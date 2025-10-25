বিশ্বের সর্বোচ্চ আইকিউয়ের অধিকারী কে এই ম্যাথ জিনিয়াস টেরেন্স টাও

সংখ্যা যেন তাঁর ভাষা, আর সমীকরণ তাঁর কবিতা।অন্যরা যেখানে থেমে যায়, টেরেন্স সেখানেই শুরু করেন তার নতুন চিন্তার যাত্রা। তিনি প্রমাণ করেছেন যে,মানব মেধার কোন সীমানা নেই। বিশ্বজুড়ে যাঁরা গণিতের খবর রাখেন, তাঁদের কাছে টেরেন্স টাও এক বিস্ময়।মাত্র ১৩ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি।এখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লস অ্যাঞ্জেলেসের অধ্যাপক এবং আধুনিক গণিতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন। দেখে বোঝা না গেলেও তাঁর বয়স এখন পঞ্চাশ। চাইনিজ বাবা-মায়ের অস্ট্রেলিয়ান আমেরিকান এই ম্যাথ জিনিয়াসের আইকিউ প্রায় ২৩০। যদিও এই সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা ও অবদান যে মানব চিন্তার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর বিশেষ করে তাঁর মেধা তাক লাগিয়ে দিচ্ছে এমন এক সময়ে, যাকে এআইয়ের আগ্রাসী যুগ বলা যায়। চলুন এই মানব মেধার কেরামতি নিয়ে বিস্তারিত জেনে আসি।
টেরেন্স টাও প্রমাণ করেছেন যে,বুদ্ধিমত্তা শুধু পরীক্ষার নম্বরে আটকে থাকে না, বরং তা নির্ভর করে আমাদের কৌতূহল ও চিন্তার গভীরতার ওপর। শৈশবে তিনি নিজে নিজেই পড়তে শেখেন, আর অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি আয়ত্ত করেন।টাওয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর অদম্য কৌতূহল। “কেন?” প্রশ্নটির উত্তর খোঁজাই ছিল তাঁর প্রেরণা। তাঁর মতে, প্রশ্ন করতে পারা হল জ্ঞানের শুরু, কারণ প্রতিটি প্রশ্ন নতুন একটি দরজা খুলে দেয়।এই দর্শনই তাঁকে করে তুলেছে অনন্য। তিনি শুধু সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াননি, বরং এমন নতুন প্রশ্ন তুলেছেন যা পুরো গণিত জগতের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।তাঁর কাজের ধরন প্রমাণ করে,সৃজনশীলতা তখনই জন্ম নেয়, যখন আমরা জানা বিষয়কে নতুন চোখে দেখতে শিখি। টেরেন্স মাত্র ৮ বছর বয়সে স্যাট পরীক্ষায় ৭৬০ স্কোর করে রেকর্ড ভেঙে ফেলেন। অস্ট্রেলিয়ান স্কুলে ৫ শ্রেণি এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে অনন্যসাধারণ চাইল্ড প্রডিজি হিসেবে। ্মাত্র ৯ বছর বয়সেই টেরেন্স স্নাতক লেভেলের গণিত অনুশীলন শুরু করেন। তাঁর বাবা-মা দুজনেই হংকং থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে টেরেন্সের বাবা ডাক্তার হলেও মা ছিলেন স্কুলে গণিতেরই শিক্ষক।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও মানব মেধার জয়
আজকের পৃথিবী প্রযুক্তিনির্ভর।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স আর অ্যালগরিদম যেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের স্থান দখল করছে। কিন্তু এই প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির মাঝেও টেরেন্স টাও আমাদের মনে করিয়ে দেন,মানুষের চিন্তাশক্তি, কল্পনা ও সৃজনশীলতা কোনো যন্ত্রের দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়।তিনি বিশ্বাস করেন, গণিত কেবল একটি পেশা নয়, এটি আমাদের এক রকম চিন্তা করার পদ্ধতি।মেশিন তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু 'কেন' প্রশ্নটি করতে পারে না; আর সেই প্রশ্ন তোলার ক্ষমতাই মানুষকে করে তোলে অনন্য। টেরেন্স মনে করেন,প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক না কেন, মানব মস্তিষ্কের সৃষ্টিশীলতা ও কৌতূহলই সভ্যতার প্রকৃত চালিকাশক্তি।
যখন গোটা বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের দৌড়ে ব্যস্ত, তখন টেরেন্স টাও বলেন,মানুষের চিন্তাশক্তি, কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতা এখনো অদ্বিতীয়।তিনি প্রমাণ করেছেন, কোনো অ্যালগরিদম মানুষের কৌতূহল, আবেগ ও অনুসন্ধিৎসাকে নকল করতে পারে না।টাও এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “গণিত কেবল একটি পেশা নয়, এটি হলো এক ধরনের চিন্তা করার পদ্ধতি,যা আমাদের শেখায় ভিন্নভাবে পৃথিবীকে দেখা।”এই চিন্তার শক্তিই প্রমাণ করে মানব মস্তিষ্কের ক্ষমতা সীমাহীন। প্রযুক্তি হয়তো গতি বাড়াতে পারে, কিন্তু চিন্তার গভীরতা ও কল্পনার বিস্তার কেবল মানুষেরই হাতে।
তরুণ প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণা
টেরেন্স টাওয়ের জীবন যেন তরুণদের জন্য এক জীবন্ত পাঠশালা। তিনি দেখিয়েছেন,প্রতিভা জন্মগত হতে পারে, কিন্তু সাফল্য গড়ে ওঠে অধ্যবসায়, কৌতূহল ও ধৈর্যের ভিত্তিতে। শৈশব থেকে অসাধারণ মেধাবী হলেও, টাও ব্যর্থতাকে ভয় পাননি।
তাঁর বিশ্বাস, আমরা যখন কিছু বুঝতে পারি না, তখনই সেটা আমাদের শেখার আসল সময়।এই সহজ অথচ গভীর দর্শন তরুণদের শেখায় যে,ব্যর্থতার কোনো শেষ নয়, বরং এটি এক নতুন শুরু।টাও মানব মস্তিষ্কের এক জীবন্ত উপাখ্যান,যেখানে যুক্তি, কল্পনা আর অধ্যবসায়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে।তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিভা জন্মগত হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আসে নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন, প্রশ্ন করার সাহস এবং ভুল থেকে শেখার ক্ষমতা দিয়ে। যখন পৃথিবী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ, টাও তখন আমাদের মনে করিয়ে দেন,মানুষের মস্তিষ্কই এখনো সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যালগরিদম, যার কোনো সীমা নেই।
সুত্র: উইকিপিডিয়া, ইন্সটাগ্রাম
ছবি: উইকিপিডিয়া, ইন্সটাগ্রাম, এক্স