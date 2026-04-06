আসলেই কি মোবাইল ফোন সংযুক্ত না থাকলেও চার্জার প্লাগে লাগানো থাকলেই বিদ্যুৎ খরচ হয়

চার্জার প্লাগড থাকলে কিন্তু ফোন সংযুক্ত না থাকলেও কি বিদ্যুৎ খরচ হয়—এই প্রশ্নটি অনেকেরই মনে আসে। সম্প্রতি এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও চলছে আলোচনা। এনার্জি সংকটের এই সময়ের এমন বিষয়গুলো প্রায়ই আমাদের মাথায় আসাটাই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হলো, আসলেই কি মোবাইল ফোন সংযুক্ত না থাকলেও চার্জার প্লাগে লাগানো থাকলেই বিদ্যুৎ খরচ হয় সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো: হ্যাঁ, সামান্য হলেও বিদ্যুৎ খরচ হয়, তবে তা খুবই কম। এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার বা “ভ্যাম্পায়ার লোড” কী?
যখন কোনো চার্জার বিদ্যুৎ সংযোগে লাগানো থাকে কিন্তু ফোনের সঙ্গে যুক্ত থাকে না, তখনও চার্জারের ভেতরের সার্কিট সক্রিয় থাকে। এই অবস্থায় যে অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়, তাকে বলা হয় স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার বা “ভ্যাম্পায়ার লোড”। আধুনিক চার্জারগুলো সাধারণত খুব কম শক্তি ব্যবহার করে—প্রায় ০.১ থেকে ০.৫ ওয়াট।
কেন বিদ্যুৎ খরচ হয়?
চার্জারের ভিতরে একটি ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপাদান থাকে, যা বিদ্যুৎকে নিরাপদ ভোল্টেজে রূপান্তর করে। ফোন না থাকলেও এই সার্কিট সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় না; বরং খুব কম মাত্রায় সক্রিয় থাকে। ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ একেবারে শূন্যে নেমে আসে না।
এতে কি বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে?
বাস্তবে এর প্রভাব খুবই নগণ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি চার্জার যদি ০.২ ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ করে, তাহলে বছরে এর মোট খরচ হবে প্রায় ১–২ ইউনিট বিদ্যুৎ। অর্থাৎ, এককভাবে এটি আপনার বিদ্যুৎ বিলের ওপর তেমন কোনো বড় প্রভাব ফেলে না। তবে ঘরে যদি অনেকগুলো ডিভাইস (চার্জার, টিভি, সেট-টপ বক্স ইত্যাদি) একসাথে প্লাগড থাকে, তাহলে সম্মিলিতভাবে এই “ভ্যাম্পায়ার লোড” কিছুটা বাড়তে পারে।
নিরাপত্তার দিক
বিদ্যুৎ খরচ কম হলেও চার্জার প্লাগড রেখে দেওয়া সবসময় নিরাপদ নয়। নিম্নমানের বা নকল চার্জার অতিরিক্ত গরম হয়ে আগুনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই ব্যবহার না করলে চার্জার খুলে রাখা ভালো অভ্যাস।
পরিবেশগত প্রভাব
যদিও একেকটি চার্জারের খরচ খুব কম, কিন্তু বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ যদি অপ্রয়োজনে চার্জার প্লাগড রাখে, তাহলে এর সম্মিলিত প্রভাব পরিবেশের ওপর পড়ে। অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার মানেই বাড়তি কার্বন নিঃসরণ, যা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।
কী করা উচিত?
চার্জার ব্যবহার না করলে প্লাগ থেকে খুলে রাখুন
ভালো মানের (সার্টিফায়েড) চার্জার ব্যবহার করুন
একাধিক ডিভাইস থাকলে পাওয়ার স্ট্রিপ ব্যবহার করে একসাথে বন্ধ করুন
চার্জার প্লাগড থাকলে ফোন না থাকলেও সামান্য বিদ্যুৎ খরচ হয়—এটা সত্য। যদিও এই খরচ খুবই কম, তবুও সচেতনভাবে ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়, নিরাপত্তা এবং পরিবেশ—সব দিক থেকেই লাভবান হওয়া সম্ভব।
সূত্র: ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি, এনার্জি সেভিং ট্রাস্ট, ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি
