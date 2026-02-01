জেফ্রি এপ্সটেইন: মৃত্যুর ৭ বছর পরেও বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফেরা কে এই কুখ্যাত যৌন অপরাধী

বিশ শতকের শেষভাগ থেকে একুশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত মার্কিন অভিজাত সমাজে যে কজন মানুষের নাম মানুষ প্রকাশ্যে নিতে দুইবার ভাবত, জেফ্রি এপ্সটেইন তাদের একজন। তিনি ছিলেন না কোনো হলিউড তারকা, না কোনো নির্বাচিত রাজনীতিক। অথচ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষদের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল।
রাষ্ট্রপতি, রাজপুত্র, বিলিয়নিয়ার, বিজ্ঞানী ও সেলিব্রিটি কে ছিল না তাঁর যোগাযোগের পরিধিতে! সেই মানুষটিই পরবর্তীতে পরিচিত হন ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ যৌন অপরাধী ও মানব পাচারকারী হিসেবে। আর সেজন্যই তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র থাকার এতটুকু ইশারা মিললেও তা ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে নেতা তা তারকাদের জন্য। কিন্তু কে এই জেফ্রি এপ্সটেইন আর কীভাবে এমন যৌন অপরাধী নেটওয়ার্কের প্রধান হয়ে উঠলেন তিনি?
রহস্যময় উত্থান: শিক্ষক থেকে বিলিয়নিয়ার
১৯৫৩ সালে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে জন্ম জেফ্রি এপ্সটেইনের। মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়া এই যুবক গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে মেধাবী ছিলেন। কলেজ শেষ না করেই তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন একটি অভিজাত প্রাইভেট স্কুলে। এখান থেকেই তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়।
স্কুলের ধনী অভিভাবকদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি প্রবেশ করেন ধন-সম্পদের জগতে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেন একজন ফিনান্সিয়াল উইজার্ড হিসেবে। কিন্তু কীভাবে তিনি অল্প সময়েই বিপুল সম্পদের মালিক হলেন, তা আজও রহস্য। তার বিনিয়োগ কোম্পানির প্রকৃত ক্লায়েন্ট কারা, তিনি আসলে কী ব্যবসা করতেন এই প্রশ্নগুলোর সুনির্দিষ্ট উত্তর কখনো পাওয়া যায়নি।
ক্ষমতার পথে অবাধ বিচরণ
এপ্সটেইনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক ছিল তার সামাজিক নেটওয়ার্ক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রিন্স অ্যান্ড্রু, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করেছেন বলে এই সময়ের তুমুল আলোচিত এপ্সটেইন নথিতে উঠে আসে।
নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডা, প্যারিস ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপে তার বিলাসবহুল প্রাসাদ ছিল। এর মধ্যে কুখ্যাত ছিল তার নিজস্ব দ্বীপ লিটল সেন্ট জেমস। এই জায়গাগুলোই পরবর্তীতে পরিণত হয় ভয়ংকর অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে।
যৌন নির্যাতন ও মানব পাচারের ভয়াবহ অভিযোগ
২০০০ দশকের শুরু থেকেই এপ্সটেইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে থাকে যে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের প্রলুব্ধ করে যৌনকর্মে বাধ্য করতেন। অভিযোগ অনুযায়ী, দরিদ্র ও অসহায় কিশোরীদের ম্যাসার বা মডেলিংয়ের সুযোগ ইত্যাদির প্রলোভন দেখিয়ে তার বাসভবনে ডেকে নেওয়া হতো। এরপর শুরু হতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।
২০০৮ সালে ফ্লোরিডায় এক মামলায় এপ্সটেইন দোষ স্বীকার করলেও অবিশ্বাস্যভাবে হালকা সাজা পান। তা ছিল মাত্র ১৩ মাসের কারাদণ্ড, তাও বিশেষ সুবিধাসহ। এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় ক্ষমতাবানদের জন্য আলাদা আইন আছে কি না, সে প্রশ্নকে নতুন করে সামনে আনে।
দ্বিতীয় গ্রেপ্তার ও আকস্মিক মৃত্যু
২০১৯ সালে নিউইয়র্কে ফের গ্রেপ্তার হন এপ্সটেইন। এবার অভিযোগ ছিল আরও গুরুতর। যেমন যৌন পাচার, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও বহু ভুক্তভোগীর নির্যাতন। ধারণা করা হচ্ছিল, বিচার শুরু হলে তিনি হয়তো এমন সব নাম প্রকাশ করবেন, যা বিশ্বের ক্ষমতাধর মহলকে কাঁপিয়ে দেবে।
কিন্তু ১০ আগস্ট, ২০১৯ ম্যানহাটনের এক কারাগারের সেলে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, এটি আত্মহত্যা। তবে কারাগারের সিসিটিভি অকেজো থাকা, দায়িত্বে থাকা রক্ষীদের গাফিলতি এবং এপ্সটেইনের উচ্চপ্রোফাইল অবস্থান...সব মিলিয়ে তার মৃত্যু আজও ষড়যন্ত্র তত্ত্বে ঘেরা।
এপ্সটেইন ফাইলস ও উত্তরাধিকার
এপ্সটেইনের মৃত্যুর ৭ বছর পরও তার কাহিনী শেষ হয়নি। বিভিন্ন আদালত নথি, সাক্ষ্য ও তথাকথিত এপ্সটেইন ফাইলস প্রকাশের মাধ্যমে একের পর এক নাম, যোগাযোগ ও গোপন নেটওয়ার্ক সামনে আসছে। যদিও অনেক নামই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, তবু এই কেস বিশ্বজুড়ে ক্ষমতা, যৌন শোষণ ও ন্যায়বিচার নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলেছে।
জেফ্রি এপ্সটেইনের গল্প কেবল একজন অপরাধীর কাহিনী নয়—এটি আধুনিক সমাজের অন্ধকার দিকের প্রতিচ্ছবি। এপ্সটেইন ফাইলস উন্মোচনের পর সেই নিকষ অন্ধকার জগতের গায়ে কাঁটা দেওয়া সব ভিডিও আর ছবি এখন সামাজিক মাধ্যমে ঘুরছে। এগুলোর বেশিরভাগই এত বিকৃত ও নিষ্ঠুর যে তা বিস্ময় জাগাচ্ছে মানুষের মনে।
যেখানে অর্থ ও ক্ষমতা থাকলে দীর্ঘদিন অপরাধ আড়াল করা সম্ভব, যেখানে ভুক্তভোগীদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায় প্রভাবশালীদের ছায়ায়। এপ্সটেইন মারা গেছেন, কিন্তু তিনি যে প্রশ্নগুলো রেখে গেছেন—সেগুলো এখনো জীবিত। ন্যায়বিচার কি সত্যিই সবার জন্য সমান? আর সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে নামগুলো এতদিন খ্যাতির শিখরে অবস্থান করেছে, সেই নামগুলোই জড়িয়ে যাচ্ছে এই যৌন অপরাধীর সঙ্গে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, উইকিপিডিয়া, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, বিবিসি
ছবি: উইকিপিডিয়া, ইন্সটাগ্রাম