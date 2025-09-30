ছৌকলায় লঙ্কাকাণ্ড: এই থিম চট্টগ্রামে সেজেছে পূজামণ্ডপ

ঐতিহ্যবাহী ছৌ নৃত্য আর রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডকে এবার পূজার থিম করেছে চট্টগ্রামের দক্ষিণ নালাপাড়ায় পূজা উদ্যাপন পরিষদ। নাম দিয়েছে ‘ছৌকলায় লঙ্কাকাণ্ড’। ছৌ নাচ হলো ভারতীয় আদিবাসী যুদ্ধনৃত্য। সেখানে রামায়ণ, মহাভারত বা ধর্মীয় অ্যাখ্যান এবং গ্রাম্যগীতি পরিবেশন করেন শিল্পীরা।
২০১০ সালে ছৌ নৃত্য ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নেয়। এক দিকে দশভূজা, অন্যদিকে দশানন; সবার পরনে ছৌ নাচের কস্টিউম! পূজার বাদ্য নয়, যেন নৃত্যে যুদ্ধের দামামা বাজছে। দক্ষিণ নালাপাড়ায় পূজামণ্ডপ যেন একটুকরো লঙ্কা।
ছৌ নৃত্যের মাধ্যমে যেসব ধর্মীয় আখ্যান পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে কৃত্তিবাস ওঝার কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা শ্রীরাম পাঁচালীর ষষ্ঠ খণ্ড ‘লঙ্কাকাণ্ড’কে পূজার উপজীব্য করা হয়েছে।
চট্টগ্রামের সর্বজনীন এ পূজার বয়স এবার ৭৭ বছর। প্রতিবারই বৈচিত্র্যময় ভাবধারায় সাজিয়ে তোলা হয় এ মণ্ডপ। ‘ছৌকলায় লঙ্কাকাণ্ড, দুষ্টের দমনের বার্তা’। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মাধ্যমে দুষ্টের দমন আর ধর্মের বিজয়কে সামনে রেখে এবারের থিম ছৌ কলায় লংঙ্কাকাণ্ড।
সনাতন হিন্দু বিশ্বাসে, দেবী দুর্গা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দেবী। অশুভশক্তিকে দমন করে শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় দেবীর হাতে। একই সঙ্গে তিনি ‘মাতৃরূপেণ’, ‘শক্তিরূপেণ’। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন হয় দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। আশ্বিন মাসের এই শুক্ল পক্ষকেই দেবীপক্ষ বলা হয়।
ষষ্ঠী তিথিতে বেলতলায় দেবীর নিদ্রাভঙ্গের বন্দনায় শুরু হয় বাঙালি হিন্দুদের প্রধান এ ধর্মীয় উৎসব, যার সমাপ্তি হয় বিজয়া দশমীতে। মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমার পাশাপাশি ছৌ নৃত্যের আদলে মুখোশ আর রণসজ্জায় দেখা গেল অন্য সব দেবদেবীকে।
মণ্ডপের প্রবেশপথে দেবী দুর্গাকে দেখা যায় শরতের কাশবন আর ধানখেত পেরিয়ে হেঁটে যেতে। এ যেন বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে পুরুলিয়ার ছৌ আর পৌরাণিক কাহিনির এক অনন্য মেলবন্ধন। প্রতিমা ও মণ্ডপের সাজসজ্জায় এবার মাটি, চট ও গাছের বাকল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতীমার পোশাক–পরিচ্ছদ বা অবয়বে ছৌ নৃত্যের শিল্পীদের প্রতীকী ভাব রাখা হয়েছে পুরোপুরিভাবে।
ছবি: লেখক