কফি মেশিনের পেছনে থাকা এক মানুষের গল্প

[কফির পেছনের মানুষটার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। প্রতিটি কাপে একজন বারিস্তার অনেকটুকু ভালোবাসা মিশে থাকে। প্রতিটি কাপে জীবনের একেকটা ছোট–বড় গল্প থাকে। আমি তেমন একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর জীবনের গল্প জেনেছি; সেটাই শেয়ার করলাম।]
বিয়ে তিন ধরনের হয়। প্রেমের বিয়ে, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ ও টার্গেট ম্যারেজ। এই তৃতীয় অর্থাৎ টার্গেট ম্যারেজ হচ্ছে, একটা টার্গেট নিয়ে লক্ষ্য অর্জন করে তারপর বিয়ে।
আবীরের বিয়েটা সেই রকম।
কলেজে একটা মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই মেয়ের প্রেমে পড়ার পর তাঁর মনে হলো, একেই তাঁর চাই। কিন্তু মেয়ের সাফকথা, এই বিয়ে করতে হলে আবীরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।
রাজশাহীর ছেলে আবীর। বাবার সামান্য দোকান আর ব্যবসা আছে। ভাই আছে, যিনি হয়তো ব্যবসা দেখবেন। সুতরাং আবীরকে নিজের কিছু একটা করে নিতে হবে। সেই নিজের কিছু একটা করার লক্ষ্য নিয়ে আবীরের ঢাকায় আসা।
রাজধানীতে এসে দেখলেন, এই শহর অনেক বড়। কিন্তু শহরের মানুষগুলোর মন সব সময় এত বড় নয়। রাস্তাঘাট অনেক চওড়া আর বড়, তবু গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় লাগে। আবার এই শহরেই কাজ আছে, বড় হওয়ার জায়গা আছে।
আবীরের এক খালার সূত্রে নর্থ এন্ড কফি রোস্টারে কাজ পেয়ে যান। এটাই ঢাকায় এসে তাঁর প্রথম কাজ। ‘এরপর আর ফিরে দেখিনি’, বলছিলেন আবীর। তিনি বলেন, ‘এখানে কাজের পরিবেশ এমন যে আর কোথাও কিছু চিন্তা করতে হয়নি। কাজের স্বাধীনতা আছে। কাজ শেখার সুযোগ আছে।’
কফি শপে এসপ্রেসো মেশিনের পেছনে যে মানুষটা থাকেন, তিনি হচ্ছেন বারিস্তা। আবীরকে প্রায় তিন মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাঁর জন্য বিষয়টা একেবারেই নতুন। যে ছেলেটা বাসায় এক কাপ চা বানিয়ে খেতেন না, তিনিই কিনা শিখলেন প্রতিটা কফির একটা নির্ধারিত তাপমাত্রা আছে, নির্দিষ্ট মিহিত্বে কফি বিনকে গুঁড়া করতে হয়, দুধের ফেনা ওঠানোর সময় সেখানে বুদ্বুদ থাকা চলবে না—সেই আর্ট আয়ত্ত করতে হয়।
সবশেষে কফির ওপরে একটা সুন্দর ডিজাইন করে দুধটা দিতে হয়। কখনো নিছক ভালোবাসার চিহ্ন, কখনো হাঁস, কখনো–বা একটি মেয়ে। আবীর মূল দোকানে কাজ শুরুর আগে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ কাপ করে কফি বানিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। তাঁর সব মনোযোগ ও অস্তিত্ব ঢেলে দিয়ে প্রতি কাপ কফি তৈরির চেষ্টা করতেন। কারণ, যিনি কফি খাবেন, তিনি এক চুমুক দিয়েই যেন বলেন, ‘বাহ’!
আস্তে আস্তে সাধারণ বারিস্তা (যিনি কফি বানান এবং পরিবেশন করেন) থেকে পাঁচ বছরের কম সময়ে আউটলেটের ইনচার্জ হয়ে গেলেন আবীর।
টার্গেট পূরণ কি হলো? জিজ্ঞাসা করায় আবীর একগাল হেসে বলেন, সেই মেয়েকেই বিয়ে করেছেন, একটি সন্তানও হয়েছে। নর্থ এন্ডের কাজ খুবই সময় বাঁধা। ফলে বাচ্চাকে সময় দিতে পারেন। এটা তাঁর জন্য একটা বড় পাওয়া। আয় বেড়েছে। একটা চাপা গর্ব নিয়ে বলেন, ‘নতুন বাইক কিনেছি। চট করে কাজ থেকে বাসায় চলে যেতে পারি। বাচ্চার সঙ্গে খেলা করতে বেশি সময় পাই।’
এই নর্থ এন্ডে দেখেছেন প্রথম ডেট হয়েছে, প্রেম হয়েছে, প্রেম থেকে বিয়ে হয়েছে, এমনকি বিয়ের ছবি তুলেছেন নর্থ এন্ডে এসে।
এই নর্থ এন্ডে দেখেছেন, নাড়ির টান ছিঁড়ে মানুষ বিদেশ চলে গেছেন। যাওয়ার দিন সকালে এসে হাউমাউ করে কেঁদেছেন। এই নর্থ এন্ডেই আবার দেখেছেন, কীভাবে বিদেশিরা এই দেশটাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। কন্ট্রাক্ট শেষে চলে গিয়ে আবার কয়েক মাস পর ফিরে এসে একগাল হেসে বলেছেন, থেকে যাচ্ছেন। এ–ও দেখেছেন, এখানে কাজ করে বড় হয়ে বিদেশ গিয়েছে।
দেখেছেন, প্রচুর ভিড়েও কীভাবে কিছু কিছু মানুষ কতটা একলা। দেখেছেন, মন খারাপ করে সারা দিন বসে থাকা মেয়েটাকে খুশি করতে কীভাবে অফিসের বন্ধুরা চলে এসেছেন।
সময়ের সঙ্গে এই পর–পর লাগা শহরটাও কেমন যেন আপন হয়ে গেছে।
যদি ফেরত যেতে হয়? সেটা আরেক টার্গেট! ‘নিজের কিছু জমিয়ে, নিজে যেন ব্যবসা শুরু করতে পারি, সেভাবে তৈরি হয়েই ফেরত যাব।’
কে জানে, ভবিষ্যৎ কী ঠিক করে রেখেছে। একগাল হেসে বলেন, ‘সেটার চিন্তা না করে বরং আপনাকে একটা কফি বানিয়ে দিই?’
লেখক: সার্টিফায়েড কফি টেস্টার ও করপোরেট ব্যক্তিত্ব
আবীরের ছবি তুলেছে রাহেল আহমেদ, সাবেক ব্যাংকার ও করপোরেট ব্যক্তিত্ব;
অন্যান্য ছবি: এআই ও নর্থ এন্ডের ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডল