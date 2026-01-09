রাশিয়ায় ভারী তুষারপাতের মাঝে জুমার নামাজের ভাইরাল ভিডিও, বিশ্বের কোন ১০ স্থানে এখন সবচেয়ে বেশি বরফ পড়ছে
রাশিয়ায় ভারী তুষারপাতের মাঝে জুমার নামাজের ভাইরাল ভিডিও, বিশ্বের কোন ১০ স্থানে এখন সবচেয়ে বেশি বরফ পড়ছে

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
খুব শীত পড়েছে বললেও আমাদের দেশ মাঝারি শীতের দেশ। তবে বিশ্বের অনেক জায়গায় এখন বরফের রাজত্ব চলছে। আর এই ভারী তুষারপাতের মাঝেই রাশিয়ার মুসল্লীদের মসজিদের বাইরে জুমার নামাজ আদায়ের ভিডিওটি এখন ভাইরাল। গত সপ্তাহে প্রচণ্ড ঠান্ডা ও ভারী তুষারপাতের মধ্যেও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যায় জুমার নামাজে অংশ নেন। মসজিদগুলো পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় অনেক মুসল্লিকে রাস্তা ও খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ আদায় করতে দেখা যায়। তীব্র শীত ও বরফের মধ্যেও তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করেন। উষ্ণ পোশাক পরা এবং বরফে ঢাকা মুসল্লিদের এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে।

ভারী তুষারপাতের ক্ষেত্রে রাশিয়ার পাশাপাশি জাপান (আওমোরি, জাপানিজ আল্পস), কানাডা (কুইবেক সিটি) এবং রাশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলগুলো উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রে মাউন্ট রেইনিয়ারও ভারী তুষারপাতের জন্য পরিচিত। এসব এলাকায় সাইবেরিয়া থেকে আসা শীতল বাতাস সমুদ্রের আর্দ্রতা নিয়ে এসে নিয়মিত ও প্রচুর তুষারপাত ঘটায়। এ ক্ষেত্রে জাপান প্রায়ই শীর্ষে থাকে। এখানে বিশ্বের ভারী তুষারপাতপ্রবণ ১০টি স্থানের নাম দেওয়া হলো:

আওমোরি, জাপান 

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয় এমন শহরগুলোর একটি। সাইবেরিয়ান বাতাস জাপান সাগরে আঘাত হানার ফলে এখানে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ তুষার পড়ে।
জাপানিজ আল্পস (হনশু)

তাতেয়ামা কুরোবে আলপাইন রুটে ১০০ ফুটের বেশি তুষার জমে, যা বিশাল বরফের দেয়াল তৈরি করে
সুকায়ু অনসেন, জাপান

অত্যন্ত গভীর তুষারের জন্য বিখ্যাত। বছরে গড়ে প্রায় ৫৮ ফুট তুষারপাত হয়।
 মাউন্ট রেইনিয়ার (প্যারাডাইস), যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকার অন্যতম তুষারপাতপ্রবণ এলাকা. বছরে গড়ে ৫৩ ফুটের বেশি তুষার পড়ে।
আলিয়েস্কা রিসোর্ট, যুক্তরাষ্ট্র

আলাস্কার জনপ্রিয় স্কি রিসোর্ট।  প্রতিবছর প্রায় ৫৫ ফুট তুষারপাত হয়।
নিসেকো, জাপান

নরম টেক্সচারের ও মানসম্মত তুষারের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত
কুইবেক সিটি, কানাডা

বড় শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম তুষারপাতপ্রবণ শহর। বছরে গড়ে প্রায় ১২৪ ইঞ্চি তুষার পড়ে এবং শীতকালীন উৎসবের জন্য বিখ্যাত।
সাইবেরিয়া, রাশিয়া

বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় আর্দ্র বাতাসের কারণে বিপুল পরিমাণ তুষারপাত হয়।
কামচাটকা, রাশিয়া

তুষারাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য, আগ্নেয়গিরি ও শীতকালীন ক্রীড়ার জন্য পরিচিত
হোক্কাইডো, জাপান

জাপানের হোক্কাইডোর উত্তরের দ্বীপ সাপ্পোরো ও নিসেকোর মতো এলাকায় গভীর তুষারপাত হয়।
সূত্র: ইন্সটাগ্রাম, আলটিমেট কিলিমানজারো

ছবি: ইন্সটাগ্রাম, ভিডিও রিলসের স্ক্রিনশট

প্রকাশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ০০
