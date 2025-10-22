আরাম-আয়েশে বিলাসবহুল রিসোর্টকে টেক্কা দিতে পারে বিশ্বের এই ৫টি কারাগার

আমরা যখন ‘কারাগার’ শব্দটা শুনি, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘন অন্ধকার দেয়াল, লোহার শিক আর বন্দীদের নিরানন্দ জীবন। কারাগার মানেই শাস্তি, কষ্ট আর সীমাবদ্ধতা, এই ধারণাই যেন পৃথিবীর প্রায় সব মানুষের মনে গেঁথে আছে।
কিন্তু বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, পৃথিবীতে এমন কিছু জেলও আছে, যেগুলোর আরাম-আয়েশ দেখে মনে হবে যেন কোনো বিলাসবহুল রিসোর্ট! এখানে বন্দীরা থাকেন এসি রুমে, খেলেন টেনিস, করেন যোগব্যায়াম, এমনকি পার্সোনাল সেলুন বা কারাওকে সেশনের সুবিধাও পান।
আজ জানি পৃথিবীর সেই পাঁচটি বিলাসবহুল কারাগারের কথা, যেগুলো শাস্তির জায়গাকে রূপ দিয়েছে এক নতুন জীবনের স্কুলে।
নরওয়ের এই কারাগারটি যেন একটি নিরিবিলি দ্বীপের মতো। বন্দীরা এখানে মাছ ধরতে পারেন, ঘোড়ায় চড়তে পারেন, কিংবা সূর্যের আলোয় বসে সময় কাটাতে পারেন। টেনিস খেলার মাঠ, কৃষিকাজের সুযোগ, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। সব মিলিয়ে এখানে বন্দীরা পান প্রায় মুক্ত জীবনের স্বাদ।
এই জেলের মূল দর্শন হলো “মানবিক পুনর্বাসন”। শাস্তি নয়, বরং মানুষকে নতুন করে গড়ে তোলা।
এই জেলকে বলা হয় ‘রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার’-এর প্রতীক। বন্দীরা থাকেন একক কক্ষে। যেখানে রয়েছে ব্যক্তিগত বাথরুম, টেলিভিশন, ফোন, এমনকি ল্যাপটপও!
কারাগারের ভেতরে আছে জিম, লাইব্রেরি আর টেনিস কোর্টের মতো আধুনিক সুবিধা।
বন্দীরা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ পান। নতুন দক্ষতা অর্জন করেন যাতে মুক্তির পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া সহজ হয়।
অ্যাডিওয়েল দেখিয়ে দিয়েছে, সঠিক পরিবেশ দিলে বন্দীও হতে পারে উন্নতির অংশীদার।
এই জেলটির আরেক নাম ‘মিলটন হিলটন’। শুনেই বোঝা যায় কেন! এখানে বন্দীদের জন্য রয়েছে আধুনিক একক কক্ষ, জিম, লাইব্রেরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
তারা ডেইরি ফার্মিং, কার্পেটিং কিংবা হসপিটালিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন, পাশাপাশি কমিউনিটি প্রজেক্টে অংশ নেন।
সব মিলিয়ে এটি যেন এক প্রশিক্ষণমূলক বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে কারাবাস মানে দ্বিতীয় জীবনের প্রস্তুতি।
ইন্দোনেশিয়ার এই মহিলা কারাগার বিলাসিতার সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। এখানে আছে এসি, রেফ্রিজারেটর, এমনকি কারাওকে মেশিনও!
বন্দীদের জন্য রয়েছে আলাদা বিউটি সেলুন, নেইল কেয়ার ও মেকওভার সার্ভিস।
তবে সব সুবিধার জন্য আলাদা চার্জ দিতে হয়। যেন এক লাক্সারি হোটেলের প্রিমিয়াম প্যাকেজ!
ইউরোপের সবচেয়ে বিলাসবহুল কারাগার হিসেবে খ্যাত। প্রতিটি কয়েদির নিজস্ব প্রাইভেট রুম রয়েছে, যেখানে আলো, আসবাব ও আরামদায়ক পরিবেশের কোনো ঘাটতি নেই।
তাদের নির্দিষ্ট শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ মুক্তির শর্তই হলো ‘শেখা’।
এখানে বন্দীরা দিন কাটান কোনো নিরিবিলি বোর্ডিং স্কুলে, যেখানে জোর দেওয়া হয় মানসিক বিকাশে।
এই সব কারাগার প্রমাণ করে,‘শাস্তি’ মানেই কষ্ট নয়। মানুষকে পরিবর্তন করতে চাইলে দিতে হয় সম্মান, শিক্ষা ও সুস্থ পরিবেশ।
যেখানে নোংরা দেয়াল নয়, বরং উজ্জ্বল আলো আর নতুন জীবনের আশা জাগে। সেই জেলই হয়তো সত্যিকারের পুনর্জন্মের জায়গা।
ছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স