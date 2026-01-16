ট্রাম্পকে মাচাদোর নোবেল উপহার, এর আগে যে ৫ বার এমন ঘটনা ঘটেছে

গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। মাচাদো বলেন, তিনি ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন। ট্রাম্প এই পদক পাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এক পোস্টে তিনি জানান, এই পুরস্কার পারস্পরিক শ্রদ্ধার চমৎকার নিদর্শন। ব্যাপারটি এখন তুমুল আলোচনায়। আর সমালোচনাও হচ্ছে অনেক এ নিয়ে। তবে নোবেল পুরস্কারজয়ীরা তাঁদের নোবেল মেডেল অন্য কাউকে উপহার দিয়েছেন বা দাতব্য কাজে নিলামের জন্য দিয়েছেন—এমন ঘটনার নজির আগেও রয়েছে। এ বিষয়ে নোবেল কমিটি স্পষ্ট করে জানিয়েছে, মেডেলটি হাতবদল হতে পারে, কিন্তু নোবেল বিজয়ীর সরকারি মর্যাদা বা উপাধি ব্যক্তিগত, সেটি কাউকে দেওয়া, ভাগ করা বা হস্তান্তর করা যায় না। ইতিহাসে নিজের নোবেল অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ দেখে নিই চলুন।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
ছবি: উইকিপিডিয়া, ইন্সটাগ্রাম