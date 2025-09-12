আইফোন ১৭ হাতে ডুয়া লিপার মেটালিক করসেট লুক, আপনি নতুন আইফোনের সঙ্গে কী পরবেন

এসেছে নতুন আইফোন। তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। আইফোন ১৭-এর রিলিজ নিয়ে বিশ্বজুড়েই চলছে মাতামাতি। ৯ সেপ্টেম্বর অ্যাপল উন্মোচন করেছে তাদের এই সাম্প্রতিকতম সিরিজ। প্রধান নির্বাহী টিম কুক আইফোন ১৭ রিভিল করার পরপরই সবাইকে অবাক করে দিয়ে সবার আগেই আইফোন ১৭ হাতে মেটালিক করসেট লুকে তাক লাগালেন পপ ডিভা ডুয়া লিপা। সোনালি করসেটে স্টেজ পারফর্ম করার আগে তিনি দারুণ এক সেলফি তুলেছেন নিজের আইফোন প্রো ম্যাক্স -এর কসমিক অরেঞ্জ রঙের মুঠোফোন নিয়ে।
সেদিন নিজের সারাদিনের বিভিন্ন মুহূর্তুও এই আলবেনিয়ান সঙ্গীতশিল্পী ক্যামেরাবন্দী করেছেন এই সময়ের সবচেয়ে আরাধ্য ডিভাইসটি দিয়ে। এর আগেও অ্যাপল নতুন আইফোন রিলিজ করার সময় জনপ্রিয় পপ তারকা ডুয়ার সঙ্গে কোল্যাব করেছে।
এদিকে আইফোনে এর আগে এমন উজ্জ্বল কমলা রঙের উপস্থিতি দেখা যায় নি বলে এই সেটটি নিয়েই বেশি উন্মাদনা চলছে।
অন্যবারের মতো কালো বা ধূসর আইফোন প্রো ম্যাক্স দেখা যাচ্ছে না এবারে।
অনেকেই এখন এই আইফোনের সঙ্গে মিলিয়ে কী পরা যায় সে পরিকল্পনা করছেন। আমরাই বা বাদ যাই কেন! আচ্ছা, আপনি আইফোন কিনলে কী পরবেন এর সঙ্গে ছবি তুলতে বা আইফোন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে?
বার্ন্ট অরেঞ্জ বা কমলার অন্য কোন ট্রেন্ডি শেড কিন্তু বেছে নিতে পারেন। অথবা একেবারে কন্ট্রাস্ট অপশন হচ্ছে সবুজ বা রয়েল ব্লু।
অল ব্ল্যাকেও কিন্তু দারুণ মানাবে হাতে আইফোনের সেলফি লুক।
উল্লেখ্য, নতুন আইফোন ১৭–এর দাম শুরু হয়েছে ৭৯৯ ডলার থেকে। আইফোন ১৭ প্রোর দাম শুরু হয়েছে ১ হাজার ৯৯ ডলার থেকে। আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের দাম সর্বনিম্ন ১ হাজার ১৯৯ ডলার। ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার আইফোন এয়ারের দাম শুরু হয়েছে ৯৯৯ ডলার থেকে। তাই এর সঙ্গে ফ্যাশনটাও হতে হবে হাই এন্ড, তাইনা?