প্রথম ডেটে সেজেগুজে যাওয়ার দরকার নেই? জেন–জিদের নতুন ‘সোয়েটপ্যান্টস থিওরি’ নিয়ে কেন এত আলোচনা

প্রথম ডেট। কী পরবেন, কেমন সাজবেন, মেকআপ কেমন হবে। এসব ভাবতে ভাবতেই কেটে যায় অনেকটা সময়। পছন্দের পোশাক পরেও মনে হয়, ঠিক মানাচ্ছে তো? অন্যজনের চোখে আকর্ষণীয় দেখানোর এই চেষ্টা কখনো কখনো নিজের মতো থাকাটাই কঠিন করে তোলে। এই চাপ কমাতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায় এসেছে ‘সোয়েটপ্যান্টস ডেটিং থিওরি’। এর মূল কথা, কাউকে মুগ্ধ করতে সব সময় অতিরিক্ত সাজগোজের প্রয়োজন নেই। বরং নিজের পছন্দের আরামদায়ক পোশাকে স্বচ্ছন্দ থাকাটাই হতে পারে ডেটিংয়ের নতুন ভাবনা।
নাম শুনে মনে হতে পারে, প্রথম ডেটে সোয়েটপ্যান্টস পরেই যেতে হবে। আদতে বিষয়টি তেমন নয়। সোয়েটপ্যান্টস ডেটিং থিওরি হলো নিজের স্বাভাবিক রূপ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার একটি ধারণা।
ধরা যাক, কারও সঙ্গে প্রথমবার দেখা করতে যাবেন। অনেকক্ষণ ধরে পোশাক বাছাই, মেকআপ, চুলের সাজ সবকিছু নিখুঁত করার চেষ্টা চলছে। অথচ আপনার পছন্দ আরামদায়ক ট্রাউজার, সাধারণ টপ আর স্নিকার্স। এই পোশাকে যদি নিজেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হয়, তবে শুধু অন্যজনকে মুগ্ধ করার জন্য আলাদা সাজ নেওয়ার প্রয়োজন কী?
এই তত্ত্বের মূল ভাবনা হলো, নিজের চেহারা বা পোশাক ঠিকঠাক দেখাচ্ছে কি না, তা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে সামনের মানুষটির সঙ্গে কথোপকথনে মন দেওয়া। এতে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা এবং একে অপরকে বোঝার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
জেন–জিদের কাছে নিজের পরিচয়, ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বকীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিখুঁত ছবি, আকর্ষণীয় পোশাক আর সাজানো জীবনের নানা ঝলক দেখে অনেক সময় নিজের সঙ্গেও অন্যের তুলনা চলে আসে। ডেটিংয়ের ক্ষেত্রেও সেই চাপ তৈরি হতে পারে।
কী পরলে বেশি সুন্দর লাগবে, কোন সাজে ভালো ছবি উঠবে, অন্যজন আমাকে পছন্দ করবেন কি না। এসব চিন্তায় প্রথম সাক্ষাৎ যেন ছোটখাটো পরীক্ষায় পরিণত হয়। অথচ ডেটের উদ্দেশ্য শুধু নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা নয়; বরং দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া, আগ্রহ ও মানসিক সংযোগ তৈরি হচ্ছে কি না, তা জানা।
নিজের পছন্দের পোশাকে স্বচ্ছন্দ থাকলে সেই অস্বস্তি কিছুটা কমতে পারে। কথা বলার সময় বারবার পোশাক ঠিক করা বা নিজের চেহারা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বদলে মনোযোগ দেওয়া যায় আলাপচারিতায়।
একেবারেই নয়। সোয়েটপ্যান্টস ডেটিং থিওরি মানে অপরিষ্কার বা অযত্নের পোশাকে ডেটে যাওয়া নয়। এর বার্তা হলো, অন্যের পছন্দের কথা ভেবে নিজের স্বাভাবিক রুচিকে পুরোপুরি বদলে ফেলার প্রয়োজন নেই।
প্রথম ডেটে আরামদায়ক ট্রাউজার, পরিষ্কার টি-শার্ট, পছন্দের টপ কিংবা সাধারণ কুর্তি পরতে পারেন। সঙ্গে রাখতে পারেন স্নিকার্স বা আরামদায়ক ফ্ল্যাট জুতা। হালকা মেকআপ ভালো লাগলে সেটুকুই যথেষ্ট। আবার শাড়ি, ড্রেস কিংবা একটু জমকালো সাজে আত্মবিশ্বাসী বোধ করলে সেটিও বেছে নিতে পারেন।
পোশাক নির্বাচন হওয়া উচিত কোথায় দেখা হচ্ছে, পরিবেশ কেমন এবং কোন পোশাকে নিজেকে ভালো লাগে। এসব বিবেচনা করে। ট্রেন্ড অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের পছন্দের পোশাক বাদ দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।
সোয়েটপ্যান্টস ডেটিং থিওরির একটি বড় সীমাবদ্ধতা এখানেই। আরামদায়ক পোশাক পরলেই ভালো সঙ্গী পাওয়া যাবে, কিংবা কেউ আপনাকে কতটা সম্মান করবেন, তা পোশাক দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো পারস্পরিক সম্মান, কথা ও কাজের মিল, ধারাবাহিকতা এবং ব্যক্তিগত সীমারেখার প্রতি শ্রদ্ধা। কেউ আপনার সাধারণ পোশাক পছন্দ করলেন কি না, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কথা মন দিয়ে শুনছেন কি না, আপনার মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কি না এবং তাঁর সঙ্গে আপনি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন কি না।
তাই পোশাককে অন্য মানুষকে যাচাই করার পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। বরং খেয়াল করুন, তাঁর সঙ্গে থাকলে নিজের মতো কথা বলতে পারছেন কি না, নিজের পছন্দ প্রকাশ করতে সংকোচ হচ্ছে কি না।
প্রথম ডেটে সুন্দর দেখাতে চাওয়া স্বাভাবিক। নিজের পছন্দের পোশাক পরে সাজতেও বাধা নেই। সমস্যা তখনই, যখন অন্যের অনুমোদন পাওয়ার চিন্তায় নিজের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে যায়।
সোয়েটপ্যান্টস ডেটিং থিওরি কোনো নিশ্চিত সূত্র নয়, যা মেনে চললেই মনের মতো সঙ্গী পাওয়া যাবে। বরং এটি মনে করিয়ে দেয়, সম্পর্কের শুরুতেই নিজেকে অন্য কারও পছন্দমতো করে তোলার প্রয়োজন নেই।
তাই পরের ডেটে যাওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন। পোশাকটি কি সত্যিই আমার পছন্দের, নাকি অন্যজন কী ভাববেন, সেই চিন্তা থেকেই বেছে নিচ্ছি? উত্তরটি জানলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।
সোয়েটপ্যান্টস পরুন কিংবা পছন্দের ড্রেস। পোশাক যা-ই হোক, সবচেয়ে জরুরি হলো নিজের মতো থাকা। কারণ ভালো সম্পর্কের ভিত্তি নিখুঁত সাজ নয়, বরং এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া, যার সঙ্গে সাজগোজের আড়াল ছাড়াও স্বচ্ছন্দে থাকা যায়।
সূত্র: কসমোপলিটন
ছবি: এআই