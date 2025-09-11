ভাইরাল ট্রেন্ড: ফেসবুকে কেন সবাই পুতুল সেজে কম্পিউটরের টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে

প্রযুক্তি কেবল আমাদের জীবনকে শুধু সহজ করছে না, বরং নতুন বিনোদন ও সৃজনশীলতার পথও দেখাচ্ছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ হলো “ডিজিটাল টু রিয়েলিটি” বা “ভার্চুয়াল টু টয়” কনসেপ্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরে ভাইরাল হচ্ছে এমন ছবি, যেখানে দেখা যাচ্ছে.কম্পিউটার স্ক্রিনে তৈরি থ্রিডি (3D) মডেল, তার সামনে সেই একই রূপে বানানো পুতুল, আর শেষে সেই পুতুলকে আসল খেলনার মতো বক্সে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
কোথা থেকে শুরু
এই ট্রেন্ডের সূত্রপাত মূলত জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজিটাল ডিজাইনারদের হাত ধরে। গেমিং ও অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা অনেক শিল্পী তাদের তৈরি চরিত্রগুলোকে শুধু ভার্চুয়াল জগতে আটকে রাখেননি, বরং বাস্তবে খেলনা বা সংগ্রহযোগ্য পুতুলের আকারে রূপ দিতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে ইউরোপ ও আমেরিকার ডিজাইন কমিউনিটিতেও এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখন ন্যানো বানানার মতো এআই টুল দিয়ে অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে এভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছেন।
বিশেষ করে 3D প্রিন্টিং টেকনোলজি সহজলভ্য হয়ে যাওয়ার পর এই কনসেপ্ট ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এখন একজন শিল্পী নিজের কল্পনার চরিত্রকে ডিজিটাল সফটওয়্যারে তৈরি করে খুব সহজেই প্রিন্ট ও প্রোডাকশনে রূপান্তর করতে পারেন।
কেন এত জনপ্রিয় হচ্ছে এই ট্রেন্ড
মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন। মানুষের মনের ভেতরে নিজের তৈরি কল্পনার চরিত্রকে হাতে পাওয়ার আনন্দ আছে। গেম, সিনেমা কিংবা অ্যানিমেশনের চরিত্রকে বাস্তবে সংগ্রহ করার প্রবণতা বেশ আগে থেকেই আছে।সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য এটি ভিজ্যুয়ালি দারুণ আকর্ষণীয়.কারন এতে একই চরিত্রকে ভার্চুয়াল থেকে বাস্তব অবয়বে দেখা যায়।
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা
বিশ্লেষকরা বলেন.শুধু খেলনা নয়, এই ট্রেন্ড ভবিষ্যতে ফ্যাশন, শিক্ষা এমনকি চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে। ভার্চুয়াল ডিজাইনকে বাস্তবে রূপান্তরের এই ধারা হয়তো শিগগিরই আমাদের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে উঠবে।
সূত্র: ফোর্বস, টাইমস অব ইন্ডিয়া