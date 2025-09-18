স্মার্টফোন আউট, ফ্লিপ ফোন ইন-রেট্রো মুডে ফিরছে জেন জি
গ্যাজেট

তানজিল ফুয়াদ

ফ্যাশন এখন শুধু পোশাকে নয়, ছড়িয়ে পড়েছে ফোনের স্ক্রিনেও। আর সেই স্ক্রিনটা কিন্তু স্মার্টফোনের নয়-পুরোনো দিনের ফ্লিপ ফোনের। ওয়াই টু কে (Y2K) ভাইব, কিউট কভার শট আর ডিজিটাল ডিটক্স। সব মিলে রেট্রো ফোন আজকের স্টাইল আইকন। যে নোকিয়া ৩৩১০ একসময় ছিল বাবাদের গর্ব, সেটাই এখন ইনস্টাগ্রাম রিলের গ্ল্যাম প্রপ।

নোটিফিকেশনে ভরা এই ব্যস্ত সময়ে জেনারেশন জি ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছে এনালগ ফোনের দিকে। গুগলে ‘ডাম্বফোন’ সার্চ ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বেড়েছে ৮৯%। ১৮-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ‘ব্রিক ফোন’ কেনা বেড়েছে ১৪৮%, আর স্মার্টফোন ব্যবহার কমেছে ১২%। স্পোকিও জানাচ্ছে, ২০২৫ সালে এমন ৯টি রেট্রো ফোন আছে, যেগুলো ছাড়া জেন জি থাকতে পারছে না। ফোন এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়। স্টাইল, স্ট্যাটাস আর ডিজিটাল ডিটক্সেরও প্রতীক।

চলুন দেখে নিই এমন ৮টি রেট্রো ফোন, যেগুলো জেন জি-র নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট-

১. ব্ল্যাকবেরি ক্ল্যাসিক কিউ টোয়েন্টি

কিবোর্ডের মজাই আলাদা। ব্ল্যাকবেরি ক্ল্যাসিক কিউ টোয়েন্টি ফিরিয়ে আনছে সেই টেক্সচার্ড টাইপিংয়ের অনুভূতি আর বিবিএম মেসেজিংয়ের স্মৃতি। টিকটকে হ্যাশট্যাগ ব্ল্যাকবেরির (#blackberry) ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি পোস্ট রয়েছে। এখনো ইবে বা ফেসবুক মার্কেটপ্লেসে ৪০-২০০ ডলারে মিলছে। একসময় আমেরিকান স্মার্টফোন মার্কেটের ৫০% ছিল ব্ল্যাকবেরির দখলে। রেট্রো স্টাইলে আজও তার জনপ্রিয়তা অটুট।

২. মটোরোলা রেজার ভিথ্রি

ফ্ল্যাশি, ফ্লিপি, পুরো ওয়াই টু কে (Y2K) স্টাইল। আলট্রা-থিন অ্যালুমিনিয়াম ডিজাইনের এই ফোন একসময় কোটি তরুণের স্বপ্ন ছিল। এখনো ইবে-তে ২০-৫০ ডলারে পাওয়া যায়। লঞ্চের সময় ৩ মিলিয়নেরও বেশি বিক্রি হয়েছিল। রেট্রো ফ্লিপ ফোন ট্রেন্ডে রেজার আজও গ্ল্যামার ছড়াচ্ছে।

৩. নোকিয়া ৩৩১০

টেকসই আর অনবদ্য ব্যাটারি লাইফের জন্য কিংবদন্তি। স্নেক গেমের মজা তো আছেই। এইচএমডি গ্লোবাল-এর রিলঞ্চের পর নোকিয়ার মার্কেট শেয়ার দ্বিগুণ হয়েছে। ওয়ালমার্ট-এ নতুন ফোন ৫০-৬০ ডলার, পুরোনো মডেল ২০-৪০ ডলারেই মিলছে। ১২৬ মিলিয়ন ইউনিট বিক্রির রেকর্ড এখনো ঝলমল করছে।

৪. টি-মোবাইল সাইডকিক

স্বিভেল স্ক্রিন আর কোয়ারটি (QWERTY) কিবোর্ড শূন্য দশকের সোশ্যালাইটদের প্রিয়। প্যারিস হিলটন থেকে কিম কার্ডেশিয়ান সবাই একসময় এই ফোন ব্যবহার করতেন। এখন ইবে বা সংগ্রাহকদের কাছে ৫০-৩০০ ডলারে পাওয়া যায়। ম্যাসেজিং স্টাইলের আসল বিপ্লব এসেছিল এই ফোন থেকেই।

৫. টিসিএল ফ্লিপ থ্রি

ডুয়াল স্ক্রিন, ১৭ দিনের স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি আর ১০০ ডলারের নিচে দাম। ডিজিটাল ডিটক্সের জন্য একেবারে পারফেক্ট। গায়িকা কামিলা কাবিলো নিজে বলেছেন, তিনি টিম ফ্লিপ ফোন। ওয়ালমার্ট, ভ্যারিজোন বা অ্যামাজন-এ ২০-৯৯ ডলারে পাওয়া যায়। হালকা, সহজ আর স্টাইলিশ।

৬. পাম পাইলট প্রফেশনাল

প্রোডাক্টিভিটির রাজা। স্টাইলাস দিয়ে টাইপ করার সুবিধা একসময় ছিল বড় আকর্ষণ। ১৯৯৭ সালে এর দাম ছিল ৩৯৯ ডলার, এখন ইবেতে ৩০-১০০ ডলারে পাওয়া যায়। কাজ আর স্টাইলের দুর্দান্ত মেলবন্ধন।

৭. স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোল্ডার ২

রেট্রো ফ্লিপ আর আধুনিক অ্যান্ড্রয়েডের মিশ্রণ। ৩.৮ ইঞ্চি স্ক্রিন, অ্যান্ড্রয়েড সিক্স পয়েন্ট টু, টু জিবি র‍্যাম আর ১৯৫০ এমএএইচ ব্যাটারি, পুরোনো ডিজাইনের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির অসাধারণ সংযোগ। আন্তর্জাতিক শপ বা ইবেতে ২৬০-৫২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে।

৮. মটোরোলা ডায়না টিএসি এইট থাউজেন্ড এক্স

মোবাইল ফোনের প্রথম আইকন। ১৯৮৩ সালে লঞ্চ হওয়া এই ফোনের ওজন ছিল প্রায় ২.৫ পাউন্ড। টিকটকে এখনো এর ভিডিও ট্রেন্ডিং। বর্তমানে নিলাম বা সংগ্রাহক মহলে ৫০০-২০০০ ডলারে পাওয়া যায়। সব মোবাইলের পথপ্রদর্শক এই ফোন আজও ভিনটেজ টেকের প্রতীক।

ফ্লিপ ফোনের এই রেট্রো রেভলিউশন প্রমাণ করছে, স্টাইল আর স্ট্যাটাসের জন্য স্মার্টফোনের দরকার নেই। জেন জি দেখিয়ে দিচ্ছে, ছোট, হালকা আর সহজ ফোনও হতে পারে নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। এই ৮টি ফোন শুধু নস্টালজিয়া নয়, ডিজিটাল ডিটক্স আর ব্যক্তিত্বেরও অনন্য প্রকাশ। স্ক্রিন ক্লান্তি লাগলে মনে রাখুন। ফ্লিপ ফোন শুধু কল করার জন্য নয়, স্টাইল দেখানোর জন্যও যথেষ্ট।

প্রকাশ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫০
