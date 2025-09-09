যে কারণে ভালোবাসার মানুষকে সারাক্ষণ 'আই লাভ ইউ' বলতে মানা করছেন জনপ্রিয় রিলেশনশিপ কোচ

প্রতিদিন বহুবার বলা 'আই লাভ ইউ' কথাটি হয়তো আপনার সঙ্গীর কাছে আর নতুন লাগছে না। আর এই 'আই লাভ ইউ' মুখে বলা হয় আসতে-যেতে, লিখে বলা হয় রোজকার টেক্সট বা সামাজিক মাধ্যমেও। ইন্সটাগ্রামে অত্যন্ত জনপ্রিয় মার্কিন রিলেশনশিপ কোচ জন ডিলো মনে করেন, এই বাক্যটি যদি কেবল রুটিনে পরিণত হয়, তবে তার গভীরতা ফিকে হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন ভালোবাসা প্রকাশের আরও সৃজনশীল ও আন্তরিক কিছু উপায় রয়েছে।
আমরা প্রায় সবাই জানি, 'আই লাভ ইউ' বা আমি তোমাকে ভালোবাসি বলা সম্পর্কের সবচেয়ে মধুর মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু এই সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ বলছেন, এই বাক্যটি যদি বারবার ক্রমাগত যখন তখন বলা হয়, তবে তা নিজস্ব আবেগী শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। রিলেশনশিপ কোচ জন ডিলো মনে করেন, ভালোবাসা প্রকাশ করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রতিটি ফোনকলের শেষে, প্রতিবার দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বা কোনো সাধারণ মুহূর্তে আই লাভ ইউ বলা একসময় নিছক অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর যখন আবেগের ভাষা কেবল একটি রুটিনে পরিণত হয়, তখন তার গভীরতা অনেকটাই কমে যায়। চলুন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।
ভালোবাসা কি শুধুই রুটিনে বন্দি? ডিলোর পরামর্শে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে তর্ক-বিতর্ক। কেউ কেউ একমত হয়ে লিখেছেন, “এটা অনেকটা 'কেমন আছো?' জিজ্ঞেস করার মতো, যেখানে উত্তর শোনার আগ্রহ থাকে না,শুধু কথার খাতিরে বলা হয় এই লাইন।” আরেকজন বলেছেন, “আমরা খুব কম বলি 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। বরং একে অপরকে মনে করিয়ে দিই, আমরা কতটা ভাগ্যবান একে অপরকে পেয়ে।”
তবে সবাই যে এই মতের সঙ্গে একমত, তা নয়। দীর্ঘদিনের বিবাহিত এক নারী লিখেছেন, “আমার বিয়ে হয়েছে ৩০ বছরেরও বেশি, আর আমি মনে করি এটা পুরোপুরি ভুল।” আরেকজন এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন, “প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা, তাদের ভালোবাসা প্রকাশের ধরনও আলাদা। কে কী বলবে, সেটা নিয়ে এতো ভাবা উচিত নয়।”কেন 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলা সবসময় যথেষ্ট নয়জন ডিলোর মতে, সম্পর্কের শুরুতে এই বাক্যটির আবেগ অন্যরকম থাকে, এটি হয় সাহসী এক স্বীকারোক্তি, হৃদয়ের দরজা খোলার একটি মুহূর্ত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, যদি এটি কেবল স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়, তবে তার শক্তি কমে যায়। তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, “ধরা যাক, তোমার সঙ্গী বাজার গুছিয়ে রাখল আর তুমি অভ্যাসবশত বললে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। এতে বাক্যটির গভীরতা থাকে না।”
তাহলে এর সমাধান কী?
ডিলোর মতে, ভালোবাসা প্রকাশে প্রয়োজন আরও নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। যেমন:
১। “তোমাকে দেখার জন্য আমি খুবই অপেক্ষা করছি।”
২। “তোমার মতো সঙ্গী পেয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান।”
৩। “হয়তো আমি বলি না, কিন্তু তুমি আমার জীবনকে অনেক সুন্দর করেছো।”
এ ধরনের বাক্য ভালোবাসাকে আরও আন্তরিকভাবে প্রকাশ করে, কারণ এগুলো সম্পর্কের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও মুহূর্তগুলোকে ফুটিয়ে তোলে।
বিরুদ্ধমত: ভালোবাসার কথা কি বারবার বলা যায় না?
ডিলোর যুক্তি যতই দৃঢ় হোক, অনেকের কাছে এটি অগ্রহণযোগ্য। অনেকে মনে করেন, ভালোবাসার বাক্য যতবারই বলা হোক না কেন, তা কখনোই তার আবেগ হারায় না। এক মন্তব্যে কেউ লিখেছেন, “তুমি কখন এ কথাটি শেষবার বলছো, তা তো তুমি জানো না। তাই যতবার সম্ভব এটি বলা উচিত।” আরেকজনের মতে, “আন্তরিক হলে বাক্যটি কখনোই ফাঁপা লাগবে না, তা যতবারই বলা হোক না কেন।”ভালোবাসার আসল ভাষা: সংখ্যা নয়, সত্যতাএই বিতর্কে স্পষ্ট হয়েছে একটাই বিষয় যে, ভালোবাসা প্রকাশের কোনো একক নিয়ম নেই। কেউ ভালোবাসা বারবার শুনে তৃপ্তি পান, কেউ আবার ভালোবাসেন গভীর মুহূর্তে, বিশেষ শব্দে ভালোবাসা প্রকাশ করতে।
জন ডিলোর পরামর্শ হয়তো সবার জন্য নয়, কিন্তু তার মূল কথা হলো, ভালোবাসাকে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত না করে একে সত্যি আন্তরিকভাবে প্রকাশ করা। তাহলে এ বিষয়ে আপনার মত কী? ভালোবাসার শক্তি কি বারবার বলা বাক্যে লুকিয়ে আছে, নাকি তা আরও গভীর হয় বিশেষ মুহূর্তে বেছে নেওয়া শব্দে?
সবশেষে বলা যায়, ভালোবাসা প্রকাশের একক কোনো ফর্মুলা নেই। কারও জন্য প্রতিদিনের 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' শোনাই সবচেয়ে বড় আশ্বাস, আবার কারও কাছে নির্দিষ্ট মুহূর্তের আন্তরিক স্বীকৃতি অনেক বেশি মূল্যবান। আসল বিষয় হলো শব্দের ঘনত্ব নয়, অনুভূতিতে সত্যতা থাকা প্রয়োজন।
তথ্যসুত্র: আই জি ভি অফিসিয়াল
ছবি: হাল ফ্যাশন ও পেকজেলস