ছুটির দিনের সকালে বেশি ঘুমালে হার্ট অ্যাটাকসহ হৃদরোগের সম্ভাবনা ২০ শতাংশ কমে যায়

এখন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন একজন প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষের ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো উচিত। কিন্তু আমরা অনেকেই পর্যাপ্ত ঘুমাচ্ছি না। আর এর প্রভাব আমাদের হার্টের ওপর পড়ছে। নিয়মিত পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুম না হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। এদিকে সপ্তাহ জুড়ে ব্যস্ত রুটিন আর মুঠোফোনের দৌরাত্ম্যে ঘুমের পরিমাণ ঠিক রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে আমাদের জন্য। তবে কি সপ্তাহান্তে ঘুমিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করা যায়? নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, আংশিকভাবে এটা সম্ভব। তবে বিষয়টা এত সহজ নয়।
যুক্তরাজ্যের ৯০,০০০ প্রাপ্তবয়স্ককে ১৪ বছর ধরে স্টাডি করা হয়েছে এক গবেষণায়। এই স্টাডির শেষে ২০২৪ সালে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এখানে দেখা গেছে, যারা সপ্তাহের ঘুমের ঘাটতি সপ্তাহান্তে ঘুমিয়ে পূরণ করেছেন, তাদের হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ২০ শতাংশ কম ছিল। এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া ডা. অলশন মেসি বলেন, “ঘুম হার্টের জন্য ভালো। সুতরাং সপ্তাহান্তে হলেও বেশি ঘুমানো উপকারী হতে পারে।”তবে আগের এক গবেষণায় উল্টো ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে, যাদের ঘুমের সময়সূচি নিয়মিত, তাদের হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কম। আর যারা শুধু সপ্তাহান্তে ঘুমিয়ে ঘাটতি পূরণ করে, তাদের ঝুঁকি বেশি।
ডা. মেসি ব্যাখ্যা করেন, “কোন গবেষণা সঠিক, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। নতুন গবেষণায় শুধু যুক্তরাজ্যের মানুষ ছিল, আর পুরনো গবেষণার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অনেক কম।
”তাছাড়া, এগুলো র্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নয়, অর্থাৎ গবেষণাগুলোতে ঘুমের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। ফলে দুই দলের জীবনের অন্যান্য পার্থক্য হিসেবেও ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে। তারপরেও এই স্টাডিতে উঠে আসা ফলাফলের ভিত্তিতে হার্ট অ্যাটাকসহ অন্যান্য হৃদরোগ প্রতিরোধে ছুটির দিনে একটু বেশি ঘুমানোর সুফলকে এগিয়ে রাখতে হয়।
আসলে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কথা উঠলেই সবাই ডায়েট আর ব্যায়ামের কথা বলেন। কিন্তু ভালো ঘুমও হৃদযন্ত্রের সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চলুন দেখি হার্ট হেলথের জন্য ঘুম কী কী করতে পারে।
প্রদাহ কমায়: দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ হৃদরোগের অন্যতম কারণ। ঘুম এই প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।
ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে: ঘুম আমাদের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন 'ঘ্রেলিন'-কে নিয়ন্ত্রণ করে, যা ওজন ঠিক রাখতে সহায়তা করে।
রক্তনালি মেরামত করে: ঘুমের সময় রক্তচাপ কমে, ফলে রক্তনালিগুলো আরাম পায় ও মেরামত হতে পারে।
রক্তচাপ কমায়: উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের প্রধান কারণ। ভালো ঘুম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
কর্টিসল হরমোন কমায়: কর্টিসল হরমোন বাড়লে ধমনীতে চর্বি জমে, ব্লকেজ তৈরি হয়। ঘুম কর্টিসল কমিয়ে এই ঝুঁকি হ্রাস করে।
যদি ভালো ঘুম আজকাল স্বপ্নের মতো মনে হয়, তাহলে নিচের পরামর্শগুলো মেনে চলার চেষ্টা করতে পারেন:
ক্যাফেইন ও নিকোটিন এড়িয়ে চলুন: এগুলো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।
ঘর ঠান্ডা রাখুন: ঘুমানোর আগে শরীর ঠান্ডা হতে হয়। ফ্যান চালান বা এসি ব্যবহার করুন।
নিয়মিত ঘুমের সময় ঠিক করুন: প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে ও উঠতে চেষ্টা করুন।
স্ক্রিন বন্ধ করুন: ফোন, টিভি বা ট্যাবলেটের নীল আলো মস্তিষ্ককে জাগিয়ে রাখে। ঘুমানোর অন্তত ২ ঘণ্টা আগে এগুলো ব্যবহার বন্ধ করুন।
নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুম হৃদয়ের জন্য উপকারী। নতুন গবেষণা অনুযায়ী, সপ্তাহান্তে ঘুমিয়ে ঘাটতি পূরণ কিছুটা সাহায্য করতে পারে, তবে প্রতিদিনের ঘুমই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সূত্র: সিএনএন, হেনরি ফোর্ড হেলথ
ছবি: পেকজেলস