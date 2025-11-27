কে বেশি প্রতারক, পুরুষ না নারী

নিউইয়র্কের অভিজ্ঞ ডিভোর্স ও ফ্যামিলি ল’অ্যাটর্নি জেমস জোসেফ সেক্সটন জানিয়েছেন একটি অবাক করা সত্য। এক প্রশ্ন-উত্তর পর্বে তিনি এমন একটি উত্তর দেন, যা ক্ল্যাসিক ‘পুরুষ বনাম নারী’ বিতর্ককে পুরোই উলটে দেয়।
সেক্সটনের অভিজ্ঞতা বলে, “পুরুষরা বেশি প্রতারণা করে, কিন্তু নারীরা প্রতারণা করে অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে।” তার ভাষায়, “নারীরা বড় কিছু করে, আর পুরুষরা প্রায়ই নির্বুদ্ধিতার কারণে ধরা পড়ে যায়।”
তিনি ব্যাখ্যা দেন, ‘সব প্রতারণা এক নয়। আমার অভিজ্ঞতা বলে প্রতারণা মোটা দাগে দুই ধরনের।’
ড্যালিয়ান্স - অযত্নে করা কোনো ভুল বা সাময়িক উন্মাদনা।
অ্যাফেয়ার - সম্পূর্ণ পরিকল্পিত, গভীর, দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক।
নারীরা সাধারণত দ্বিতীয় ধরনের সম্পর্কের দিকে বেশি ঝোঁকেন, যেখানে পুরুষদের ভুলগুলো অনেক বেশি হঠকারী ও অসতর্ক।
সেক্সটন বলেন, ‘পুরুষ ও নারীর প্রতারণার পদ্ধতি যেমন আলাদা, তেমনি প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন। পুরুষ যখন জানতে পারে তার স্ত্রী প্রতারণা করেছে, তখন তার প্রথম প্রশ্ন হয় অনেকটা এমন ‘‘তুমি কি তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছ?” অর্থাৎ পুরুষরা শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। অপর দিকে একজন নারী যখন জানতে পারে তার স্বামী প্রতারণা করেছে, তার প্রথম প্রশ্ন, “তুমি কি তাকে ভালোবাসো?” অর্থাৎ নারীরা মানসিক সম্পর্কে বেশি ভয় পায়।
সেক্সটনের মতে, ‘এই দুই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ পুরুষের উদ্বেগ ‘অধিকার’ বা ‘নিয়ন্ত্রণ’ নিয়ে। আর নারীর উদ্বেগ ‘বদলে যাওয়া অনুভূতি’ নিয়ে।
জেমস জোসেফ সেক্সটনের উত্তরটি বেশ স্পষ্ট, পুরুষরা বেশি ধরা পড়ে। তার ভাষায়, “পুরুষরা নির্বুদ্ধিতার কারণে ধরা পড়ে যায়। আর নারীরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জিনিসগুলো আড়াল করতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, নারী বা পুরুষ উভয়ই প্রতারণা করে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা, আবেগ, পদ্ধতি আর গোপন রাখার ক্ষমতা নারী ও পুরুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।
দাম্পত্য প্রতারণার গল্পগুলো যেমন বিচিত্র, তেমনি তার ব্যাখ্যাও বহুস্তরের। সেক্সটনের পর্যবেক্ষণ বলে, পুরুষ ও নারী—দু’জনেই প্রতারণা করে, তবে তাদের উদ্দেশ্য, আচরণ ও আবেগের গতিপথ সম্পূর্ণ আলাদা। আর সম্পর্ক যখন ভাঙতে বসে মানুষ সত্য বলে ওঠে, তখনই বোঝা যায়—নীরবতার আড়ালে কতটা তীব্র বাস্তবতা লুকিয়ে থাকে।
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস
ছবি: পেকজেলসডটকম