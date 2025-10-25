সারাক্ষণ সবাইকে তেল না দিয়েও কর্মক্ষেত্রে ভালো করা যায়, মেনে চলুন এই ৫টি পরামর্শ

তেল না দিলে নাকি কিছুই হয়না। বসকে তেল দাও। পাতিবসকেও তেল দাও। পারলে বসের পরিবার আর আত্মীয়স্বজনকেও। এই সংস্কৃতি এখন প্রতিটি অফিসে অফিসে। আমাদের এক বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে যে কর্মক্ষেত্রে ভালো করতে হলে সারাক্ষণ সবাইকে তেল দিয়ে চলতে হবে। আশেপাশের তেলবাজ সহকর্মীদের উত্তোরত্তর পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি আর সবকিছুতে তাদের বাড়তে থাকা গুরুত্ব হতাশার মাঝে ডুবিয়ে দিতে থাকে আমাদেরকে। বিশেষ করে যদি আমাদের আত্মসম্মানবোধটা বেশি থাকে। তখন মনে হয়, আজকে তেল দিতে পারিনা বলেই কর্মক্ষেত্রে সফল হতে পারছি না।
কিন্তু সারা বিশ্বেই এখন এই 'পিপল প্লিজিং' বা সোজা কথায় তেলবাজির মানসিক কুপ্রভাব নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। ক্যারিয়ার এক্সপার্টরা বলছেন, সবাইকে খুশি রাখার এই প্রবণতা শর্ট টার্ম সুযোগ-সুবিধা দিলেও তা আমাদেরকে ভেতরে ভেতরে শেষ করে দেয়। বিবেক বলে তো একটা জিনিস আছেই, নাকি? দিনশেষে বা ক্যারিয়রারের তুঙ্গে গিয়েও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তেলবাজরা। নিজের মূল্য খুঁজে পায় না। নিজের সব সফলতাকে ভিক্ষার চাল আর দয়ার দান মনে হয়। তেলবাজি করে উপরে উঠে যাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যাদের প্রতি অন্যায় হয়েছে, তাদের মুখটা রাতে ঘুমাতে দেয় না। তাই সারাক্ষণ সবাইকে তেল দেওয়া থেকে বেরিয়ে আসুন। এই কুকর্মটি না করেও কর্মক্ষেত্রে ভালো করা যায়। তবে তার জন্য ক্যারিয়ার এক্সপার্টরা কিছু বিষয় মেনে চলতে বলেন অনড়ভাবে। এমন কিছু পরামর্শ দেখে নিন আজকের ক্লান্তিকর তেলবাজি শুরু করার আগেই।
সারকথা বলতে গেলে, কর্মক্ষেত্রে সফল হতে এবং অন্যদের খুশি করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আপনাকে স্পষ্ট সীমারেখা তৈরি করতে হবে, কৌশলগতভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে, এবং ভয় ছাড়াই কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে হবে। এই মানসিক পরিবর্তন আপনাকে আপনার সেরা কাজটি করার সুযোগ দেবে এবং আপনার সময় ও দক্ষতার প্রতি অন্যদের শ্রদ্ধা তৈরি করবে। সারাক্ষণ আপনাকে ডাকলেই বসের ফুটফরমাশ করার জন্য সবসময় পাওয়া যায় বলে নয়, বরং আপনি মানসম্পন্ন কাজ করেন বলেই মূল্যায়ন করা হবে তখন।
১. কৌশলগতভাবে “না” বলতে শিখুন
মানুষকে খুশি করার অভ্যাস ছাড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রয়োজনমতো না বলা শেখা। আপনার লক্ষ্য হবে কাজটিকে না বলা, মানুষটিকে নয়। আর তা মান, সময় ও অগ্রাধিকার রক্ষার স্বার্থে। প্রতিশ্রুতি দিতে একটু ভেবে নিন, চিন্তা করুন। কেউ যদি নতুন কোনো কাজের প্রস্তাব দেয়, তখন বলুন:“আমি ক্যালেন্ডার আর আমার কাজের শিডিউল দেখে আজকের মধ্যেই আপনাকে জানাচ্ছি।”এতে আপনি ভাবার সময় পাবেন এবং না ভেবেই হ্যাঁ বলার চাপ থেকে মুক্ত থাকবেন।
সংক্ষিপ্ত ও সৎ ব্যাখ্যা দিন। যেমন “আমি এখন একটা রিপোর্ট নিয়ে খুবই ব্যস্ত, তাই এই প্রজেক্টে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারব না, এতে প্রজেক্টেরই ক্ষতি হবে।”
বিকল্প প্রস্তাব দিন। যিনি অনুরোধ করেছেন, তাঁকে সাহায্য করার জন্য এমন কারও নাম বলুন যিনি উপযুক্ত, অথবা পরে করার প্রস্তাব দিন।
২. পেশাদারের মতো অগ্রাধিকার নির্ধারণ করুন
সবসময় বাড়তি কাজ নেওয়া সার্বিকভাবে কাজের প্রতি আপনার মনোযোগ কমায় এবং সেরা পারফরম্যান্সে বাধা দেয়। সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারলে আপনি পরিমাণ নয়, মানের মাধ্যমে নিজের কাজের মূল্য প্রমাণ করতে পারবেন।
অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রমিত প্রফেশনাল কাঠামো ব্যবহার করুন। যেমন আইজেনহাওয়ার ম্যাট্রিক্স। এখানে কাজ চার ভাগে ভাগ হয়:
জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ
গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরি নয়
জরুরি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়
না জরুরি, না গুরুত্বপূর্ণ
এভাবে আপনি সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন।
নিজের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন। কোনো অনুরোধে ঢেঁকি গেলার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন:এটা কি আপনার দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত? এটা কি প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়? যদি না নেয়, তাহলে কাজটি অন্য কাউকে অর্পণ করুন বা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করুন। গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে করতে হয় এমন কাজের জন্য আলাদা সময় রাখুন। আপনার ক্যালেন্ডারে নির্দিষ্ট সময় রাখতে হবে, যেখানে আপনি নিরবচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ দেবেন, এবং সহকর্মীদের জানিয়ে দিন যে সেই সময় আপনি ব্যস্ত থাকবেন।
৩. সবার অযাচিত ও অতিরিক্ত প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রণ করুন
মানুষ তখনই আপনার ওপর কাজ চাপায় যখন তারা আপনার সীমা সম্পর্কে জানে না। তাই ম্যানেজার ও সহকর্মীদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা খুবই জরুরি। এতে অতরিক্ত ও অযাচিত প্রত্যাশার চাপে পড়বেন না আপনি। নিয়মিত আলোচনার সময় নির্ধারণ করুন। বস বা ম্যানেজারের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে আপনার বর্তমান কাজের অগ্রগতি ও ব্যস্ততা সম্পর্কে জানিয়ে দিন।
কাজের চাপ বেশি হলে পরিষ্কারভাবে বলুন। ক্যালেন্ডারকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করুন। আপনার মিটিং, ডেডলাইন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় আলাদা করে চিহ্নিত করে রাখুন। এতে সহকর্মীরা সহজেই বুঝতে পারবে আপনি কখন ফাঁকা আছেন।যোগাযোগের নিয়ম নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ:“আমি সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ইমেইল দেখব, এরপরের বার্তাগুলোর উত্তর পরদিন সকালে দেব।”
৪. অন্যদের নিজেদের সমস্যা ও ভুলের দায়িত্ব নিতে দিন
অন্যদের সমস্যা সমাধানে সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়া আপনাকে ভালো মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে পারে, কিন্তু এতে তারা শেখার সুযোগ হারায়। আর আপনিও চাপে ডুবে যান, একসময় অতীষ্ঠ হয়ে পড়েন। কৌশলগত নীরবতা অনুশীলন করুন। কঠিন পরিস্থিতিতে উত্তর দেওয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড সময় নিন, শ্বাস নিন, চিন্তা করুন। এতে আপনি হুট করে রাজি হয়ে যাওয়ার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।
পালটা প্রশ্ন করুন। যেমন:“আপনাদের মতে আমরা এটা কীভাবে সমাধান করতে পারি?”এতে তারা নিজে সমাধান খুঁজবে, আর আপনি সহায়ক হিসেবে থাকবেন।
অন্যদের ভুল থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন না। সহকর্মীদের তাদের ভুলের ফল ভোগ করতে দিন। এতে তাদের দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
৫. আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান গড়ে তুলুন
মানুষকে খুশি করা আর তেল দেওয়ার অভ্যাস সাধারণত নিজের কাজের স্বীকৃতি না পাওয়ার ভয় বা অন্যের কাছ থেকে ভ্যালিডেশনের আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে। নিজের মূল্য জানুন এবং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন। একে বলে সেলফ ওয়ার্থ, যা না থাকলে তেল দিতে দিতে একদিন আপনি নিজেই সেই তেলে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবেন।
নিজের পেশাগত মূল্যবোধ নির্ধারণ করুন। আপনার ক্যারিয়ার গোল, কাজের নীতি এবং কার্যকরভাবে কাজ করার শর্তগুলো স্পষ্টভাবে ঠিক করুন। এগুলোই হবে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকনির্দেশনা। নিজেকে স্বীকৃতি দিন। নিজের দক্ষতা ও অর্জনগুলোর কথা মনে করুন। নিজেকে বলুন:“কেউ মুখে না বললেও আমি দলের একজন মূল্যবান সদস্য।”
সহায়ক মানুষ খুঁজে নিন। এজন্য এমন সহকর্মী বা মেন্টর বেছে নিন, যাঁদের বাউন্ডারিলাইন পরিষ্কার এবং যারা সৎভাবে মতামত দেন। আপনার সমস্যা, ইচ্ছা আর লক্ষ্যের কথা সময় নিয়ে তাঁদেরকে জানান এবং তাঁদেরকে সমর্থন চান। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, নিজের ওপরে নির্ভর করতে শিখুন। এতে আত্মবিশ্বাসের জোয়ার আসবে। তখন বুঝতে পারবেন, সারাক্ষণ সবাইকে তেল না দিয়েও কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়া যায়।
সূত্র: মানি কন্ট্রোল
ছবি: জেমিনাই এআই ইমেজ