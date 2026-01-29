এক্সট্রিম বোটক্স-ফিলার করা কে এই ভাইরাল সৌন্দর্য চিকিৎসক? তাঁর বিফোর-আফটার লুক নিয়ে কেন এত আলোচনা

সৌন্দর্যচর্চা আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমন্বয় এখন আর নতুন ধারণা নয়। এ নিয়ে বিতর্কও কম হয় না। আর এই প্রসঙ্গে একটি নাম এখন বারবার উঠে আসছে। সামাজিক মাধ্যমে এখন ভাইরাল ডা. নৃপেন্দ্র গুহ। তিনি একজন প্রশিক্ষিত ডার্মাটোলজিস্ট, যিনি আধুনিক কসমেটিক ডার্মাটোলজি ও নন-সার্জিক্যাল এস্থেটিক ট্রিটমেন্ট, বিশেষ করে বোটক্স, ডার্মাল ফিলার ও অ্যান্টি-এজিং চিকিৎসায় পরিচিত।
সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুক্মিনী মৈত্রসহ একাধিক তারকার তাঁর সার্ভিস নেওয়ার খবর সামনে আসার পর থেকেই ডা. নৃপেন্দ্র গুহ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। আর তার নিজের লুক নিয়েও চলছে বিস্তর কথা।
চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় ও পেশাগত অবস্থান
ডা. নৃপেন্দ্র গুহ মূলত কলকাতার একজন ত্বক, চুল ও নখের রোগ বিশেষজ্ঞ বা ডার্মাটোলজিস্ট। সাধারণ চর্মরোগ চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি কসমেটিক ও অ্যাস্থটিক ডার্মাটোলজিতে বিশেষভাবে কাজ করে থাকেন। তাঁর কাজের পরিধি ঢাকাসহ আরব আমিরাত, কানাডা আর শ্রীলঙ্কাতেও বিস্তৃত বলে জানা যায়।
এই শাখায় ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা, বয়সের ছাপ কমানো এবং মুখের প্রাকৃতিক গঠন অক্ষুণ্ন রেখে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে সৌন্দর্য উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়।
বোটক্স, ডার্মাল ফিলার, স্কিন রিজুভেনেশন, একনি স্কার ট্রিটমেন্ট, পিগমেন্টেশন কন্ট্রোল—এসব ক্ষেত্রেই তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা আছে বলে জানা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সৌন্দর্যচর্চাকে কেবল গ্ল্যামার হিসেবে নয়, বরং আত্মবিশ্বাস, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের অংশ হিসেবে দেখেন—এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অনেক রোগীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।
বোটক্স ও অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্ট
বোটক্স বা বটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন মূলত মুখের পেশিকে সাময়িকভাবে শিথিল করে বলিরেখা ও ফাইন লাইনের উপস্থিতি কমাতে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বজুড়ে এটি একটি স্বীকৃত ও বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত চিকিৎসা পদ্ধতি। তবে সঠিক ডোজ, মুখের অ্যানাটমি সম্পর্কে গভীর ধারণা এবং নান্দনিক ভারসাম্য না জানলে এই চিকিৎসা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
এই জায়গাতেই ডা. নৃপেন্দ্র গুহর নাম উঠে আসে। তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ওভারডান লুকের বদলে স্বাভাবিক ও ব্যালান্সড পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে তাঁর রোগী ও অনুগামীরা দাবি করেন। ফলে যারা সম্পূর্ণ নতুন লুক নয়, বরং নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকু আরও পরিমার্জিত করতে চান, তাঁদের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।
আলোচনায় তাঁর বিফোর-আফটার লুক
রুক্মিনী মৈত্রসহ একাধিক অভিনেত্রী ও পাবলিক ফিগার ও তারকা তাঁর সার্ভিস নিয়েছেন, এই তথ্য সামনে আসার পরই ডা. নৃপেন্দ্র গুহ নিয়ে আলোচনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। তারকাদের সৌন্দর্যচর্চা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল বরাবরই বেশি, আর যখন সেই সৌন্দর্যের পেছনের চিকিৎসকের নাম প্রকাশ্যে আসে, তখন আলোচনাও অনিবার্যভাবে বাড়ে।
কিন্তু বিষয় হচ্ছে, তাঁর বিফোর-আফটার লুক দেখে সামাজিক মাধ্যমে চলছে আলোচনার ঝড়। কারণ তাঁর নিজের চেহারাই অনেকটা ওভারডান বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আগের ন্যাচারাল গুড লুকিং নৃপেন্দ্র এখন হারিয়েই গিয়েছেন নানা প্রসিডিউরের ভীড়ে। তাঁর নাক, চেহারা ও ত্বকে প্রাকৃতিক কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই। তাই তাঁর হাতে নিজের চেহারা আরও সুন্দর করার দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেকেই সন্দিহান।
