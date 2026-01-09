রাশিয়ায় ভারী তুষারপাতের মাঝে জুমার নামাজের ভাইরাল ভিডিও, বিশ্বের কোন ১০ স্থানে এখন সবচেয়ে বেশি বরফ পড়ছে

খুব শীত পড়েছে বললেও আমাদের দেশ মাঝারি শীতের দেশ। তবে বিশ্বের অনেক জায়গায় এখন বরফের রাজত্ব চলছে। আর এই ভারী তুষারপাতের মাঝেই রাশিয়ার মুসল্লীদের মসজিদের বাইরে জুমার নামাজ আদায়ের ভিডিওটি এখন ভাইরাল। গত সপ্তাহে প্রচণ্ড ঠান্ডা ও ভারী তুষারপাতের মধ্যেও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যায় জুমার নামাজে অংশ নেন। মসজিদগুলো পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় অনেক মুসল্লিকে রাস্তা ও খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ আদায় করতে দেখা যায়। তীব্র শীত ও বরফের মধ্যেও তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করেন। উষ্ণ পোশাক পরা এবং বরফে ঢাকা মুসল্লিদের এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে।
ভারী তুষারপাতের ক্ষেত্রে রাশিয়ার পাশাপাশি জাপান (আওমোরি, জাপানিজ আল্পস), কানাডা (কুইবেক সিটি) এবং রাশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলগুলো উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রে মাউন্ট রেইনিয়ারও ভারী তুষারপাতের জন্য পরিচিত। এসব এলাকায় সাইবেরিয়া থেকে আসা শীতল বাতাস সমুদ্রের আর্দ্রতা নিয়ে এসে নিয়মিত ও প্রচুর তুষারপাত ঘটায়। এ ক্ষেত্রে জাপান প্রায়ই শীর্ষে থাকে। এখানে বিশ্বের ভারী তুষারপাতপ্রবণ ১০টি স্থানের নাম দেওয়া হলো:
ছবি: ইন্সটাগ্রাম, ভিডিও রিলসের স্ক্রিনশট