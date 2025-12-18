প্রতি বছর পেটের মাপ নেয় স্বাস্থ্যসচেতন দেশটির সরকার, ৮৫ ইঞ্চি পার হলেই ব্যবস্থা

আজকের দিনে যখন ওজন কমানোর ইনজেকশন ওজেম্পিক খুব সহজেই পাওয়া যায়, তখন এমন একটি দেশের কথা কল্পনা করা কঠিন—যেখানে এসব ওষুধ প্রায় অপ্রয়োজনীয়। এমন এক দেশ, যেখানে মানুষ মোটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশনের দিকে ছুটে যায় না, বরং সুস্থ থাকার জন্য ভিন্ন পথে হাঁটে। মেটাবো আইন অনুযায়ী, চল্লিশ পেরোলে পর প্রতি বছর কোমরের মাপ নেয় স্বাস্থ্যসচেতন দেশটির সরকার, ৮৫ ইঞ্চি পার হলেই নেওয়া হয় ব্যবস্থা।
বিশ্বের অন্যতম ব্লু জোন দেশ, যেখানে সবচেয়ে বেশি মানুষ ১০০ বছরের বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। বুঝতেই পারছেন, জাপানের কথা বলা হচ্ছে। যখন সারা বিশ্বে আলট্রা-প্রসেসড খাবার আর শুয়ে-বসে থাকা জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তখন জাপান স্থূলতা মোকাবিলা করছে এক ব্যতিক্রমী উপায়ে। তা এক ব্যতিক্রমী আইনের মাধ্যমে, তবে শাস্তি দিয়ে নয়, বরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত কোনো পেনাল্টি হয় না।
মেটাবো আইন কী
২০০৮ সালে জাপানের স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই আইন চালু করে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মেটাবলিক সিনড্রোম—যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ—এসব রোগ আগেভাগেই শনাক্ত করা। এই আইনের আওতায় ৪০ থেকে ৭৪ বছর বয়সী সব নাগরিককে প্রতি বছর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হয়। এই পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পেটের মাপ নেওয়া।
নির্ধারিত সীমা হলো:
পুরুষ: ৮৫ সেন্টিমিটার
নারী: ৯০ সেন্টিমিটার
কারও কোমরের মাপ এই সীমা ছাড়ালে তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। তাঁকে খাবার নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম ও জীবনযাপনের বাধ্যতামূলক ছকে বর্ণিত পরামর্শ দেওয়া হয়। এই আইনে কাউকে মোটা হওয়ার জন্য জরিমানা বা জেলে পাঠানো হয় না। বরং অফিস বা কোম্পানি, স্থানীয় প্রশাসন আর স্বাস্থ্য বিমা সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মীর কোমরের মাপ নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য ব্যয় বা জরিমানা দিতে হতে পারে। এতে করে অফিসগুলোও কর্মীদের সুস্থ রাখতে উদ্যোগী হয়।
কেন এই আইন করা হয়েছিল
জাপানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শতায়ু মানুষ বাস করেন। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য খরচও বাড়ছিল। সরকার বুঝতে পারে, রোগ হলে চিকিৎসা করার চেয়ে আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধ করা বেশি কার্যকর। তাই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ জীবনের পথে আনা হয়।
এই আইন কি সফল
এই প্রশ্নের একক কোনো উত্তর নেই। কারণ শুধু কোমরের মাপ দেখেই একজন মানুষের পুরো স্বাস্থ্য নির্ধারণ করা যায় না। খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, জিনগত বৈশিষ্ট্য এই সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এই আইন মানুষকে স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন করেছে, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভ্যাস গড়ে তুলেছে, অফিসে ফিটনেস ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি চালু করেছে।
ওজেম্পিকের মতো ওষুধের সঙ্গে পার্থক্য
ওজেম্পিক বা এ ধরনের ইনজেকশন দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করলেও, জাপানের মেটাবো আইন জোর দেয় কিছু জীবনযাপনের বিষয়ের ওপর। যেমন:
দীর্ঘমেয়াদি সুস্থ জীবনযাপন
ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের দায়িত্ব নেওয়া
রোগ থেকে বাঁচতে হবে প্রতিরোধে, শুধু চিকিৎসায় নয় এই মূলমন্ত্র বিশ্বাস করা
যখন বিশ্বের বহু দেশে শিশু থেকে বড় সবাই স্থূলতায় ভুগছে, তখন জাপানের এই পদ্ধতি সত্যিই ভাবায়। স্বাস্থ্য এখানে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ব।
সূত্র: এইচআর ডাইজেস্ট
ছবি ইন্সটাগ্রাম ও পেকজেলস