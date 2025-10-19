পেন গ্যালারি অ্যান্ড স্টেশনারি: কলমপ্রেমীদের গুপ্তধনের সংগ্রহ
যাপন

পেন গ্যালারি অ্যান্ড স্টেশনারি: কলমপ্রেমীদের গুপ্তধনের সংগ্রহ

তানজিল ফুয়াদ

ঢাকার নিউমার্কেটের এক কোণে লুকানো আছে দুষ্প্রাপ্য বিলাসবহুল কলমের এক গুপ্তধন—যেখানে মন্টব্ল্যাঙ্ক থেকে ওয়াটারম্যান, পার্কার থেকে পাইলট—সবই মিলছে। তবে দাম কিন্তু চোখ কপালে তোলা।

কথায় আছে, শখের তোলা লাখ টাকা। আর সেই শখ যদি হয় রুচি ও স্মৃতির মিশেলে লেখা—তাহলে দামও হবে ৬ ডিজিটের। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী নিউমার্কেটে এমন এক দোকান আছে, যেখানে কলম কেবল লেখার উপকরণ নয়; এটি সংগ্রহ, ব্যক্তিত্ব আর বিলাসিতার প্রতীক।

এখানে আছে অসংখ কলমের দারুণ সংগ্রহ
পেন গ্যালারি অ্যান্ড স্টেশনারি: কলমের গুপ্তধন

নিউমার্কেটের ব্যস্ত গলির ভেতরে অবস্থিত পেন গ্যালারি অ্যান্ড স্টেশনারি, যেখানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আনা বিলাসবহুল কলমের এক অনন্য সংগ্রহ রাখা আছে।
দোকানের ম্যানেজার মো. মোস্তফা কামাল জানালেন, এখানে পাওয়া যায় নানা দামের কলম। সবচেয়ে কম ১,১০০ টাকা থেকে শুরু করে কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত।
তাদের সংগ্রহে রয়েছে জার্মানি, ফ্রান্স, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশের ব্র্যান্ড। কেউ নিজের পছন্দমতো নির্দিষ্ট কোনো ব্র্যান্ড বা মডেলও অর্ডার করলে, সেটাও তারা সংগ্রহ করে দেয়।

মন্টব্ল্যাঙ্ক থেকে ওয়াটারম্যান—বিলাসিতার ছোঁয়া

দোকানটির সবচেয়ে দামি কলমটি হলো এটা
দোকানটির সবচেয়ে দামি কলমটি হলো জার্মানির মন্টব্ল্যাঙ্ক ব্র্যান্ডের, যার দাম প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা। মন্টব্ল্যাঙ্ক হলো হামবুর্গ-ভিত্তিক এক বিলাসী পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যা উচ্চমানের ফাউন্টেন পেনের জন্য বিখ্যাত।
এ ছাড়া দোকানটিতে আছে
• পার্কার: দাম ১,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত
• ওয়াটারম্যান: ৬,০০০ থেকে দেড় লাখ টাকা
• পাইলট: ৭০,০০০ থেকে ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত
• গ্রোস, ল্যামি, সেইলরসহ আরও অনেক নামীদামি ব্র্যান্ডের ও দামের কলমও আছে এখানে।

ফাউন্টেন পেন: রুচির প্রতীক

পার্কার কলমের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রজন্মের সম্পর্ক
কলমপ্রেমীদের কাছে ফাউন্টেন পেন কেবল লেখার মাধ্যম নয়, এটি ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। এই দোকানে পাওয়া যায় ১,০০০ টাকা থেকে শুরু করে লাখ টাকার টাকা ঝরনাকলমও।
ম্যানেজারের ভাষ্যে, ‘পুরো নিউমার্কেটে সবচেয়ে বড় ও বৈচিত্র্যময় কলমের সংগ্রহ আমাদের কাছেই পাবেন।’

সেমিনার, উপহার ও স্মারক সংগ্রহ

আছে উপহার দেওয়ার মতো কলমও
শুধু বিলাসী ক্রেতাদের জন্য নয়, সাধারণ ক্রেতার জন্যও এখানে আছে নানা বিকল্প।
সেমিনার বা করপোরেট মিটিংয়ের জন্য আকর্ষণীয় কলম পাওয়া যায় ২০০ থেকে ১,০০০ টাকার বাজেটে।
অন্যদিকে যাঁরা সীমিত বাজেটে ব্র্যান্ডেড কলম চান, তাঁদের জন্যও আছে পাইলট ব্র্যান্ডের কলম—ডজনপ্রতি মাত্র ১,৫৬০ টাকা।

কালির রাজ্যও আছে এখানে

দামি কলমের সঙ্গে মিলছে তাদের ব্র্যান্ডেড কালিও। এ দোকানে যে কেউ নিজের প্রিয় ব্র্যান্ডের কালি সহজেই পেয়ে যাবেন—লেখার নেশা আর রুচি ধরে রাখতে।
এই যেমন: মন্টব্ল্যাঙ্ক ইঙ্ক ৪,০০০ টাকা, কার্বন ইঙ্ক ৪,৫০০ টাকা, সেইলর ৩,৫০০ টাকা, পার্কার ১,৮০০ টাকা, ওয়াটারম্যান ১,০৫০ টাকা, ল্যামি ১,৮০০ টাকা, ক্রস মাত্র ২০০ টাকা।

নানা নাম, মান ও দামের কলম মিলবে এখানে
দুই দশকের উত্তরাধিকার

নিউমার্কেটের এই পেন গ্যালারি প্রায় ২০ বছর ধরে কলমপ্রেমীদের কাছে এক নির্ভরতার নাম। দামি কলমগুলো তারা সব সময় স্টকে রাখেন না; তবে গ্রাহকের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করেন। এ দোকান শুধু কলম বিক্রির স্থান নয়—এ যেন কলমপ্রেমীদের জন্য এক গুপ্তধনের ভান্ডার, যেখানে মিলবে ইতিহাস, ঐতিহ্য, রুচি ও বিলাসিতার সংমিশ্রণ।

শেষ কথা

লেখা আমাদের স্মৃতি, অনুভূতি আর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। নিউমার্কেটের এই ছোট্ট দোকান যেন সেই লেখারই প্রতীকী ঘর—যেখানে রুচি, শখ আর স্মৃতির মেলবন্ধনে কলম হয়ে ওঠে আবেগের এক শিল্পবস্তু। আপনি যদি চান আপনার লেখার শুরু হোক আভিজাত্যের ছোঁয়ায়, তাহলে এই দোকানেই হয়তো খুঁজে পাবেন আপনার সেই ‘লাখ টাকার কলম’।

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ৫৭
