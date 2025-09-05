বায়োফিলিয়া ২০২৫: জলবায়ু, সংস্কৃতি ও মানবতার মেলবন্ধন
যাপন

বায়োফিলিয়া ২০২৫: জলবায়ু, সংস্কৃতি ও মানবতার মেলবন্ধন

নাদিয়া ইসলাম

আজকের বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু একটি পরিবেশগত সংকট নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মানবিক সম্পর্কের মূলে আঘাত হানছে। ‘বায়োফিলিয়া ২০২৫: রিকানেক্টিং পিপল, ক্লাইমেট অ্যান্ড কালচার’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত উৎসব এই সংকটকে একটি সৃজনশীল উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে।

‘বায়োফিলিয়া ২০২৫: রিকানেক্টিং পিপল, ক্লাইমেট অ্যান্ড কালচার’— চমৎকার এক উদ্যোগ। কারণ সংস্কৃতি এবং শিল্পের মেলবন্ধনের মাধ্যমে জলবায়ু সচেতনতাকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া কিছুটা হলেও সম্ভবপর হয়েছে। যেট চিরচারিত আয়োজন আর আলোচনার থেকে আলাদা। পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম এবং স্থানীয় উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

সাঁওতালি নাচ ছিল এই উৎসবের স্পটলাইট
অন্যদিকে চমৎকার এই আয়োজন সত্ত্বেও সঠিক প্রচারণার অভাবে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়নি। অথচ এমন একটা উৎসবে আরও বেশি মানুষের উপস্থিতি কাম্য ছিল। তাহলে এর প্রভাব হতো সুদূরপ্রসারী। সামগ্রিকভাবে এটি একটি অনুপ্রেরণাদায়ক উদ্যোগ, যা প্রকৃতির সঙ্গে মানবতার পুনর্মিলনের পথ দেখিয়েছে। এটাকে আরও বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারলে অভীষ্ট অর্জন সম্ভবপর হবে।

প্রকৃতির ডাকে মানুষের সাড়া

মানুষকে জলবায়ু সচেতন করার উৎসব
গুলশানের লিংক রোডের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ২ সেপ্টেম্বর দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের নাম ছিল ‘বায়োফিলিয়া ২০২৫: রিকানেক্টিং পিপল, ক্লাইমেট অ্যান্ড কালচার’। ‘বায়োফিলিয়া’ শব্দটি প্রকৃতির প্রতি মানুষের সহজাত ভালোবাসাকে নির্দেশ করে এবং এই উৎসব ঠিক সেই ভালোবাসাকে জাগিয়ে তুলে জলবায়ু সচেতনতাকে সংস্কৃতি ও শিল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এটি শুধু আলোচনা বা প্রদর্শনী নয়, বরং এক মিলনমেলা, যা তৃণমূল থেকে বৈশ্বিক স্তর পর্যন্ত জলবায়ু চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলার পথ দেখিয়েছে। সুইজারল্যান্ড দূতাবাস, যুব নেতৃত্বাধীন থিংক-অ্যান্ড-ডু ট্যাংক ‘জেনল্যাব’ এবং ক্লাইমেট অ্যাকশন অ্যাট লোকাল লেভেল (CALL) কর্মসূচির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই উৎসব।

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মিলনস্থল

উৎসবে অতিথিরা
উৎসবের শুরু হয়েছে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দিয়ে, যেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, ‘জলবায়ু সংকট শুধু টিকে থাকার প্রশ্ন নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।’

সাউন্ডস অব দ্য সয়েল’ ফোক–ফিউশন পরিবেশনা
এরপর সাঁওতাল নৃত্যশিল্পীদের ছন্দময় নৃত্য এবং ‘সাউন্ডস অব দ্য সয়েল’ ফোক–ফিউশন পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। বাউল শিল্পী, সাঁওতাল সম্প্রদায় এবং তরুণ শিল্পীদের সমন্বয়ে এই পরিবেশনা মানুষ ও প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্কের সুরেলা প্রকাশ বলা যেতে পারে। একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, ‘এই নাচ দেখে মনে হলো, আমরা প্রকৃতির অংশ, এবং এটিই আমাদের সংস্কৃতির মূল।’ এই অংশটি উৎসবের সবচেয়ে আবেগপূর্ণ মুহূর্ত ছিল, যা দর্শকদের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলেছে এবং জলবায়ু সচেতনতাকে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছে।

অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও শিক্ষার্থীদের আলোচনা
আলোকচিত্র প্রদর্শনী
উৎসবের একটি মূল আকর্ষণ ছিল ‘ইন লাইট: ল্যান্ড, পিপল, কালচার’ আলোকচিত্র প্রদর্শনী, যেখানে প্রায় ৪০টি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ফটোগ্রাফারদের মধ্যে এস এম আল মুজতবা রসুল, হাবিবুল হক এবং অন্যরা জলবায়ু-প্রভাবিত ল্যান্ডস্কেপ এবং মানুষের জীবনযাত্রাকে চিত্রিত করেছেন। এ ছাড়া শিশু-কিশোরদের লাইভ আর্ট সেশন, ‘কল ক্যানভাস’ অংশগ্রহণমূলক শিল্পকর্ম, ‘ক্লাইমেট ভিলেজ’ প্রদর্শনী এবং ‘ক্লাইমেট লেন্স ভিআর’ ভার্চ্যুয়াল অভিজ্ঞতা দর্শকদের জলবায়ু ঝুঁকির বাস্তবতা অনুভব করিয়েছে। ‘ট্রি অব কমিটমেন্টস’-এ অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত জলবায়ু অঙ্গীকার লিখে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, যা সম্মিলিত দায়িত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীতে ইএসডিও এবং ইনফান্টস ডু মন্ডের সৌরশক্তিচালিত অ্যাম্বুলেন্স, হেক্স/ইপিইআর-এর আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামের প্রদর্শনী এবং CALL প্রোগ্রামের ভিডিও কিয়স্কগুলো তৃণমূল পর্যায়ের জলবায়ু কার্যক্রমের গল্প তুলে ধরেছে।

সুযোগ ছিল ভিআর অভিজ্ঞতা নেওয়ার
‘ভিআর– এ বন্যায় ডুবে যাওয়া গ্রাম দেখে সত্যিকারের ভয় পাওয়ার কথা বলেছেন অনেকে। এই অংশগুলো উৎসবকে শুধু বিনোদনমূলক নয়, শিক্ষামূলকও করে তুলেছে, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সৃজনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতাকে তুলে ধরে দর্শকদের মধ্যে গভীর সচেতনতা তৈরি করেছে।

সৃজনশীলতার উদ্‌যাপন

কল টকস: ভয়েসেস ফ্রম দ্য ক্লাইমেট ফ্রন্টলাইনস’ এবং ‘সিনার্জি ফর লোকাল ক্লাইমেট সলিউশনস বিষয়ে প্যানেল আলোচনা
দিনের মূল অংশে ‘কল টকস: ভয়েসেস ফ্রম দ্য ক্লাইমেট ফ্রন্টলাইনস’ এবং ‘সিনার্জি ফর লোকাল ক্লাইমেট সলিউশনস’ প্যানেল আলোচনায় তৃণমূল অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় উদ্যোগ নিয়ে কথা হয়েছে। বিকালে ‘ক্লাইমেট ইনোভেশন স্পটলাইট’-এ নবায়নযোগ্য জ্বালানি, টেকসই কৃষি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্ভাবকদের উপস্থাপনা ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকল্পে সৌরশক্তি ব্যবহার করে গ্রামীণ

ফ্যাশন শো আরও আকর্ষক হতে পারত
পোশাকের পাশাপাশি ছিল কিছু বার্তাও
এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা বলা হয়েছে, যা জলবায়ুসহিষ্ণু উন্নয়নের উদাহরণ।
উৎসবের বিশেষ আয়োজন ছিল ‘থ্রেডস অব দ্য আর্থ’ টেকসই ফ্যাশন শো, যেখানে বাঙালি, মারমা, চাকমা, সাঁওতাল এবং ওয়াকাং সম্প্রদায়ের মডেলরা পরিবেশবান্ধব পোশাক পরে র‍্যাম্পে হেঁটেছেন। ইকো-ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সাইক্লো’ এবং ‘কাদম্বরী’র আপসাইকেল ডিজাইনগুলো স্থায়িত্বের গল্প বলেছে। এই ফ্যাশন শোটি উৎসবকে একটি সৃজনশীল মাত্রা দিয়েছে, যা জলবায়ু বার্তাকে ফ্যাশনের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেছে এবং তরুণদের মধ্যে টেকসই জীবনধারার আগ্রহ জাগিয়েছে। তবে এই ফ্যাশনকো খুবই অপরিকল্পিত মনে হয়েছে। কারণ, বাংলাদেশের টেকসই ব্র্যান্ডগুলোর অনুপস্থিতি বিস্ময়কর। সঠিক পরিকল্পনার অভাব ছিল স্পষ্ট। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আয়োজকেরা সচেতন থাকবেন। কারণ, টেকসই ফ্যাশন, স্লো ফ্যাশন, রিসাইক্লিং নিয়ে বাংলাদেশে প্রচুর কাজ হচ্ছে। এমন আয়োজনে এই বিষয়গুলোর উপস্থিতি কিছু কাঙ্ক্ষিত।

সমাপনীতে নৌপরিবহন উপদেষ্টা ও অন্যান্য অতিথিরা
সমাপনী সেশনে ‘ফ্রেন্ডস অব ক্লাইমেট’-এ প্রধান অতিথি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন এবং অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জলবায়ু অঙ্গীকার করেছেন। সুইজারল্যান্ডের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স করিন হেচে পিনিয়ানি বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতার প্রশংসা করেছেন। দিন শেষে ‘ইকোজ অব দ্য ডেলটা’ সংগীত-নৃত্য, প্রাচ্যনাটের নাটক এবং ‘জলের গান’ ব্যান্ডের পরিবেশনা উৎসবকে মনোরমভাবে শেষ করেছে।
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
