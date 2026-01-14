কোন ধরনের বৈদ্যুতিক চুলায় সব পাত্র ব্যবহার করা যায়? ইন্ডাকশন ও ইনফ্রারেড চুলায় মানতে হবে ৫টি করে বেসিক নিয়ম
কোন ধরনের বৈদ্যুতিক চুলায় সব পাত্র ব্যবহার করা যায়? ইন্ডাকশন ও ইনফ্রারেড চুলায় মানতে হবে ৫টি করে বেসিক নিয়ম

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

গ্যাস সংকটের কারণে যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বৈদ্যুতিক চুলার ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু কোন ধরনের বৈদ্যুতিক চুলায় সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করা যায়? আর কী কী নিয়ম মানতে হবে?

প্রবল গ্যাস সংকট, সিলিন্ডারের অপ্রতুলতা ও দাম বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্পের খোঁজে শহুরে রান্নাঘরে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে ইন্ডাকশন ও ইনফ্রারেড বৈদ্যুতিক চুলা।যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বৈদ্যুতিক চুলার ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণ। দেখতে প্রায় একই রকম হলেও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই দুই চুলার কাজের পদ্ধতি আলাদা। তাই নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহারের জন্য কিছু বেসিক নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি।

ইন্ডাকশন ও ইনফ্রারেড চুলার মূল পার্থক্য

ইন্ডাকশন চুলা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক প্রযুক্তিতে পাত্রের তলাকে সরাসরি গরম করে। অন্যদিকে ইনফ্রারেড চুলা হিটিং এলিমেন্টের মাধ্যমে তাপ উৎপন্ন করে, যা কাচের প্লেট গরম করে রান্না সম্পন্ন করে। এই পার্থক্যের কারণেই ব্যবহারের নিয়মেও কিছু ভিন্নতা রয়েছে।

ইন্ডাকশন চুলা ব্যবহারের ৫টি বেসিক নিয়ম

১. সঠিক পাত্র নির্বাচন

ইন্ডাকশন চুলায় কেবল ফেরোম্যাগনেটিক (লোহা বা স্টিল) পাত্র ব্যবহারযোগ্য। পাত্রের তলায় চুম্বক লাগলে সেটি ইন্ডাকশনের জন্য উপযোগী।

২. সমতল তলার পাত্র ব্যবহার

পাত্রের তলা অবশ্যই সমান ও পরিষ্কার হতে হবে। বাঁকা বা অসম তলার পাত্রে তাপ সঠিকভাবে ছড়ায় না।

৩. পাত্র ছাড়া চুলা চালু নয়

ইন্ডাকশন চুলা পাত্র ছাড়া চালু করলে কাজই করবে না, বরং বারবার চেষ্টা করলে যন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে।

ইন্ডাকশন চুলায় কেবল ফেরোম্যাগনেটিক (লোহা বা স্টিল) পাত্র ব্যবহারযোগ্য
৪. মাঝারি তাপে রান্না

হঠাৎ খুব বেশি তাপ দিলে খাবার পুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি পাত্রেরও ক্ষতি হতে পারে।

৫. পানি বা তরল পড়া এড়ানো

কন্ট্রোল প্যানেলে পানি পড়লে শর্ট সার্কিট বা সেন্সর সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

ইনফ্রারেড চুলা ব্যবহারের ৫টি বেসিক নিয়ম

১. সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করা যায়: স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কাচ বা সিরামিক—প্রায় সব পাত্রই ইনফ্রারেড চুলায় ব্যবহারযোগ্য।

২. রান্নার পরও ইনফ্রারেড চুলার কাচের প্লেট রান্নার পরও কিছুক্ষণ গরম থাকে, তাই হাত দেওয়া বা পরিষ্কার করার আগে অপেক্ষা করা জরুরি।

৩. ভারী পাত্র সাবধানে রাখুন। কাচের প্লেট হওয়ায় অতিরিক্ত ভারী পাত্র জোরে রাখলে ফেটে যেতে পারে।

সব পাত্রই ইনফ্রারেড চুলায় ব্যবহারযোগ্য, তবে তলা বাঁকা হলে তাপ সমানভাবে ছড়ায় না
৪. তাপ নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা দরকার। ইনফ্রারেড চুলায় তাপ ধীরে কমে, তাই রান্না শেষ হওয়ার আগেই তাপ কমিয়ে নেওয়া ভালো।

৫. সমতল ও তাপ সহনশীল পাত্র ব্যবহার করুন: পাত্রের তলা সমান হতে হবে এবং তাপ সহনশীল হতে হবে। কাচ, সিরামিক, স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম—সবই ব্যবহারযোগ্য, তবে তলা বাঁকা হলে তাপ সমানভাবে ছড়ায় না।

যেকোনো বৈদ্যুতিক চুলা ব্যবহারের নিরাপত্তা ও ব্যবহারবিধি

চুলা ব্যবহারের সময় আশপাশে দাহ্য বস্তু রাখবেন না

রান্নাঘর শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখুন

রান্না শেষে চুলা বন্ধ করে প্লাগ খুলে ফেলুন

সঠিক নিয়ম মানলে চুলা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে এবং রান্নাও হবে নিরাপদ
শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন

নিয়মিত কাচের প্লেট নরম কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করুন

কোনটি আপনার জন্য উপযোগী

দ্রুত রান্না ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য ইন্ডাকশন চুলা ভালো। আর বিভিন্ন ধরনের পাত্র ব্যবহারের সুবিধা চাইলে ইনফ্রারেড চুলা বেশি কার্যকর। তবে যেটিই ব্যবহার করুন, সঠিক নিয়ম মানলে চুলা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে এবং রান্নাও হবে নিরাপদ।

তথ্য: বেটার অ্যাপ্লায়েন্সেস

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ০৭: ৫৪
