আপনি কি এই ৬টি অগ্নি-ঝুঁকিপূর্ণ কর্মস্থলের কোনোটিতে কাজ করেন? দেখুন কী কী বিষয়ে সবসময় সাবধান থাকতে হবে

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্স ভবনে গতকাল শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১৩টি ফায়ার স্টেশনের ৩৭টি ইউনিটের প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুনে নেভাতে গিয়ে আনসার বাহিনীর ২৫ সদস্যসহ মোট ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আসলে পরপর অনেকগুলো আগুনের ঘটনায় বিচলিত সারা দেশ। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে তা অপূরণীয়। কিন্তু এমন অগ্নিকান্ড তো ঘটেই চলেছে বছরের পর বছর। বিশেষ করে বছরের এই সময়ে যখন আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে আসে তখন আগুনের ভয় বেড়ে যায় অনেক। বাসাবাড়িতে তো বটেই, কর্মস্থলে একসঙ্গে বহু মানুষ আহত-নিহত হতে পারেন আগুন লাগলে। আগুন কোথায় কখন লাগবে তা কেউই বলতে পারে না। তবে এমন কিছু কর্মস্থল আছে, যেগুলোকে অগ্নি-ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায়। যেমন যেখানে বিশাল পরিমাণে দাহ্য বস্তু আছে। কেমিক্যাল ব্যবহার করা কারখানা, কেমিক্যালের গুদাম হলএ তো কথাই নেই। একনজরে দেখে নিন আপনার কর্মস্থলকে এমন আগুনের উচ্চ ঝুঁকির স্থান বলা যায় কিনা। আর সেই সঙ্গে আগুন প্রতিরোধে সাবধানতা ও করণীয়গুলোকেও ঝালিয়ে নিই সবাই।
সাধারণভাবে বলা যায়, যেসব কর্মস্থলে দাহ্য পদার্থ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং রান্নার জায়গা থাকে, সেখানে আগুন লাগার ঝুঁকি বেশি। আগুন প্রতিরোধে নিয়মিত ঝুঁকি পরীক্ষা বা এভ্যালুয়েট করুন, কর্মস্থল পরিষ্কার ও জঞ্জালমুক্ত রাখুন, বৈদ্যুতিক ও অগ্নিনিরাপত্তা সরঞ্জাম ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ক্রুন এবং কর্মীদের সঠিক নিয়ম ও উদ্ধার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিন।
১. গবেষণাগার ও রাসায়নিক সংরক্ষণাগার
দাহ্য তরল, রাসায়নিক ও দ্রাবক ব্যবহারের কারণে আগুন ও বিস্ফোরণের ঝুঁকি বেশি থাকে।
২. উৎপাদন ও শিল্প এলাকা
এ ধরনের স্থানে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং তাপ উৎপাদনকারী উপকরণ থাকে, যা সহজেই আগুন ধরাতে পারে।
৩. রান্নাঘর ও বিশ্রাম কক্ষ
চুলা, মাইক্রোওইয়েভ, গরম পানির কেতলি বা অন্যান্য রান্নার যন্ত্রপাতি ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে, বা দাহ্য জিনিসের সংস্পর্শে এলে, আগুন লাগতে পারে।
৪. এমন অফিস যেখানে অনেক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আছে
অতিরিক্ত লোড, ত্রুটিপূর্ণ তার বা পুরনো যন্ত্রপাতিতে শর্ট সার্কিট হয়ে সহজেই বৈদ্যুতিক আগুনের কারণ হতে পারে।
৫. গুদামঘর বা ওয়্যারহাউস
যেখানে কাগজ, কাপড়, কেমিক্যাল বা অন্যান্য দাহ্য জিনিস বড় পরিমাণে মজুত থাকে, সেখানে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।
৬. খোলা আগুন ব্যবহার হয় এমন স্থান
যেসব জায়গায় খোলা আগুন ব্যবহৃত হয় (যেমন উত্তাপ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য), সেগুলো স্বভাবতই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁর কিচেনও পড়ে।
নিয়মিত ঝুঁকি মূল্যায়ন করা
সম্ভাব্য বিপদ শনাক্ত করা
ঝুঁকি নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া
নিয়মিত পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা
কর্মস্থল পরিষ্কার ও গোছানো রাখা
অপ্রয়োজনীয় জিনিস, ধুলা ও দাহ্য বর্জ্য সরিয়ে ফেলা
দাহ্য পদার্থ নিরাপদ কনটেইনারে ও বাতাস চলাচলযোগ্য স্থানে রাখা
বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
যন্ত্রপাতি ব্যবহার শেষে বন্ধ করা ও প্লাগ খুলে রাখা
বৈদ্যুতিক সকেট বা সার্কিটে অতিরিক্ত লোড না দেওয়া
তার বা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে জানানো ও মেরামত করা।
অগ্নিনিরাপত্তা সরঞ্জাম ও সিস্টেম ঠিক রাখা
ফায়ার এক্সটিংগুইশার, অ্যালার্ম ও স্প্রিংকলার সহজে ব্যবহারযোগ্য করে রাখা
আগুন নেভানোর টুল ও সিস্টেম নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা
জরুরি পরিকল্পনা তৈরি ও অনুশীলন করা
পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত নির্গমন পথ রাখা
ফায়ার এক্সিট সবসময় খোলা রাখো।
কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া: আগুন লাগলে কী করতে হবে, এক্সটিংগুইশার ব্যবহার কেমন করে করতে হয়, এবং কীভাবে নিরাপদে বের হতে হয়।
আগুনের উৎস থেকে সাবধান থাকা
হিটার ও চুলা দাহ্য জিনিস থেকে দূরে রাখা
ধূমপানের জন্য নিরাপদ ও নির্ধারিত জায়গা রাখা এবং উপযুক্ত অ্যাশট্রে ব্যবহার করা
ছবি: জেমিনাই ন্যানো বানানা এআই