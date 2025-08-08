জাকারবার্গ আর বিল গেটসের পর টেক বিলিয়নিয়ার হয়ে নজর কাড়ছেন আরেক কলেজ ড্রপআউট

জীবনে সফল হতে বাধ্যতামূলক উচ্চশিক্ষার মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছে জেন-জিরা বিশ্বজুড়ে। প্রথাগত শিক্ষায় সাফল্য না পেলেই জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া অনেক সফল ব্যক্তি এখন উদাহরণ তৈরি করছেন। এর মধ্যে আছেন কলেজ ড্রপআউট মার্ক জাকারবার্গ আর বিল গেটসও। এই দুই টেক বিলিয়নিয়ারকে আসলে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই কলেজ পালানো বিলিয়নিয়ারদের ক্লাবে যোগ দিয়ে এখন সবার নজর কাড়ছেন ডিজাইন টুলসভিত্তিক টেক কোম্পানি ফিগমার প্রধান নির্বাহী ডিলান ফিল্ড। তিনি এক প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, যিনি ডিগ্রি না থাকলেও বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েছেন।
ফিগমা সম্প্রতি শেয়ারবাজারে যাত্রা শুরু করেছে, আর প্রথম কয়েক দিনেই এর শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩৩৩ শতাংশ। ফলে কোম্পানির বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৭০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। আর এই সাফল্যের জোরেই ডিলান ফিল্ডের সম্পদ এখন প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। তবে তাঁর জন্য এটা কেবল আর্থিক সফলতা নয়, এ এক সাহসী সিদ্ধান্তের প্রমাণ। তিনি ব্রাউন ইউনিভার্সিটির মতো নামকরা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।
এরপর কাজ করা শুরু করেন বিভিন্ন টেক জায়ান্ট কোম্পানিতে। ২০১০-এর দশকের শুরুতে সিভিতে লিংকডইন, মাইক্রোসফট আর ফ্লিপবোর্ডে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আবেদন করেন থিয়েল ফেলোশিপে। এই প্রোগ্রাম তরুণদের শ্রেণিকক্ষে বসে প্রথাগত পড়াশোনার বদলে নতুন কিছু তৈরি করতে উৎসাহিত করতে। তিনি এর আওতায় এক লাখ ডলার অনুদান পান।
তবে তখন তাঁর মা-বাবা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশ সন্দিহান ছিলেন। থিয়েল ফেলোশিপ পাওয়ার পর ডিলান আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তিনি আসলে একসময় স্কুলও ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন, কারণ নিয়মকানুনে বাঁধা পড়া শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর মানসিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খাপ খায়নি। ২০১২ সালে, যেই বছরে ফেসবুক শেয়ারবাজারে আসে, ডিলান বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ফিগমা তৈরিতে মন দেন। বাকি ইতিহাস এখন বিলিয়ন ডলারের গল্প।
ছবি: উইকিপিডিয়া ও ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডল