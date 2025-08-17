হঠাৎ আটকা পড়লে কী করবেন? জেনে রাখুন কারওয়ান বাজারের এই তালাচাবির জাদুকরদের কথা
হঠাৎ আটকা পড়লে কী করবেন? জেনে রাখুন কারওয়ান বাজারের এই তালাচাবির জাদুকরদের কথা

ফাতেমা তাসনিম

কারওয়ান বাজারের হযরত শাহ আম্বর মসজিদের সামনে চোখে পড়ে সারি সারি তালা -চাবি সারানোর দোকান। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তালা-চাবির জাদুকরদের এই ব্যবসা সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে।

রাজধানী ঢাকার ব্যস্ততম এলাকাগুলোর মধ্যে কারওয়ান বাজার একটি। কাঁচা সবজি ও ফলমূলের জন্য এই বাজারের পরিচিত হলেও হোটেল, টিভি চ্যানেল, অফিস, পত্রিকার অফিস, মেট্রোস্টেশন মিলিয়ে এ জায়গাটিতে রোজ হয় হাজারো মানুষের  পদচারণা। এতকিছুর মধ্যে একটি ব্যাপার অনেকেরই অজানা। সেটি হচ্ছে এখানকার বহু পুরনো তালাচাবির ব্যবসা।

এখানকার বহু পুরনো তালাচাবির ব্যবসার কথা অনেকেই জানেন না
বাড়িতে ঢুকতে গেলে চাবির দরকার তো পড়েই, আবার তালা নষ্ট হয়ে গেলেও পড়তে হয় বিপত্তিতে। হঠাৎ আটকা পড়তে পারেন বাড়ির ভেতরে বা বাইরে৷ তখন সত্যিই বেশ বিপদে পড়ে যেতে হয়৷ এই সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন কারওয়ান বাজারেই। হযরত শাহ আম্বর মসজিদের সামনে সারিতে বসে এই দোকানগুলো। অনেক মানুষ তাঁদের নষ্ট তালাচাবি সারাতে এখানে আসেন রোজ। চাবি বানানো থেকে শুরু করে জং ধরা তালা সারানো হোক বা দামি বিলাসবহুল তালা ঠিক করা, সবই করা হয় এখানে।

মসজিদের সামনের সারির প্রথম দোকানটি আব্দুল মান্নানের। এখানকার সবচেয়ে পুরনো দোকান এটি। বড় ছাতার ছাউনিতে বসা এই দোকানের কর্ণধার আব্দুল মান্নানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই দোকানগুলো বেশ পুরনো। প্রায় সত্তর-আশি বছরের বেশি সময় ধরে এখানে তালাচাবি সারানো হচ্ছে। তিনি নিজে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রায় ৪৫ বছর ধরে। আগে মাত্র দুই থেকে তিনটি দোকান ছিল এখানে। বর্তমানে কারওয়ান বাজারে এরকম দোকানের সংখ্যা পঁচিশটিরও বেশি।.

মসজিদের সামনের সারির প্রথম দোকানটি আব্দুল মান্নানের
বিলাসবহুল দামি তালাও সারান তাঁরা। কেউ নিয়ে আসলে ঠিক করে দেন
আব্দুল মান্নান আরও জানান, ব্যবসার শুরুটা হয়েছিল চাবি বানানো দিয়ে। আগে শুধু অ্যানালগ তালা খোলার ব্যবস্থা থাকলেও, যুগের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছুই। এখন বিলাসবহুল দামি তালাও সারান তাঁরা। কেউ নিয়ে আসলে ঠিকও করে দেন। কখনো কখনো এসব তালার দাম একলাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

বাড়ির দরজার দুর্ঘটনাবশত তালা লেগে গেলে ডাক পড়ে তাঁদের। দোকানে এসে ডেকেও নিয়ে যান অনেকে। ডাক পড়ে রাত-বিরেতেও। রাত এগারোটা অবধি দোকান খোলা থাকে। বাড়িতে গিয়ে তালা খুলতে সময় বেশি লাগে, বেশ পরিশ্রমও হয়। সেক্ষেত্রে আলাদা টাকা গুনতে হয় ক্রেতাকে। এমনিতে তালাভেদে নির্ধারিত হয় তাঁদের সম্মানী।

বাড়ির দরজার দুর্ঘটনাবশত তালা লেগে গেলে ডাক পড়ে তাঁদের।
সর্বনিম্ন চল্লিশ টাকা থেকে শুরু হয় এসব চাবির দাম
আগে সাবানে চাবির ছাপ বসিয়ে চাবি বানানোর মাপ নেওয়া হতো। এখনও তার খুব বেশি ব্যতিক্রম নেই। সর্বনিম্ন চল্লিশ টাকা থেকে শুরু হয় এসব চাবির দাম। আব্দুল মান্নান বলেন, এখানে যত তালাচাবির কারিগরের দেখা পাওয়া যায়, দুই একজন বাদে সকলকে নিজের হাতে শিখিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করছেন। এই কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা শিখিয়েছেন। এই কাজ তাঁর কাছে এক ধরনের নেশার মতো। এছাড়াও এটি এক ধরনের শিল্প। তিনি এখনও মানুষকে এই কাজ শেখান। ভবিষ্যতেও শেখাতে চান বলে জানান।

তালা-চাবির এই জাদুকরের কাছে এই কাজের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, চাবি ও তালা সারানোর যন্ত্রের দাম বেড়ে যাওয়া।

যে যন্ত্রটি দিয়ে তিনি চাবি বানাচ্ছিলেন, জানালেন, তার বর্তমান দাম চল্লিশ হাজার টাকা। খোলা বাজারের মধ্যে দোকান হওয়ায় থাকতে হয় সাবধানে। নয়তো চুরির সম্ভাবনা থাকে।

এখানকারই আরেক চাবি তৈরির কারিগর বাবর মিয়া। তিনি জানালেন সব মজার মজার চাবির কথা। বিভিন্ন ধরনের গাড়ির চাবিও বানানো হয় এখানে। এরমধ্যে বহুমূল্যের গাড়িও আছে। এগুলোর দাম শুরু হয় একশ টাকা থেকে। এছাড়াও পুরনো বিভিন্ন সিন্দুকের চাবি বানানো হয় এখানে।

এখানকারই আরেক চাবি তৈরির কারিগর বাবর মিয়া
বিভিন্ন ধরনের গাড়ির চাবিও বানানো হয় এখানে
এই দোকানগুলোর একটিতে চাবি বানাতে আসা আব্দুল হামিদ বলেন, এমন কিছু দোকান থাকা খুবই দরকার কারণ চাবি হারানো নিত্যদিনের ঘটনা। তিনদিন আগে ড্রয়ারের চাবি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। সেটি বানাতেই এখানে আসা তাঁর।

কারওয়ানবাজারের চাবির দোকানগুলো শুধু ব্যবসা নয়, অনেক মানুষের জীবনসংগ্রামের গল্প। সপ্তাহে সাতদিনই চাবি সারানো হয় এখানে। দোকান খোলা থাকে সকাল দশটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত।

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৫: ৩৯
