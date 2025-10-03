এক কাপ কফির দামেই কেনা যায় সোনার গয়না!

কফি আজ শুধু একটি পানীয় নয়, এটি একটি লাইফস্টাইল এবং বিলাসিতার প্রতীক। বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি—যেমন ব্ল্যাক আইভরি, কপি লুয়াক—শুধু স্বাদের জন্যই নয়, একেক কাপের পেছনে লুকিয়ে আছে বিরলতা, ইতিহাস আর একধরনের রাজার মতো অভিজ্ঞতা। ভাবুন তো, এক কাপ কফির এমন দাম, যেখানে সাধারণ গৃহস্থের পুরো মাসের বাজেট খরচ হয়ে যাবে এক কাপ কফি খেতে! এসব কফিতে ব্যবহৃত বিন নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ, সবই করা হয় একেবারে নিখুঁতভাবে, যেন এটা একধরনের শিল্প।
বিশ্বব্যাপী কফি সংস্কৃতি স্বীকৃত হচ্ছে এবং চাষিদের সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। ক্যাফে থেকে সোশ্যাল মিডিয়া—সব জায়গায় কফি এখন ট্রেন্ডি আর ফ্যাশনেবল।
আমাদের অনেকের জীবনে কফি যেন এক অপরিহার্য স্টাইল স্টেটমেন্ট! সকাল হোক বা বিকেল, কফি ছাড়া যেন কিছুই পুরো হয় না—এবং এর এনার্জি বুস্ট তো এককথায় অপরাজেয়। হোক সেটা ক্রিমি ক্যাপাচিনো, মসৃণ ল্যাতে—এসব পানীয় আমাদের দিনকে করে তোলে বিশেষ। কিন্তু কখনো ভেবেছেন, আমাদের দৈনন্দিন কফির বাইরে কী আছে? বিশ্বের কিছু বিশেষ জায়গায় কফি একেবারে রেয়ার, হাতে নিখুঁত যত্নে তৈরি। এসব কফি আসে সীমিত পরিমাণে। আর দামও দুনিয়াছাড়া। এসব কফি শুধু স্বাদ নয়, বরং এক বিলাসবহুল অভিজ্ঞতাও বটে।
আপনাকে অবাক করবে বিশ্বের এমন পাঁচটি দামি কফির কথা বলা হলো।
উত্তর থাইল্যান্ডের বনাঞ্চল থেকে আসে একেবারে এক্সক্লুসিভ ব্ল্যাক আইভরি কফি। এর রহস্য লুকিয়ে আছে হাতির পেটে! হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন, পরিপক্ব অ্যারাবিকা চেরি খাওয়ানো হয় হাতিদের; হজম হয়ে পরে মলত্যাগ করার পর সেই মল থেকেই সংগ্রহ করা হয় বিনগুলো। হাতির পাকস্থলীর প্রাকৃতিক ফার্মেন্টেশন কফির সেই তিক্ত স্বাদ ভেঙে দিয়ে এক দারুণ স্বাদ তৈরি করে দেয়। শুধু এক কেজি ব্ল্যাক আইভরি কফি তৈরি করতে লাগে প্রায় ৩৩ কেজি কফি চেরি—এটাই এই কফিকে করে দুনিয়ায় সবচেয়ে রেয়ার এবং বিলাসী। এই কফির প্রতি কেজির দাম ৩ হাজার ডলার বা ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা।
সিভেট কফি নামেও পরিচিত। এটি ইন্দোনেশিয়ার বিশেষ কফি। এই কফি এক পাউন্ডের জন্য গুনতে হবে ২৫০ থেকে ৬০০ ডলার! ছোট্ট সিভেট নামের স্তন্যপায়ী প্রাণী খায় কফি চেরি, হজম করে, আর পরে বাদ যায় সেই দানা—যেটি সিভেটের মল থেকে সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে রোস্ট করা হয়। অনেকে বলছেন, এই প্রক্রিয়া কফির স্বাদে দেয় এক গভীরতা, একধরনের এক্সক্লুসিভ ফ্লেভার, যা স্বাভাবিক কফিতে পাওয়া যায় না।
পানামার কুল হাইল্যান্ড থেকে আসা এ স্বপ্নের কফি। একদম যেন ফুলের সুবাস এনে দেয়। গেইশা ভ্যারাইটি হিসেবে পরিচিত, এর জেসমিনের আকর্ষণীয় ঘ্রাণ আর সাইট্রাসি নোট একে এক্সক্লুসিভ স্টাইল স্টেটমেন্ট দিয়েছে। এই কফি হাতে তোলা হয়। সুবাসের জন্য এ কফি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও জিতেছে; পাশাপাশি নিলামে রেকর্ড দামেও বিক্রি হয়। এককথায়, এক কাপ কফি মানেই এক বিলাসী অভিজ্ঞতা! এ কফির প্রতি ৮ আউন্সের দাম ৫০-৬৫ ডলার।
অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে এক ছোট্ট দ্বীপ থেকে আসে একেবারে রেয়ার সেন্ট হেলেনা কফি। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের প্রিয় এই কফি তৈরি হয় সীমিতসংখ্যক গ্রিন-টিপড বোর্বন বিন থেকে। আর স্বাদ একদম হাল। এতে মিলবে লেবুর অম্লতা আর মসলার হাল স্বাদ। এই কফির এক কাপ মানে এ অনন্য অভিজ্ঞতা। এ কফির প্রতি কাপের দাম সর্বনিম্ন ১৪,৭৭০ টাকা।
গুয়াতেমালার হাইল্যান্ডে, একটি পরিবারের মালিকানাধীন খামারে তৈরি হয় বিশ্বের অন্যতম সেরা এই কফি। নিখুঁতভাবে তারা খেয়াল রাখে প্রতিটি পর্যায়; ফলে কফির স্বাদ হয়ে ওঠে অনবদ্য। বিশেষ করে দুর্লভ পিবেরি বিনস তাদের গাঢ় স্বাদের ফ্লেভারের জন্য পরিচিত, যেটা কফিপ্রেমীদের বিশেষ পছন্দ। এই কফির এক কাপের দাম ৪০ ডলার।
সূত্র: এনডিটিভি ফুড
ছবি: ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডল ও উইকিপিডিয়া