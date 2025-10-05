যে কারণে টয়লেট পেপারের বদলে এখন আধুনিক রূপে সেই আদিম পদ্ধতিতেই ফিরছে পশ্চিমা বিশ্ব
হাল ফ্যাশন ডেস্ক

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর আর টয়লেট পেপারের জন্য হাত বাড়াতে চাচ্ছেন না কেউ। পশ্চিমা বিশ্বের স্মার্ট টয়লেট এখন আদিম পদ্ধতিতেই ফিরছে। কিন্তু কেন?

স্মার্ট টয়লেট এখন আর নতুন কিছু নয়। জাপান থেকে শুরু করে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত শতাব্দী পুরনো অভ্যাস বদলে দিচ্ছে এই স্বাস্থ্যকর ও টেকসই সমাধান। প্রথাগত টয়লেটের তুলনায় এটি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক ও পরিবেশবান্ধব। ভবিষ্যতমুখী এই যন্ত্রে রয়েছে পানির ফোয়ারার ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুকানো এবং নিজে থেকেই ঢাকনা খোলার সুবিধা।

স্মার্ট টয়লেটে সুইচ টিপেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে পানি
কেন পানি কাগজের চেয়ে উত্তম

বিশেষজ্ঞদের মতে, টয়লেট পেপারের তুলনায় পানি অনেক কোমল ও কার্যকর। সংবেদনশীল ত্বক বা জ্বালা-পোড়ার সমস্যায় ভোগা মানুষের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী। এই সামান্য পরিবর্তন প্রতিদিনের জীবনে এনে দিচ্ছে বাড়তি আরাম ও সুরক্ষা।

খরচ সাশ্রয় ও পরিবেশবান্ধব

পানি ব্যবহার করলে কাগজের অপচয় কমে, পাইপ আটকে যাওয়ার ঝামেলা হ্রাস পায় এবং গৃহস্থালি খরচও কমে যায়। অনেকে বলছেন, একবারের বিনিয়োগে একটি স্মার্ট টয়লেট কিনে দীর্ঘমেয়াদে খরচ বাঁচানো সম্ভব। একই সঙ্গে বন উজাড় ও বর্জ্য কমিয়ে পরিবেশ রক্ষাতেও এটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

স্বয়ংক্রিয় বিডেটের মাধ্যমে পানি ব্যবহার করা হয় স্মার্ট টয়েলেটে
বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা

জাপান ও চীনে স্মার্ট টয়লেট বহুদিন ধরেই সাধারণ বিষয়, বিলাসিতা নয়। উত্তর আমেরিকাতেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে, বিশেষ করে নতুন বাড়ি নির্মাণ ও বাথরুম সংস্কারে। যদিও প্রাথমিক খরচ তুলনামূলক বেশি, তবে আরাম, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবেশবান্ধবতার কারণে পরিবারগুলো দ্রুত এগুলো গ্রহণ করছে।

বিলাসিতা থেকে প্রয়োজনীয়তা

মোশন সেন্সর, আসনের তাপমাত্রা, পানি চাপ নিয়ন্ত্রণের মতো সুবিধায় এগুলো একইসঙ্গে বিলাসবহুল ও কার্যকর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার ফলে এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে।

পশ্চিমা বিশ্বে এখন খুবই জনপ্রিয় টয়লেট পেপারবিহীন স্মার্ট টয়লেট
ছোট্ট একটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়েও স্মার্ট টয়লেট নিশ্চিত করছে উন্নত স্বাস্থ্যবিধি, কম অপচয় এবং দীর্ঘমেয়াদে খরচ সাশ্রয়। পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে আগ্রহী মানুষদের জন্য এটি এখন এক আধুনিক সমাধান।

এদিকে যুগ যুগ ধরে ভূগোলার্ধের এই দিকে পানিই ব্যবহার করা হয় প্রক্ষালন কক্ষে। বিদেশে বদনা থাকে না বলে প্রথম প্রথম বেগ পেতে হয় এই নিয়ে সেখানে গেলে। এখন অবশ্য হ্যান্ড শাওয়ার অনেক জায়গায় প্রতিস্থাপন করছে বদনা বা লোটাকে।

ভূগোলার্ধের এই দিকে পানিই ব্যবহার করা হয় প্রক্ষালন কক্ষে, ব্যবহার হয় বদনা
পশ্চিমা বিশ্বে আমাদের এই আদিম পদ্ধতিতে ওয়াশরুমে পানি ব্যবহার করে নিজেকে পরিষ্কার করা নিয়ে সবসময় চলেছে হাসাহাসি। একে প্রিমিটিভ বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। আর এখন সেই পথেই হাঁটছে অত্যাধুনিক স্মার্ট টয়লেট। বিষয়টা মন্দ নয় আসলে।

সূত্র: গ্র্যান্ড ডিজাইনস ম্যাগাজিন

প্রকাশ: ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৭: ২৬
