এ কার চেহারার আদলে বানানো হয়েছে সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো রোবট কুকুরের মাথা

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় সম্প্রতি দেখা গেছে এক অদ্ভুত রোবট কুকুর। চার পায়ে হেঁটে চলা এই যান্ত্রিক প্রাণীর মুখটি এতটাই বাস্তব যে অনেকেই প্রথমে ভেবেছেন, সত্যিই যেন ইলন মাস্ক রাস্তায় ঘুরছেন, তবে ভিন্ন এক রূপে।
এই ব্যতিক্রমী সৃষ্টি আসলে ডিজিটাল শিল্পী মাইক উইঙ্কেলম্যানের কাজ, যিনি ‘বিপল’ নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। তাঁর আসন্ন শিল্প প্রদর্শনী ‘ইনফিনিটি লুপ’-এর প্রচারণার অংশ হিসেবে এই রোবটগুলো তৈরি করা হয়েছে।
শুধু ইলন মাস্কই নন, একই ধরনের রোবট কুকুরে দেখা গেছে মার্ক জাকারবার্গ ও জেফ বেজোসের মুখও। প্রযুক্তিজগতের এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চেহারা ব্যবহার করে ‘বিপল’ আসলে একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন।
রোবটগুলো শুধু হাঁটে না, এগুলো ডিজিটাল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ছবি তৈরি করে এবং তা প্রিন্ট আকারে দর্শকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করে। পুরো প্রক্রিয়াটি শিল্পীর দৃষ্টিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রতীক, যেখানে আমরা যা দেখি ও বুঝি, তার বড় অংশই অ্যালগরিদমের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
বিপলের এ কাজ প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে একটি স্পষ্ট প্রশ্ন তোলে—আজকের পৃথিবীতে বড় প্রযুক্তি উদ্যোক্তারা কতটা আমাদের চিন্তা ও বাস্তবতাকে প্রভাবিত করছেন? তাদের সিদ্ধান্ত কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেও বদলে দিচ্ছে?
সব মিলিয়ে এই রোবট কুকুর শুধু একটি অদ্ভুত যন্ত্র নয়; এটি প্রযুক্তি, শিল্প ও সমাজের এক অনন্য সংযোগ, যা মানুষকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।
ছবি: বিপল–এর ওয়েবসাইট ও সিএনএন