ট্রাম্পকে মাচাদোর নোবেল উপহার, এর আগে যে ৫ বার এমন ঘটনা ঘটেছে
যাপন

ট্রাম্পকে মাচাদোর নোবেল উপহার, এর আগে যে ৫ বার এমন ঘটনা ঘটেছে

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
শেয়ার করুন
ফলো করুন

গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। মাচাদো বলেন, তিনি ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন। ট্রাম্প এই পদক পাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এক পোস্টে তিনি জানান, এই পুরস্কার পারস্পরিক শ্রদ্ধার চমৎকার নিদর্শন। ব্যাপারটি এখন তুমুল আলোচনায়। আর সমালোচনাও হচ্ছে অনেক এ নিয়ে। তবে নোবেল পুরস্কারজয়ীরা তাঁদের নোবেল মেডেল অন্য কাউকে উপহার দিয়েছেন বা দাতব্য কাজে নিলামের জন্য দিয়েছেন—এমন ঘটনার নজির আগেও রয়েছে। এ বিষয়ে নোবেল কমিটি স্পষ্ট করে জানিয়েছে, মেডেলটি হাতবদল হতে পারে, কিন্তু নোবেল বিজয়ীর সরকারি মর্যাদা বা উপাধি ব্যক্তিগত, সেটি কাউকে দেওয়া, ভাগ করা বা হস্তান্তর করা যায় না। ইতিহাসে নিজের নোবেল অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ দেখে নিই চলুন।

মারিয়া মাচাদো

১/৫
এরকম সর্বশেষ ঘটনায় ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ও ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো প্রতীকী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পদক উপহার দেন।
এরকম সর্বশেষ ঘটনায় ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ও ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো প্রতীকী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পদক উপহার দেন।
বিজ্ঞাপন

নুট হামসুন

২/৫
১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী এই লেখক ১৯৪৩ সালে  তাঁর নোবেল পদক কুখ্যাত নাৎসি জার্মানির প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসকে উপহার দেন। এজন্য ইতিহাসে তিনি সবসময় সমালোচিত হন।
১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী এই লেখক ১৯৪৩ সালে  তাঁর নোবেল পদক কুখ্যাত নাৎসি জার্মানির প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসকে উপহার দেন। এজন্য ইতিহাসে তিনি সবসময় সমালোচিত হন।
বিজ্ঞাপন

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

৩/৫
১৯৫৪ সালের সাহিত্যে নোবেলজয়ী হেমিংওয়ে তাঁর নোবেল পদক কিউবার ক্যাথলিক চার্চের জিম্মায় রেখে দেন।
১৯৫৪ সালের সাহিত্যে নোবেলজয়ী হেমিংওয়ে তাঁর নোবেল পদক কিউবার ক্যাথলিক চার্চের জিম্মায় রেখে দেন।

দিমিত্রি মুরাতভ

৪/৫
রাশিয়ার সাংবাদিক ও ২০২১ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মুরাতভ ইউক্রেনীয় শিশু শরণার্থীদের সহায়তার জন্য তাঁর পদক নিলামে তোলেন। এতে রেকর্ড ১০ কোটি ৩৫ লাখ ডলার সংগ্রহ হয়।
রাশিয়ার সাংবাদিক ও ২০২১ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মুরাতভ ইউক্রেনীয় শিশু শরণার্থীদের সহায়তার জন্য তাঁর পদক নিলামে তোলেন। এতে রেকর্ড ১০ কোটি ৩৫ লাখ ডলার সংগ্রহ হয়।

নিলস বোর

৫/৫
ডেনিশ পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোর ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফিনল্যান্ড আক্রমণের পর ফিনিশ যুদ্ধ-ত্রাণ তহবিল গঠনের জন্য তাঁর স্বর্ণের নোবেল পদক নিলামে তোলেন।
ডেনিশ পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোর ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফিনল্যান্ড আক্রমণের পর ফিনিশ যুদ্ধ-ত্রাণ তহবিল গঠনের জন্য তাঁর স্বর্ণের নোবেল পদক নিলামে তোলেন।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

ছবি: উইকিপিডিয়া, ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ০৬: ১৯
বিজ্ঞাপন