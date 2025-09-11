বালিশে মাথা রাখলেই বেতন: ঘুমিয়েই গড়ে তুলুন ক্যারিয়ার
যাপন

বালিশে মাথা রাখলেই বেতন: ঘুমিয়েই গড়ে তুলুন ক্যারিয়ার

তানজিল ফুয়াদ

ভাবুন তো-সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অফিস ধরার ঝামেলা নেই, মিটিং নেই, টার্গেট নেই। আপনার কাজ শুধু, ঘুমানো। আর সেই ঘুমের জন্যই প্রতি মাসে মোটা বেতন চলে আসছে অ্যাকাউন্টে।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ঘুমই যখন ক্যারিয়ার, শুনতে রূপকথার মতো লাগলেও, একেবারেই বাস্তব এই চাকরি। পৃথিবীর নানা প্রান্তে হোটেল, এয়ারলাইনস, ম্যাট্রেস কোম্পানি থেকে শুরু করে টেক ফার্ম, সবাই খুঁজছে এমন মানুষ। যাদের দায়িত্ব শুধু ঘুমানো আর পরে ফিডব্যাক দেওয়া।

চলুন জেনে নেই, কোথায় কোথায় ঘুমিয়ে ক্যারিয়ার গড়া যায়-

১. হোটেল স্লিপ টেস্টার

ঘুম-কেন্দ্রিক পেশা বদলে দিচ্ছে চাকরির ধারণা
ঘুম-কেন্দ্রিক পেশা বদলে দিচ্ছে চাকরির ধারণা

লাক্সারি হোটেল মানেই আরামদায়ক ঘুমের নিশ্চয়তা। তাই তারা এখন অতিথিদের সেবা দেওয়ার আগে পরীক্ষা করাচ্ছে প্রফেশনাল স্লিপ টেস্টারদের দিয়ে। স্লিপ টেস্টারদের দায়িত্ব? রুমে ঢুকে বিছানায় লাফিয়ে পড়া, বালিশে মাথা রাখা, আরাম করে ঘুমানো। তারপর জানানো সব ঠিকঠাক আছে কি না।

আরও পড়ুন

চারটি অভ্যাসে ৭০ কেজি ওজন কমালেন এই ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার

২. এয়ারলাইন স্লিপ টেস্টার

আকাশে উড়ে আর ঘুমিয়েই টাকা কামানো সম্ভব
আকাশে উড়ে আর ঘুমিয়েই টাকা কামানো সম্ভব

লং ফ্লাইটে ঘুমাতে কষ্ট হয়? তবে আপনার কষ্টই হতে পারে ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার! কারণ কিছু এয়ারলাইনস যাত্রীদের আরাম যাচাই করতে নিয়োগ দিচ্ছে ‘স্লিপ টেস্টার’। তারা সিট, কম্বল, আলো আর শব্দ সবকিছু দেখে জানায়। ঘুম কতটা আরামদায়ক হলো। ভাবুন তো, আকাশে উড়ে আর ঘুমিয়েই টাকা কামানো সম্ভব।

বিজ্ঞাপন

৩. স্লিপ এক্সপেরিয়েন্স রিসার্চার

ঘুমের জন্যই প্রতি মাসে বেতন চলে আসতে পারে অ্যাকাউন্টে
ঘুমের জন্যই প্রতি মাসে বেতন চলে আসতে পারে অ্যাকাউন্টে

নতুন প্রযুক্তি যেমন স্মার্ট বেড, স্লিপ ট্র্যাকার কিংবা রিল্যাক্সিং গ্যাজেট বানানো কোম্পানিগুলো এখন চাইছে ঘুম বিশেষজ্ঞ। এরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুমিয়ে জানান, কোন প্রযুক্তি কোথায় এবং কখন আসলেই কাজ করে। আর কোনটা শুধু বিজ্ঞাপনের চকচকে প্রতিশ্রুতি।

আরও পড়ুন

রোজ কয়েক মিনিটের এই ব্যায়ামেই মিলবে ১০ হাজার স্টেপ হাঁটার সমান উপকার

৪. স্লিপ পড টেস্টার

পডগুলোকেই পরীক্ষা করে দেখেন স্লিপ পড টেস্টাররা
পডগুলোকেই পরীক্ষা করে দেখেন স্লিপ পড টেস্টাররা

অফিসে লাঞ্চ ব্রেকের পর একটু ঘুমের সুযোগ চাই? সেই ভাবনা থেকেই এসেছে স্লিপ পড। ছোট্ট কেবিন যেখানে মিনিট দশেকের ঘুমে শরীর হয় রিফ্রেশ। আর এই পডগুলোকেই পরীক্ষা করে দেখেন স্লিপ পড টেস্টাররা। এক কথায়, ঘুমিয়েই তারা যাচাই করেন ‘পডটি স্বপ্নময় কি না’।

৫. ম্যাট্রেস টেস্টার

ম্যাট্রেস টেস্টার যেন এক রাজকীয় চাকরি
ম্যাট্রেস টেস্টার যেন এক রাজকীয় চাকরি

এটা তো একেবারে রাজকীয় চাকরি! রাতভর নতুন নতুন ম্যাট্রেসে ঘুমানো, সকালে উঠে বলা। ম্যাট্রেসটি আসলে কতটা আরামদায়ক, নরম ছিল নাকি শক্ত। কিংবা টেকসই হবে কি না? এরপর কোম্পানি সেই মতামতের ওপরই তৈরি করে আরও নিখুঁত বিছানা।

চাকরি মানেই ক্লান্তি, টেনশন আর ব্যস্ততা। এই ধারণা বদলে দিচ্ছে এসব ঘুম-কেন্দ্রিক পেশা। তাই যদি আপনি ঘুমপ্রেমী হন, তবে হয়তো আগামী দিনের ক্যারিয়ার পথ লুকিয়ে আছে আপনার বালিশেই।

সূত্র: ইকোনমিক টাইম

ছবি: ফ্রিপিক ও পেকজেলসডটকম

আরও পড়ুন

পার্ক কিংবা রাস্তায় যেতে পারছেন না? দেখুন কীভাবে ঘরের ভেতরেই দশ হাজার স্টেপ হাঁটবেন

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ১৪
বিজ্ঞাপন