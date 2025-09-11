বালিশে মাথা রাখলেই বেতন: ঘুমিয়েই গড়ে তুলুন ক্যারিয়ার

ঘুমই যখন ক্যারিয়ার, শুনতে রূপকথার মতো লাগলেও, একেবারেই বাস্তব এই চাকরি। পৃথিবীর নানা প্রান্তে হোটেল, এয়ারলাইনস, ম্যাট্রেস কোম্পানি থেকে শুরু করে টেক ফার্ম, সবাই খুঁজছে এমন মানুষ। যাদের দায়িত্ব শুধু ঘুমানো আর পরে ফিডব্যাক দেওয়া।
চলুন জেনে নেই, কোথায় কোথায় ঘুমিয়ে ক্যারিয়ার গড়া যায়-
লাক্সারি হোটেল মানেই আরামদায়ক ঘুমের নিশ্চয়তা। তাই তারা এখন অতিথিদের সেবা দেওয়ার আগে পরীক্ষা করাচ্ছে প্রফেশনাল স্লিপ টেস্টারদের দিয়ে। স্লিপ টেস্টারদের দায়িত্ব? রুমে ঢুকে বিছানায় লাফিয়ে পড়া, বালিশে মাথা রাখা, আরাম করে ঘুমানো। তারপর জানানো সব ঠিকঠাক আছে কি না।
লং ফ্লাইটে ঘুমাতে কষ্ট হয়? তবে আপনার কষ্টই হতে পারে ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার! কারণ কিছু এয়ারলাইনস যাত্রীদের আরাম যাচাই করতে নিয়োগ দিচ্ছে ‘স্লিপ টেস্টার’। তারা সিট, কম্বল, আলো আর শব্দ সবকিছু দেখে জানায়। ঘুম কতটা আরামদায়ক হলো। ভাবুন তো, আকাশে উড়ে আর ঘুমিয়েই টাকা কামানো সম্ভব।
নতুন প্রযুক্তি যেমন স্মার্ট বেড, স্লিপ ট্র্যাকার কিংবা রিল্যাক্সিং গ্যাজেট বানানো কোম্পানিগুলো এখন চাইছে ঘুম বিশেষজ্ঞ। এরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুমিয়ে জানান, কোন প্রযুক্তি কোথায় এবং কখন আসলেই কাজ করে। আর কোনটা শুধু বিজ্ঞাপনের চকচকে প্রতিশ্রুতি।
অফিসে লাঞ্চ ব্রেকের পর একটু ঘুমের সুযোগ চাই? সেই ভাবনা থেকেই এসেছে স্লিপ পড। ছোট্ট কেবিন যেখানে মিনিট দশেকের ঘুমে শরীর হয় রিফ্রেশ। আর এই পডগুলোকেই পরীক্ষা করে দেখেন স্লিপ পড টেস্টাররা। এক কথায়, ঘুমিয়েই তারা যাচাই করেন ‘পডটি স্বপ্নময় কি না’।
এটা তো একেবারে রাজকীয় চাকরি! রাতভর নতুন নতুন ম্যাট্রেসে ঘুমানো, সকালে উঠে বলা। ম্যাট্রেসটি আসলে কতটা আরামদায়ক, নরম ছিল নাকি শক্ত। কিংবা টেকসই হবে কি না? এরপর কোম্পানি সেই মতামতের ওপরই তৈরি করে আরও নিখুঁত বিছানা।
চাকরি মানেই ক্লান্তি, টেনশন আর ব্যস্ততা। এই ধারণা বদলে দিচ্ছে এসব ঘুম-কেন্দ্রিক পেশা। তাই যদি আপনি ঘুমপ্রেমী হন, তবে হয়তো আগামী দিনের ক্যারিয়ার পথ লুকিয়ে আছে আপনার বালিশেই।
সূত্র: ইকোনমিক টাইম
ছবি: ফ্রিপিক ও পেকজেলসডটকম