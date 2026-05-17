সেলফিতে ‘ভি’ চিহ্ন: অজান্তেই কি ফাঁস করছেন নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট?

নাদিয়া ইসলাম

সেলফি এখন আর শুধু ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখার বিষয় নয়। এটি অনেকের কাছে নিজেকে প্রকাশের একটি স্টাইল, একটি ব্যক্তিত্ব। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, কনসার্ট, ক্যাফে কিংবা ভ্রমণে ক্যামেরার সামনে দুই আঙুল তুলে ‘ভি’ চিহ্ন দেখানো যেন এখন এক পরিচিত ভঙ্গি। কিন্তু এই জনপ্রিয় পোজ নিয়েই নতুন করে সতর্ক করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

তাদের মতে, খুব সাধারণ মনে হলেও কিছু সেলফি কখনও কখনও ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে যেখানে হাত বা আঙুল খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ছবির মাধ্যমেও চুরি হতে পারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট?

শুনতে অবাক লাগলেও প্রযুক্তির উন্নতির কারণে এখন উচ্চমানের ক্যামেরায় তোলা ছবিতে আঙুলের সূক্ষ্ম রেখাও অনেক সময় স্পষ্ট ধরা পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ রেজল্যুশনের ছবি থেকে আংশিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট তথ্য সংগ্রহ করা প্রযুক্তিগতভাবে অসম্ভব নয়।

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে অস্পষ্ট ছবিও আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করা একটি সাধারণ সেলফিও কখনও কখনও তথ্য সংগ্রহের উৎস হয়ে উঠতে পারে।
আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চুরি করতে কারও স্পর্শ করা বস্তু প্রয়োজন হতো। এখন একটি ছবিও সম্ভাব্য ঝুঁকির অংশ হতে পারে।

কেন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ?

আজকের দিনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট শুধু পরিচয়ের চিহ্ন নয়, এটি ডিজিটাল নিরাপত্তারও বড় একটি অংশ। স্মার্টফোন আনলক করা থেকে শুরু করে ব্যাংকিং অ্যাপ, ডিজিটাল ওয়ালেট বা নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত জায়গায় প্রবেশ— সব ক্ষেত্রেই বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

তাই যদি কোনোভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নকল করা সম্ভব হয়, তাহলে ব্যক্তিগত ডিভাইস বা তথ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। যদিও বাস্তবে এটি এখনও বেশ জটিল একটি প্রক্রিয়া, তবু প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে ঝুঁকিও ধীরে ধীরে বাড়ছে।

কোন ধরনের ছবি তুলনামূলক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?

বিশেষজ্ঞদের মতে কিছু ছবি তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। যেমন—
* খুব কাছ থেকে তোলা সেলফি

* যেখানে আঙুল স্পষ্ট দেখা যায়

* উচ্চ রেজল্যুশনের ক্যামেরায় তোলা ছবি

* নতুন স্মার্টফোন বা প্রফেশনাল ক্যামেরার ক্লোজ শট

* হাই রেজল্যুশনের ছবি সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করা

বিশেষ করে ‘ভি’ পোজের ছবিতে দুই আঙুল প্রায়ই ক্যামেরার খুব কাছে থাকে, ফলে আঙুলের রেখা স্পষ্ট ধরা পড়তে পারে।

তাহলে কী করবেন?

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

খুব ক্লোজ শটে আঙুল দেখানো এড়িয়ে চলা যেতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে ছবি আপলোডের আগে রেজল্যুশন কিছুটা কমিয়ে দিলে সূক্ষ্ম রেখা কম দৃশ্যমান হয়। শুধু ফিঙ্গারপ্রিন্টের ওপর নির্ভর না করে পিন, পাসওয়ার্ড ও টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবহার করাও গুরুত্বপূর্ণ।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে সচেতন থাকা।

সেলফির যুগে নতুন বাস্তবতা

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র একটি ছবি থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নকল করা এখনো সহজ নয়। আলো, ফোকাস, ছবির মান— অনেক কিছুর ওপর এটি নির্ভর করে। অনেক সময় একই ব্যক্তির একাধিক ছবিও প্রয়োজন হতে পারে।

তবু ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তি যেভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে ছোট ছোট অভ্যাস নিয়েও সচেতন থাকা জরুরি হয়ে উঠছে। কারণ এখন নিরাপত্তা শুধু পাসওয়ার্ড বা ডিভাইসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়— একটি সাধারণ সেলফিও হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার আলোচনার অংশ।

ছবি: এআই

প্রকাশ: ১৭ মে ২০২৬, ১৪: ৫৬
