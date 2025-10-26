শরৎকালের শিশিরভেজা শিউলি

এই যে শরৎকাল। আর এই সময়ে ছোটবেলায় শরৎ এ দুর্গা পূজার ছুটিতে মায়ের সঙ্গে নানি বাড়ি যাওয়ার সেই দিনগুলি এখনো অনেক মনে পড়ে। নানির সেই বাড়িটা ছিল ছোট্ট এক শান্ত নদীর তীরে, নদী পারাপারের জন্য ছিল বাঁশের সাঁকো। নদীর দুই পাড় কাশফুলে সাদা হয়ে থাকত, যেন বুড়ো মানুষের মাথার চুলের মতো।
সেই কাশফুল মৃদু বাতাসে ফুরফুর করে উড়ত। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে ছিল শিউলি আর মালতী ফুলের গাছ। ভোরবেলা সেই সব গাছের নিচে পড়ে থাকত তারার মতো শিশিরভেজা ফুল। খুব সকালে হিন্দু মেয়েরা ঝুড়ি হাতে পূজার জন্য ফুল কুড়াতে আসত। নানি বাড়ির পেছনে ছিল বেশ পুরোনো এক বটগাছ, গাছের নিচে ছিমছাম এক মন্দির আমরা যাকে বলতাম পূজাঘর। কাক ডাকা ভোরে শুরু হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকের বাদ্য শোনা যেতো।
পূজা উপলক্ষে দূরদূরান্ত থেকে মেয়েরা বাপের বাড়ি বেড়াতে আসতো। বাড়ির সামনের রাস্তা রাতদিন বর্ণিল কাপড়ের বাহার আর শিশুদের হইচই মুখর থাকত। ধর্ম-বর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ভাগেই জুটতো খই-মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা আর নারকেলের নাড়ুর প্রসাদ। উৎসবের আনন্দ ছিল সর্বজনীন।
ভোরবেলা হাঁটতে গিয়ে গাছের নিচে পড়ে থাকা শিউলি ফুল দেখে ছোটবেলার সেই দিন মনে পড়ে গেল।
তবে শিউলি ফুলের সারি সারি গাছ আর ফুল দেখতে চাইলে রাজশাহী শহর থেকে চিড়িয়াখানা সড়ক দিয়ে পর্যটন মোটেলে যেতে পারেন। এই ফুটপাতে প্রায় আধা কিলোমিটারজুড়ে লাগানো সারি সারি শিউলি ফুলের গাছ। যেখানে তুলেছিলাম দারুণ কিছু ছবি।
ভোরের আলো ফোটার আগেই হাজির হয়ে আঁচলে তুলে নিয়েছিলাম ফুল আর ফুল। গুনগুন করে গাই কবীর সুমন এর গান,
‘‘শরৎ আসে যায়, মেঘের ফাঁকে নীল
এই শহরটায় অতিথি গাঙচিল
ছবি: লেখক