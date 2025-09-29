কল্পনা নয় বাস্তব: মানুষের শরীর ও মন ধুয়ে দেবে যে মেশিন

কাপড় ধোয়ার ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে সবাই জানি; কিন্তু মানুষ ধোয়ার ওয়াশিং মেশিন শুধু কল্পবিজ্ঞানের বিষয়ই মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়, বরং জাপানি প্রযুক্তিবিদরা এবার সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। সায়েন্স কোম্পানি লিমিটেড নামের জাপানি কোম্পানি তৈরি করেছে এক অভিনব ধোয়ার যন্ত্র। নাম মিরাই নিনজেন সেনতাকুকি (Mirai Ningen Sentakuki)।
এই মেশিনে মাত্র ১৫ মিনিটে সম্পূর্ণ শরীর ধুয়ে, মুছিয়ে, শুকিয়ে নেওয়া সম্ভব। শুধু শরীর নয় মনও ধুয়ে দেবে। মানে মনের ম্লানিমা দুর করে দেবে। জাপানের টেক রাজধানী বলা হয় ওসাকা সিটিকে। সেখানকার ওসাকা কানসাই এক্সপো ২০২৫-এ উন্মোচন করা হয়েছে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রের।
এই মেশিন একটি ককপিটের মতো ডিজাইনে তৈরি, যেখানে ব্যবহারকারী একটি আরামদায়ক চেয়ারে বসে থাকেন। মাইক্রোস্কোপিক বুদ্বুদ ও উচ্চগতির ওয়াটার জেটের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া সেন্সর ব্যবহারকারীর হৃৎস্পন্দন ও মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। এআই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপমাত্রা, জলচাপ ও অভ্যন্তরীণ দৃশ্য পরিবর্তন করে ব্যবহারকারীকে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। আর মনকে করবে চাঙা।
প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সায়েন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ইয়াসুয়াকি আয়ামা জানান, ‘আমরা প্রায় ৭০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করেছি। এক্সপো চলাকালে এক হাজার সাধারণ দর্শককে এটি ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।’ এই মেশিন শুধু প্রদর্শনীর জন্য নয়, ভবিষ্যতে এটি বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ করার পরিকল্পনাও আছে তাদের।
মিরাই নিনজেন সেংতাকুকি শুধু একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, এটি মানবতার প্রতি জাপানের একটি উপহার। এই মেশিন কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের জীবনযাত্রাকে আরও আরামদায়ক ও সহজ করে তুলতে পারে। উপরন্তু বাংলাদেশে বৃদ্ধ ও চলাফেরায় অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এ ধরনের প্রযুক্তি অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। যেহেতু আমাদের দেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রবীণ, তাঁদের জন্য এ ধরনের সেবা প্রদান করলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে।
