উত্তেজনা বোধ হচ্ছে। এই থেকে আস্তে আস্তে কফির শুরু।
তবে কফির চল খুঁজে পাওয়া যায় আরও কয়েক শ বছর পর, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইয়েমেন ও ইথিওপিয়ায়, সেখানে কফির বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং বিক্রি চালু হয়ে যায় তত দিনে।
আসলে, কফি বিন আমরা যেটাকে বলি, সেটা কফি ফলের ভেতরের বীজ। কফি ফলকে অনেক জায়গাতেই ‘কফি চেরি’ বলে।
যদিও কফিশপের সংস্কৃতিটা ইউরোপে (প্রথমে তুরস্ক, তারপর হাঙ্গেরি, ভিয়েনা ইত্যাদি) বিস্তার লাভ করে। বিশ্বের প্রথম কফিশপ কিন্তু চালু হয় সৌদি আরবের মক্কা শহরে। মামলুক ও অটোমান শাসকেরা অনেকেই এটাকে হারাম ভাবতেন। ফলে আরব দুনিয়ার নানা জায়গায় কয়েকবার কফি নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ফতোয়াই টেকেনি, বরং আরবরা কফির ব্যবহার এবং বাণিজ্যের একটা বড় নিয়ামক হয়ে ওঠে ১৫ থেকে ১৮ শতকের মধ্যে। কাছের মসজিদের নামাজ পড়ে আসা খদ্দের থেকে শুরু করে দূরদূরান্ত থেকে আসা কাফেলা, কমবেশি সবাই মক্কার কফিশপগুলোতে আসতেন কফি খেতে।
সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার, লুডভিগ ফান বেটহোফেন প্রতিদিন নিয়ম করে কফি খেতেন। তিনি একদম গুনে গুনে ৬০টি কফি বিন দিয়ে কফি বানিয়ে খেতেন এবং একটা দানা এদিক-সেদিক হওয়ার উপায় ছিল না। ১৭৯২ সালে তিনি যখন ভিয়েনায় আসেন, তাঁর শপিং লিস্টে ২ নম্বর আইটেম ছিল ‘কফি’।
গ্যাব্রিয়েল-দ্য-ক্লিও প্রথম ইউরোপ থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ ‘মার্টিনিক’-এ কফির গাছ নিয়ে আসেন ১৭২০ সালে। দেখতে না দেখতে সেগুলো প্রায় ১৮ হাজার গাছে রূপ নেয়। সেখান থেকে এটি ছড়িয়ে পড়ে আরও কিছু দ্বীপ হয়ে মূল ভূখণ্ড ব্রাজিলে। কয়েক বছরের ভেতর ব্রাজিল এত কফি তৈরি শুরু করে যে ১৮৯৩ সালে ইথিওপিয়ার প্রতিবেশী দেশ কেনিয়ায় ব্রাজিল কফি রপ্তানি শুরু করে। সেই থেকে চলছে তাদের কফি রপ্তানি। বর্তমানে ব্রাজিল বিশ্বের প্রায় ৪৫ শতাংশ কফি রপ্তানি করে।
প্রতিবছর ফিনল্যান্ডের মানুষ গড়ে প্রত্যেকে প্রায় ১২ কেজি কফি খায়। এর অর্থ, বছরে প্রায় ১ হাজার ৬৮০ কাপ! তবে তারা হালকা রোস্টেড কফি খায়, কড়া নয়। তারা দৈনিক ছয় বেলা কফি খায় এবং প্রতি বেলার কফির আলাদা নাম দেওয়া আছে! কফির সঙ্গে প্রায়ই পেস্ট্রি দেওয়া হয়।
ইদানীং স্বাস্থ্য সচেতন অনেকে ডি-ক্যাফেইনেটেড (সংক্ষেপে ‘ডি-ক্যাফ’) কফি খেয়ে থাকেন। এটা অনেক জায়গায় ফ্যাশনও বটে। কিন্তু শূন্য দশমিক ৩ শতাংশের নিচে ক্যাফেইন থাকলে সেটাকে ডি-ক্যাফ বলা হয়। তাই এমন ভাবার কারণ নেই যে ডি-ক্যাফ কফিতে ক্যাফেইন একেবারেই থাকে না। থাকে, তবে কম। কিন্তু সেটা ডায়েট কোকের মতো হয়ে গেল না!
কোকের কথা বলাতে আরেকটা মজার জিনিস মনে পড়ল—ডি-ক্যাফ করতে গিয়ে যে ক্যাফেইনটা বেরিয়ে আসে, সেটা কিন্তু আবার বেভারেজ কোম্পানিগুলোতে ফিজি ড্রিংক (যেমন কোকাকোলা) তৈরিতে ব্যবহার হয়।
১৯২৯ সালে ব্রাজিলে কফির অতিরিক্ত উৎপাদন হয়। এতগুলো কফি কোথায় খাওয়ানো যায়? নেসক্যাফে তখন প্রথম ইনস্ট্যান্ট কফির ধারণা নিয়ে আসে। অপেক্ষাকৃত সস্তায় এই অতিরিক্ত উৎপাদনটা কিনে নিয়ে কফির গুঁড়া বাণিজ্যিকভাবে বানিয়ে ইনস্ট্যান্ট কফি আকারে বোতল ও প্যাকেটজাত করে বিক্রি শুরু করে। জিনিসটা এত জনপ্রিয় হয়ে যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে রেশনের তালিকায় নেসক্যাফে ইনস্ট্যান্ট কফি চলে আসে। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে একটা ‘ট্রোজান রুম’ ছিল। ১৯৯১ সালে সেখানে কফির পটে কফি আছে কি না সেটা মনিটর করার জন্য ছাত্ররা একটা ক্যামেরা বানায়, যেটা দিয়ে তারা অনলাইনে যেকোনো জায়গা থেকে চেক করতে পারত যে রুমে গেলে কফি পটে কফি পাওয়া যাবে কি না। সেটাই পৃথিবীর প্রথম ওয়েবক্যাম। এই ট্রোজান রুম ওয়েবক্যাম পরে বিখ্যাত হয়ে যায় এবং প্রায় ১০ বছর সেটা চালু ছিল ইন্টারনেটে, সবার জন্য।
অনেকে ভাবেন যে রং হালকা বলে ডার্ক রোস্ট কফির চেয়ে লাইট রোস্ট কফিতে ক্যাফেইন কম। একেবারেই না। বরং লাইট রোস্ট কফি কম সময় ধরে কম তাপে রোস্ট হয়, ফলে সেটাতে ক্যাফেইনের নির্যাস বেশি থেকে যায়। কিন্তু কম সময় রোস্টের কারণে ফ্লেভারের তীব্রতা কম থাকে। ডার্ক রোস্ট কফিতে একটা কড়া ফ্লেভার থাকে, বেশিক্ষণ রোস্টের ফলে সেটা হয়। ফ্লেভার শক্তিশালী বলে অনেকে ভাবেন ক্যাফেইনও বুঝি বেশি—একেবারেই তা নয়।
কফির সঙ্গে চিনি আর স্টার্চ মিশিয়ে জাপানিরা তৈরি করে কফি–জেলি (কোহি জেরি)। যদিও এর রেসিপি প্রথম ব্রিটিশ বইয়ে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন জাপান হচ্ছে কফি-জেলির সবচেয়ে বড় চলের দেশ। জাপানের প্রায় সব রেস্টুরেন্টে নানা রকম কফি–জেলি পেতে পারেন। সেখানে এটা এতটাই জনপ্রিয় যে স্টারবাকস জাপানে ২০১৬ সালে একটা কফি-জেলি-ফ্রাপুচিনো চালু করে। ঢাকায় আপনারা এই কফি–জেলি পাবেন বাবল-টিতে ‘বাবল’ হিসেবে।
লেখক: সার্টিফায়েড কফি টেস্টার ও কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব
ছবি: উইকিপিডিয়া, উইকিমিডিয়াকমনস, পেকজেলসডটকম