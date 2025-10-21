কড়ি থেকে ক্রিপ্টো: যে কারণে টাকা আর এখন টাকা নেই

ভাইরাল “ট্যাকা ও পাখি তুমি উইড়া উইড়া আসো” গানে সয়লাব হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া দুয়েক বছর আগেই। সবার মুখে মুখে এখনো ঘুরে বেড়ায় এই গান। তবে টাকা কি আসলেই উড়ে উড়ে আসে? যদি উড়েই আসে, তাহলে এত কর্মযজ্ঞটাই বা কেন? তাই না? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা আবার সত্যিও হয়ে যাচ্ছে। টাকা কিন্তু উড়ে উড়েই ঘুরছে পৃথিবীর এক প্রান্ত ওপর প্রান্তে।
হাজার বছর আগে মানুষ কারেন্সি হিসেবে কড়ি দিয়ে বিনিময় করত। আর এখন বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এক ক্লিকেই চলে আসে হাজার হাজার ডলার। টাকা এখন আর টাকা নেই। হয়ে গিয়েছে ট্যাকা পাখিই। আর তা ক্রিপ্টো কারেন্সির বদৌলতে।
ডিজিটাল যুগে ক্রিপ্টোর খবর সবার জানা। কিন্তু টাকার উদ্ভব আর কালের আবর্তনে তার এই চমকপ্রদ ডিজিটালাইজেশনের ইতিহাস অনেকেই জানি না আমরা। কয়েক হাজার বছর আগেও মানুষের হাতে কোনো কয়েন বা নোট ছিলনা। তখন মানুষ একে অপরের সঙ্গে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস পেত। কৃষক ধান দিলেন, বিনিময়ে জেলে তাকে মাছ দিলেন। এটিই ছিল “বার্টার সিস্টেম”।
কিন্তু সমস্যা হলো সবসময় মিল পাওয়া যেত না। যেমন, আপনার কাছে যদি গরু থাকে আর আপনার দরকার লবণ, কিন্তু লবণ ব্যবসায়ী হয়তো গরু নিতে চাইলেন না। তখনই মানুষ বুঝল, এক ধরনের “সাধারণ মাধ্যম” দরকার, যা সবাই গ্রহণ করবে। এই সাধারণ মাধ্যমের খোঁজ থেকেই জন্ম নিল প্রাচীন মুদ্রা। প্রথমদিকে মুদ্রা ছিল কড়ি, লবণ, চা পাতা, এমনকি পশুও!
প্রায় ৩,০০০ বছর আগে চীনে প্রথম ধাতব কয়েন ব্যবহার শুরু হয়। সোনা-রূপার কয়েন জনপ্রিয় হলো কারণ এগুলো টেকসই, মূল্যবান এবং বহন করা সহজ। পরে রাজা-সম্রাটরা নিজেদের প্রতীক খোদাই করে কয়েন ছাপাতে শুরু করলেন,যাতে বোঝা যায় এটি আসল এবং রাষ্ট্র অনুমোদিত।কিন্তু কয়েন বহন করা ভারী হয়ে যাচ্ছিল।
তাই নতুন সমাধান এলো কাগজের নোট। চীনের তাং রাজবংশের সময় (প্রায় ৭ম শতাব্দী) ব্যবসায়ীরা প্রথমবার কাগজের প্রতিশ্রুতিপত্র ব্যবহার করেন। পরে মঙ্গোল শাসক কুবলাই খান এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করেন। ইউরোপে কাগজের টাকা জনপ্রিয় হতে সময় লাগলেও ধীরে ধীরে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। নোট হলো এমন এক প্রতিশ্রুতি যা বলে, “তুমি আমাকে দিলে, আমি এর বিনিময়ে সোনা বা অন্য মূল্যবান জিনিস দিতে পারব।”
উনিশ শতকে এসে ব্যাংকগুলো মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে। তারা নোট ছাপে, কয়েন চালায় এবং অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর এলো কার্ড সিস্টেম। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড যা টাকা বহনের ঝামেলা কমাল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মানুষ বুঝল, কেবল নোট-কয়েন নয়, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যাও অর্থের সমান শক্তিশালী।
তারপরই শুরু হলো ডিজিটাল বিপ্লব। এখন টাকা কেবল হাতে ধরা যায় এমন কিছু নয়।
একটি মোবাইল অ্যাপের ভেতর কয়েকটি সংখ্যাই আমাদের সম্পদ। ই-ওয়ালেট, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন লেনদেন আজ বিশ্ব অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এমনকি ক্রিপ্টোকারেন্সি নামক ডিজিটাল মুদ্রা জন্ম দিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা যেখানে রাষ্ট্র বা ব্যাংকের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।
সূত্র মানি কন্ট্রোল
ছবি: ইন্সটাগ্রাম