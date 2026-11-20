অনেকের ধারণা, টেলিভিশনের ছবির মান নির্ভর করে মূলত রেজল্যুশনের ওপর। তাই টিভি কেনার সময় ৪কে বা ৮কে রেজল্যুশনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে ভালো ছবি দেখার অভিজ্ঞতা শুধু রেজল্যুশনের ওপর নির্ভর করে না। পর্দায় রং কতটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য কতটা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠছে এবং দৃশ্যের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো কতটা স্পষ্ট—এসবও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
ছবির এসব দিক উন্নত করতে টেলিভিশন নির্মাতারা নিয়মিত নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। মাইক্রো আরজিবি তেমনই একটি প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে পর্দায় রঙের উজ্জ্বলতা ও আলোর মাত্রা আরও নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে ছবির রঙের বৈচিত্র্য এবং দৃশ্যের ছোটখাটো বিষয়গুলোও আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
প্রচলিত এলইডি টিভিতে সাধারণত নীল এলইডি ব্যাকলাইটের সঙ্গে বিভিন্ন স্তর ও ফিল্টারের সমন্বয়ে পর্দায় নানা রং তৈরি করা হয়। মাইক্রো আরজিবি প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয় আলাদা লাল, সবুজ ও নীল এলইডি। ফলে রং তৈরি ও আলোর উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় আরও স্বাধীনভাবে ও নিখুঁতভাবে।
এর প্রভাব সরাসরি দেখা যায় পর্দার ছবিতে। একই রঙের বিভিন্ন শেডের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়। এক রং থেকে অন্য রঙে পরিবর্তনও হয় মসৃণভাবে। ফলে দৃশ্যের প্রতিটি অংশে সূক্ষ্ম রং ও খুঁটিনাটি ভালোভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে প্রকৃতির দৃশ্য, রঙের বৈচিত্র্য কিংবা আলো-ছায়ার খেলা রয়েছে—এমন দৃশ্য দেখার সময় প্রযুক্তিটির পার্থক্য বোঝা যায়।
টেলিভিশনের দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে এখন শুধু পর্দার প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করা হচ্ছে না, যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। টিভিতে প্রদর্শিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এআই ছবির রং, কনট্রাস্ট ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সমন্বয় করতে পারে। এমনকি কম রেজল্যুশনের কনটেন্টের ছবির মানও উন্নত করতে পারে আপস্কেলিং প্রযুক্তি।
যেমন, স্যামসাংয়ের মাইক্রো আরজিবি টিভিতে রয়েছে ‘মাইক্রো আরজিবি এআই ইঞ্জিন প্রো’ ও ‘৪কে এআই আপস্কেলিং’ প্রযুক্তি। এগুলো পর্দায় ছবির মান উন্নত করতে কাজ করে। শুধু ছবি নয়, শব্দের অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ডলবি অ্যাটমস প্রযুক্তি শব্দকে আরও সমৃদ্ধ ও চারপাশ থেকে আসছে এমন অনুভূতি দিতে পারে। ফলে সিনেমা দেখা, গান শোনা কিংবা খেলাধুলা উপভোগের অভিজ্ঞতা হয় আরও আকর্ষণীয়।
যাঁরা টেলিভিশন কেনার সময় ছবির মানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন এবং উন্নত প্রযুক্তির জন্য বাড়তি খরচ করতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য মাইক্রো আরজিবি টিভি হতে পারে একটি বিবেচনাযোগ্য পছন্দ।
সিনেমাপ্রেমীরা এতে দৃশ্যের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি, রঙের গভীরতা ও আলো-ছায়ার পরিবর্তন ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন। যাঁরা নিয়মিত খেলাধুলা দেখেন কিংবা ভিডিও গেম খেলেন, তাঁদের জন্যও ছবির স্বচ্ছতা, রঙের মান ও দ্রুতগতির দৃশ্যের উপস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। তাই এসব বিষয়ে বাড়তি সুবিধা খুঁজলে মাইক্রো আরজিবি প্রযুক্তির টিভি বিবেচনা করা যেতে পারে।
তবে ভালো ছবি দেখার জন্য মাইক্রো আরজিবিই একমাত্র বিকল্প নয়। বাজেট ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচলিত এলইডি, মিনি এলইডি কিংবা ওএলইডি টিভিও হতে পারে ভালো পছন্দ। প্রতিটি প্রযুক্তিরই রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। তাই টিভি কেনার আগে নিজের পছন্দ, ব্যবহারের ধরন ও বাজেট বিবেচনা করা জরুরি।
টেলিভিশন কেনার সময় তাই শুধু ৪কে বা ৮কে রেজল্যুশন দেখলেই হবে না। পর্দায় রঙের স্বাভাবিকতা, আলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, কনট্রাস্ট এবং ছবির সূক্ষ্ম বিষয়গুলো কতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। মাইক্রো আরজিবি প্রযুক্তি এসব ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। ফলে টিভিতে প্রিয় সিনেমা, খেলা কিংবা প্রকৃতির দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা পেতে পারেন আরও জীবন্ত ও উপভোগ্য।