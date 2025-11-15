উত্তরের আকাশে আলোর নাচ: মিজুলায় রাত জাগা এক বিস্ময়ের গল্প

উত্তরের দিকের আকাশে প্রথমে দেখা গেল হালকা সবুজ একটি রেখা। যেন আকাশ ভুল করে রঙের একটা আস্তর টেনে দিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই রেখা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। যেন মিজুলা ভ্যালির ওপর ঝুলে রয়েছে নরম সবুজ এক অপার্থিব আলো।
মধ্যরাতের দিকে দৃশ্য আরও বদলে গেল। অরোরা মাথার ঠিক ওপর উঠে এল। সবুজ থেকে বেগুনিতে, তারপর হঠাৎ রক্তিম ঢেউ। যেন আকাশ জুড়ে দুলে উঠছিল এক অনন্ত নাচে।
ইউনিভার্সিটি অব মন্টানার ছাত্রছাত্রীরা ডরম থেকে ছুটে আসছে। কারও হাতে ট্রাইপড, কেউ কম্বল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবাক চোখে।
কিম উইলিয়ামস ট্রেইলের ধারে পরিবারগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, শিশুদের মুখে নিখাদ বিস্ময়। আর এম ট্রেইলের নিচে আলোকচিত্রীরা সারিবদ্ধ হয়ে ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। শাটার কেবল টুপটাপ করে চলছে।
সৌরঝড় থেকে জন্ম নেওয়া এই অরোরা রাতভর তার রং বদলে চলল। স্থানীয়রা মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করে তুলে দিচ্ছিল সামাজিক মাধ্যমে। এক রাতেই যেন পুরো শহরের টাইমলাইন হয়ে উঠেছিল সবুজ-বেগুনি-লাল আলোর উচ্ছ্বাসে ভরা।
ভোরের দিকে আলোর ঢেউ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আকাশ আবার শান্ত, ঠান্ডা, ফ্যাকাশে। কিন্তু মিজুলা ভ্যালি তখনো জেগে।
কফিশপে দাঁড়িয়ে মানুষ একে-অন্যকে ছবি দেখাচ্ছে, স্টুডেন্টরা ক্লাসে ঢুকে শিক্ষকদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে নিজেদের অভিজ্ঞতা।
আর যারা দেখেনি, তারা নীরবে প্রার্থনা করছে। হয়তো আবার এমন এক রাত আসবে, যখন আকাশ নিজেই নেমে আসবে তাদের সামনে, রঙিন নৃত্যে।
উত্তরের এই আলো যেন শুধু আকাশে নয়, শহরজুড়ে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে গল্পের, বিস্ময়ের আর অদ্ভুত এক নীরব আনন্দের।
ছবি: মোছাব্বের হোসেন