জেনজিরা যেভাবে হানিমুনের সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছেন
সম্পর্ক

জেনজিরা যেভাবে হানিমুনের সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছেন

বিয়ের পর হানিমুন মানেই আগে ছিল এক নির্দিষ্ট ধারণা, অভিজাত কোনো রিসোর্ট, প্রি-প্ল্যান করা ট্যুর প্যাকেজ, বা সমুদ্রতটে বিলাসবহুল ডিনার। কিন্তু সময় বদলেছে, আর সেই সঙ্গে বদলেছে নতুন প্রজন্মের ভাবনাও। তরুণ দম্পতিরা এখন ‘হানিমুন’কে দেখছেন নতুন চোখে। এটি আর কেবল বিশ্রাম বা ঘোরাঘুরির সময় নয়, বরং নিজেদের গল্প তৈরি করার এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

সম্প্রতি পিকইওরট্রায়েল-এর এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, জেন জি দম্পতিরা এখন প্রচলিত বিলাসী ভ্রমণের বদলে খুঁজছেন অভিজ্ঞতাভিত্তিক, ব্যক্তিগত ও অর্থবহ যাত্রা। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘এখনকার দম্পতিরা শুধু সুন্দর কোনো জায়গায় যেতে চান না। তারা চান এমন এক ভ্রমণ, যা তাদের গল্পের মতো, তাদের নিজেদের মতো।”

গন্তব্যে বদলের ছোঁয়া

ভিয়েতনাম ও দুবাই এখন তরুণ দম্পতিদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে

সমীক্ষায় চেনা ইউরোপ বা মালদ্বীপের পাশাপাশি উঠে এসেছে নতুন কিছু নাম, ভিয়েতনাম ও দুবাই এখন তরুণ দম্পতিদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে। টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরের ভ্রমণকারীদের মাঝেও ভিয়েতনামের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, মূলত স্থানীয় সংস্কৃতি ও খাবারের অভিজ্ঞতার জন্য। তবে বালি, থাইল্যান্ড ও ইউরোপের আকর্ষণ এখনো অটুট।

বাজেট ও পরিকল্পনায় পরিবর্তন

আগের মতো এখন আর “একই রকম” প্যাকেজে ভরসা রাখছেন না কেউ

আগের মতো এখন আর “একই রকম” প্যাকেজে ভরসা রাখছেন না কেউ। গড়পড়তা হানিমুন বাজেট এখন ১-২ লাখ টাকা, তবে যারা কিউরেটেড অভিজ্ঞতা চান তারা গুনছেন ৩-৪ লাখ টাকা পর্যন্ত। বিশেষ করে একটু সচ্ছল তরুণেরা রয়েছে এই নতুন ট্রেন্ডের সামনের সারিতে।

অভিজ্ঞতার খোঁজে

জেন জেড দম্পতিরা এখন পছন্দ করছেন এমন সব কার্যক্রম যা তাদের সম্পর্কের মতোই ব্যক্তিগত ও অর্থবহ

‘একটি হানিমুন মানে একটি গল্প’ এই ভাবনায় ভর করে জেন জেড দম্পতিরা এখন পছন্দ করছেন এমন সব কার্যক্রম যা তাদের সম্পর্কের মতোই ব্যক্তিগত ও অর্থবহ। কেউ যাচ্ছেন কাপল কুকিং ক্লাসে, কেউবা নিজেদের হাতে বানাচ্ছেন রুপার আংটি। কেউ আবার স্থানীয় ওয়েলনেস রিট্রিট বা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি জানার কর্মশালায় অংশ নিচ্ছেন।

অনেকেই এখন রিসোর্টের ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছেন স্থানীয় গলিতে

আগের মতো পাঁচ রাতের ফরম্যাট এখনো জনপ্রিয়, তবে সেই সময়ের উপযোগীতায় এসেছে বৈচিত্র্য। অনেকেই এখন রিসোর্টের ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছেন স্থানীয় গলিতে, একসঙ্গে নতুন কোনো স্বাদ চেখে দেখতে বা কোনো অচেনা গানের তালে নাচতে।

বিলাস নয়, সংযোগ

জেন জেড দম্পতিরা খুঁজছেন সংযোগ ও সত্তা। নিজেদের, সঙ্গীর, আর পৃথিবীর সঙ্গে

আগের প্রজন্ম যেখানে আরাম আর নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সেখানে জেন জেড দম্পতিরা খুঁজছেন সংযোগ ও সত্তা। নিজেদের, সঙ্গীর, আর পৃথিবীর সঙ্গে। হয়তো এটাই নতুন যুগের রোমান্স। যেখানে ভালোবাসা মানে শুধু ছবির মতো নিখুঁত মুহূর্ত নয়, বরং এমন অভিজ্ঞতা যা বহু বছর পরও মনে থাকে।

সূত্র: পিকইওরট্রায়েল

ছবি: এআই

প্রকাশ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ০৮
