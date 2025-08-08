এসে গেল জিপিটি ৫, দেখুন এর কোন ৭টি আপগ্রেড আমাদের রোজকার জীবন বদলে দেবে

ওপেনএআই তাদের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল জিপিটি ৫ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। আগেই এক ব্রিফিংয়ে স্যাম অল্টম্যান বলেছিলেন, জিপিটি ৫ ব্যবহার করার পর জিপিটি ৪-এ ফিরে যাওয়া যেন পুরোনো আইফোন ব্যবহারের মতো অনুভব হবে।
এই জিপিটি ৫ তৈরি করা হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর, নির্ভুল ও মানবসদৃশভাবে। এটি ওপেন এআই-এর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও দক্ষ মডেল।এখন থেকে জিপিটি ৫-ই থাকবে চ্যাটজিপিটি এবং এপিআই-তে। ব্যবহারকারীকে আর আলাদা করে মডেল বেছে নিতে হবে না। এটি একটি একীভূত সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে। আসলে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেনি এমন মানুষ এখন খুঁজে পাওয়া ভার। প্রায় মানুষের মতো আচরণ করা এর নতুন মডেল জিপিটি ৫ এখন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ফ্রি। তাই বলা যায়, সব ক্ষেত্রে সবসময় চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনে জিপিটি ৫-এর আপগ্রেডগুলো বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আর তা পজিটিভভাবেই।
চলুন তবে এক নজরে চ্যাটজিপিটির নতুন ভার্সনের চমৎকার আপগ্রেডগুলো দেখে নিই আর সেগুলো কাজে লাগাই।
১. জিপিটি ৫ অনেক দ্রুত কাজ করে
এখন আর জিপিটি ৪, টার্বো বা ও সিরিজ বাছাই করার ঝামেলা নেই। জিপিটি নিজেই বেছে নেবে এখন কোন উত্তর সবচেয়ে ভালো হবে। ওপেনএআই বলছে, এটি আগের যেকোনো মডেলের চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করতে পারে।
ডেমোতে দেখা গেছে, এটি অল্প কয়েক মিনিটে শত শত লাইনের কোড তৈরি করতে পারে এবং জটিল প্রশ্নের উত্তরও খুব দ্রুত ও নির্ভুলভাবে দেয়।স্বাস্থ্য, লেখালেখি বা কোডিং — যাই করুন, জিপিটি ৫ আপনার প্রেক্ষাপট বুঝে সুস্পষ্ট ও কার্যকর পরামর্শ দেয়ার ক্ষমতা রাখে।
ওপেন এআই জানিয়েছে, জিপিটি ৫ কম সময়ে বেশি মানসম্মত কাজ করতে পারে, এবং আগের মডেলের তুলনায় ৫০-৮০ শতাংশ কম শব্দ ব্যবহার করেই জটিল কাজ করে ফেলতে পারে।
২. কোডিং ও কাজের ধরণে বড় উন্নতি
জিপিটি ৫ হলো ওপেনএআই-এর সবচেয়ে শক্তিশালী কোডিং মডেল। পুরো ওয়েবসাইট, অ্যাপ, এমনকি গেমও তৈরি করতে পারে এটি। এমনকি যাদের কোডিংয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তারাও ব্যবহার করতে পারবেন অনায়াসে জিপিটি ৫।
ডেভেলপাররা পাবেন স্মার্ট ডিবাগিং, ভালো ডিজাইন, এবং আরও উন্নত অপশন যেমন ফাংশন কলিং, ভাষার গভীরতা নির্ধারণ ও যুক্তির মাত্রা ঠিক করার সুবিধা।
যারা টেকনিক্যাল না, তাদের জন্যও জিপিটি ৫ লেখালেখি, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন বা জটিল তথ্য বুঝতে আরো সহজ ও সাহায্যকারী ভূমিকা রাখবে।
৩. চেহারা ও কণ্ঠের কাস্টমাইজেশন
এখন থেকে চ্যাটজিপিটি-এর আউটলুক বা চেহারা (থিম কালার) ও কথাবলার ধরণ কাস্টমাইজ করা যাবে। নতুন কিছু পূর্বনির্ধারিত ব্যক্তিত্ব পাওয়া যাবে যেমন সাইনিক, লিসেনার, রোবট ইত্যাদি।
ভয়েস চ্যাটেও বড় আপডেট এসেছে চ্যাটজিপিটি ৫ এ। এখন কণ্ঠ আরও ন্যাচারাল শোনায়, আর পেইড ইউজারদের জন্য ব্যবহারের সীমাও বেড়েছে। আগের সেই একঘেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ভয়েস ৩০ দিনের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে।
৪. জিমেইল, গুগল ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করার সুবিধা
নতুন এক চমৎকার ফিচার হচ্ছে গুগল-এর সঙ্গে সংযোগ। এখন ব্যবহারকারীরা জিমেইল, ক্যালেন্ডার, কন্ট্যাক্টস ইত্যাদি চ্যাটজিপিটির সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবেন।
এই সংযোগ চালু করলে, চ্যাটবট নিজে থেকেই আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য জানবে, আপনাকে বলে দিতে হবে না বারবার।
৫. নিরাপদ ও বাস্তবসম্মত রেস্পন্স
বলা হচ্ছে, জিপিটি ৫ আগের চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিনির্ভর, নির্ভুল এবং ভরসাযোগ্য।
এটি কম ভুল করে, প্রেক্ষাপট বুঝে নিয়ে উত্তর দেয়। এতে সেফ কমপ্লিশন নামের নতুন একটি ফিচার যোগ হয়েছে। এর বদৌলতে এতে ঝুঁকিপূর্ণ প্রশ্নে জিপিটি ৫ সরাসরি না বলবে না, আবার চোখ বুজে হ্যাঁ-ও বলবেনা। বরং কারণসহ নির্ভরযোগ্য উত্তর দেবে।
৬. স্বাস্থ্য নিয়ে স্মার্ট আলোচনা
জিপিটি ৫ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দিক থেকে আগের যেকোনো মডেলের চেয়ে অনেক ভালো।
তবে এটি ডাক্তারের বিকল্প নয়। এটি আপনাকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে প্রশ্ন করতে শেখাবে, রিপোর্ট বুঝতে সাহায্য করবে এবং আপনার জায়গা, প্রেক্ষাপট ও জ্ঞানের মাত্রা অনুযায়ী পরামর্শ দেবে।
৭. প্রতিদিনের লেখার জন্য নতুন যুগের সূচনা
যারা নিয়মিত ইমেইল, ব্লগ, রিপোর্ট লেখেন তাদের জন্য জিপিটি ৫ হইয়ে উঠবে এক বিশ্বস্ত সহকারী। এটি লেখার সময় টোন, গঠন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজে থেকেই সব বুঝে নেয় এবং প্রয়োজনীয় সাজেশন দেয়। ২,৫৬,০০০ টোকেনের বড় কনটেক্সট উইন্ডোর কারণে, এটি দীর্ঘ লেখার সময়ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।
সেই সঙ্গে সেফ কমপ্লিশন ও ব্যক্তিগত প্রম্পট কাস্টমাইজেশন থাকায় জিপিটি ৫ সত্যিকারের একজন লেখালেখির পার্টনার হয়ে উঠতে পারবে।
সবাই এখন ব্যবহার করতে পারবে জিপিটি ৫ বিনামূল্যে
জিপিটি এখন থেকে সবার জন্য চালু হলো। বিনামূল্যে ব্যবহারকারীরাও এটি ব্যবহার করতে পারবেন, যদিও ব্যবহারে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে।
প্লাস ও প্রো ব্যবহারকারীরা পাবেন বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার সুযোগ।
এন্টারপ্রাইজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীদের জন্য এটি আগামী সপ্তাহ থেকে ডিফল্ট মডেল হবে। ডেভেলপারদের জন্য জিপিটি ৫-এর তিনটি সংস্করণ জিপিটি ৫,জিপিটি ৫ মিনি ও জিপিটি ৫ ন্যানো থাকবে, যাতে দেরি কম হয় এবং খরচও কম পড়ে।
জিপিটি ৫-এর মাধ্যমে স্যাম অল্টম্যানের ওপেনএআই আবার প্রমাণ করলো যে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনের নানা দিক আরও সহজ, কার্যকর ও স্মার্ট করে তুলতে পারে। আপনি চাইলে চ্যাটজিপিটির এই নতুন ভার্সনের মাধ্যমে সফটওয়্যার বানাতে পারেন,শিল্পচর্চা করতে পারেন, সৃজনশীল কাজ করতে পারেন, কোডিং করতে পারেন,অনলাইনে ব্যবসা করতে পারেন, কিছু লিখতে পারেন, কিংবা জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর পেতে পারেন। আর তা সবই একটি জায়গা থেকেই, আরও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে।
সূত্র: টমস গাইড
ছবি: ইন্সটাগ্রাম