সাঙ্গু নদে প্রবারণা পূর্ণিমা: কল্পজাহাজ, ফানুস আর আলোর উৎসব

নদীর বুকে ভাসছে বর্ণিল কল্পজাহাজ, সন্ধ্যার আকাশে উড়ছে সারি সারি ফানুস, আর জলের ওপর দুলছে প্রদীপের আলো। প্রার্থনা ও ধর্মীয় আচার ঘিরে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে বৌদ্ধ জনপদ। প্রবারণা পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে কক্সবাজারের রামুর বাঁকখালী নদীতে রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্পজাহাজ ভাসানো, পাহাড়ে ফানুস ওড়ানো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সাঙ্গু নদে বাতি ভাসানোর মতো আয়োজন তুলে ধরে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি এসব আয়োজন বহন করে শান্তি, মানবকল্যাণ ও সম্প্রীতির বার্তা।
কক্সবাজারের রামু বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত। এখানকার বৌদ্ধ জনপদে ধর্মীয় উৎসব ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ আবহ। প্রবারণা পূর্ণিমায় রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্পজাহাজ ভাসানোর আয়োজন সেই ঐতিহ্যেরই এক আকর্ষণীয় প্রকাশ।
উৎসবের দিনে নদীর তীরে সমবেত হন ধর্মপ্রাণ মানুষ। কল্পজাহাজ সাজানো ও ভাসানোকে ঘিরে থাকে নানা প্রস্তুতি, ব্যস্ততা ও উৎসবের আমেজ। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে নদীর বুকে ভেসে চলা বর্ণিল জাহাজ তৈরি করে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে যায় মানুষের আনন্দ, প্রার্থনা ও প্রত্যাশা।
কল্পজাহাজের আয়োজন কেবল উৎসবের একটি অনুষঙ্গ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং নিজস্ব ঐতিহ্য ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা। জাহাজ নির্মাণ, সাজসজ্জা ও উৎসবের প্রস্তুতিতে মানুষের অংশগ্রহণ পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ায়। একই সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংস্কৃতির পরিচয় পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এভাবেই একটি ধর্মীয় আয়োজন হয়ে ওঠে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার মাধ্যম।
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা। বর্ষাবাসের সমাপ্তি উপলক্ষে উদ্যাপিত এই পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আত্মশুদ্ধি, সংযম, আত্মসমালোচনা, ক্ষমাশীলতা ও মানবকল্যাণের চেতনা এ উৎসবের মূল ভিত্তি।
প্রবারণার সঙ্গে ভিক্ষুসংঘের পারস্পরিক আত্মসমালোচনা ও ভুল সংশোধনের ঐতিহ্যও যুক্ত। নিজের ভুল উপলব্ধি করা, অন্যের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং ভবিষ্যতে আরও সংযত জীবনযাপনের প্রত্যয় গ্রহণের শিক্ষা এ সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।
প্রবারণা পূর্ণিমার আরেকটি পরিচিত অনুষঙ্গ ফানুস ওড়ানো। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে যাওয়া ফানুস উৎসবের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিসরে আলোকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। তাই ফানুসের আলো মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে শান্তি ও কল্যাণের প্রত্যাশা।
তবে ফানুস ওড়ানোসহ প্রবারণা পূর্ণিমার বিভিন্ন আচার সব অঞ্চলে একইভাবে পালিত হয় না। সম্প্রদায় ও অঞ্চলভেদে উৎসবের রীতি, আয়োজন ও প্রকাশভঙ্গিতে রয়েছে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে দিয়েছে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য।
পার্বত্য চট্টগ্রামের সাঙ্গু নদকে ঘিরেও প্রবারণা পূর্ণিমায় তৈরি হয় ধর্মীয় অনুভূতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আবহ। নদীতে বাতি বা প্রদীপ ভাসানোর আয়োজন মানুষের কাছে প্রার্থনা ও মঙ্গলকামনা প্রকাশের একটি অর্থবহ অনুষঙ্গ। জলের ওপর ছোট ছোট আলোর রেখা ভেসে চলার দৃশ্য উৎসবের পরিবেশে যোগ করে অন্য রকম সৌন্দর্য।
নদী পাহাড়ি জনপদের মানুষের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
তাই নদীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত উৎসব কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে না; তা স্থানীয় মানুষের সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গেও মিশে যায়।বাতি ভাসানোর মধ্য দিয়ে মানুষ শান্তি, মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেন। একই সঙ্গে প্রকাশ পায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ।
বাঁকখালী ও সাঙ্গু নদের ভৌগোলিক পরিবেশ আলাদা। তবে দুই নদ–নদীকে ঘিরে উৎসবের আবেগে রয়েছে একধরনের মিল। কোথাও বর্ণিল কল্পজাহাজ, কোথাও জলের বুকে ভাসমান প্রদীপ—দুই ক্ষেত্রেই নদ–নদী হয়ে ওঠে ধর্মীয় অনুভূতি, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সম্মিলিত আনন্দ প্রকাশের অনন্য মঞ্চ।
রামুর রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্পজাহাজ ভাসানো, পাহাড়ে ফানুস ওড়ানো কিংবা সাঙ্গু নদে বাতি ভাসানোর মতো আয়োজন বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এসব উৎসবের মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠী তার বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও জীবনদর্শনকে তুলে ধরে। পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরও সেই সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়। পারস্পরিক পরিচয় ও শ্রদ্ধা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব রয়েছে।
উৎসবের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশের প্রতিও দায়িত্বশীল থাকা জরুরি। নদীতে প্লাস্টিক বা ক্ষতিকর উপকরণ না ফেলা, উৎসব শেষে বর্জ্য পরিষ্কার করা এবং ফানুস ওড়ানোর ক্ষেত্রে অগ্নি ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত হলে উৎসবের আনন্দও হয়ে উঠবে আরও অর্থবহ।
প্রবারণা পূর্ণিমার মূল শিক্ষা আত্মশুদ্ধি, সংযম, সহমর্মিতা ও শান্তি। সেই শিক্ষাই ছড়িয়ে পড়ুক নদীর বুকে ভাসমান কল্পজাহাজ, সাঙ্গুর জলে দুলতে থাকা প্রদীপ আর পাহাড়ের আকাশে উড়ে যাওয়া ফানুসের আলো ছাড়িয়ে মানুষের হৃদয়ে। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিন্নতা পেরিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হোক—প্রবারণা পূর্ণিমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়ে উঠুক এই প্রত্যাশা।
ছবি: লেখক