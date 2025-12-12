হাজব্যান্ড হায়ার করা হচ্ছে ইউরোপের এই দেশে, ঘণ্টাপ্রতি পারিশ্রমিক ৫,৩৪৪ টাকা

ইউরোপের ছোট দেশ লাটভিয়া যে আজ শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যায় ভুগছে তা-ই নয়, আরও বড় একটি জনমিতিক বৈষম্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দেশটি। পরিসংখ্যান বলছে, দেশটিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় প্রায় ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। বিশেষ করে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীতে নারী-পুরুষের অনুপাত দুই-এক অর্থাৎ দুজন নারীর বিপরীতে একজন পুরুষ।
এই অসমতার মূল কারণ হলো পুরুষদের কম আয়ু। গবেষণা বলছে, লাটভিয়ার পুরুষেরা তুলনামূলক কম বয়সে মারা যান। এর পেছনে আছে—
অতিরিক্ত ধূমপান
অ্যালকোহল গ্রহণ
অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস
সোভিয়েত-পরবর্তী সময়ের কঠোর, অনিয়ন্ত্রিত জীবনচর্চা
বছরের পর বছর এসব কারণে এমন দুঃসহ বাস্তবতা তৈরি হয়েছে যেখানে দেশজুড়ে বিপুলসংখ্যক নারী একা থাকেন এবং ঘরের নানা ঝামেলাপূর্ণ কাজ একাই সামলাতে হয় তাঁদের। আর এই শূন্যতা থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন এক সেবা ‘হাজব্যান্ড ফর হায়ার’।
নামের কারণে অন্য কিছু মনে হলেও, তাঁরা আসলে স্বামীর মতো কিছু নন, বরং পেশাদার হ্যান্ডিম্যান। ডাকলে বা অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেই তাঁরা এসে—
নষ্ট পাইপ ঠিক করেন
তাক বা শেলফ ঝুলিয়ে দেন
আসবাবপত্র জোড়া লাগিয়ে দেন
ছোটখাটো বৈদ্যুতিক সমস্যার সমাধান করেন
ঘরের যান্ত্রিক কাজগুলো সহজ করে দেন
অর্থাৎ এমন সব কাজ সামলান যা একা নারী, বিশেষত বয়স্ক নারীদের পক্ষে করা কঠিন।
অনেক লাটভীয় নারী বহু বছর ধরে একাই সংসার সামলানোর অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। কারও সঙ্গী নেই, কারও আবার বয়সের কারণে পাশে আর কেউ থাকেন না। তাই ব্যবহারিক সাহায্যের প্রয়োজন থেকেই ‘হাজব্যান্ড ফর হায়ার’ সেবা হয়ে উঠেছে নির্ভরতার নতুন উৎস। বর্তমানে লাটভিয়ার বিভিন্ন শহরে ‘হাজব্যান্ড সার্ভিস’ নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানও আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত। লাটভিয়ার এই প্রবণতাকে প্রথম দেখায় হাস্যরসের বিষয় মনে হতে পারে। তবে এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটি দেশের বাস্তবতানির্ভর সামাজিক অভিযোজনের গল্প,যেখানে—
* নারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে
* পুরুষের আয়ু কম
* পারিবারিক কাঠামো ছোট হয়ে আসছে
* একাকী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে
সেই সমাজেই প্রয়োজন তৈরি হয়েছে এমন একটি সেবার, যা মানবসম্পদের ঘাটতি পূরণের বাস্তব ও কার্যকর সমাধান।
লাটভিয়ার এই গল্প অদ্ভুত হলেও একই সঙ্গে গভীর একটি সামাজিক সত্য প্রকাশ করে। যেখানে মানুষ কম, কিন্তু প্রয়োজন বেশি, সেখানে বাস্তবতা থেকেই জন্ম নেয় নতুন সেবা, নতুন অর্থনীতি ও নতুন জীবনযাপন। ‘হাজব্যান্ড ফর হায়ার’ তাই শুধু একটি সেবা নয়, এটি পরিবর্তিত জনসংখ্যাকাঠামোর সঙ্গে টিকে থাকার এক ব্যতিক্রম উদাহরণ, যেখানে সমাজ নিজের প্রয়োজনেই তৈরি করে নিচ্ছে নতুন সমাধান। আর তাতেই বদলে যাচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের ধরন।
সূত্র: সিএনবিসি
ছবি: ইন্সটাগ্রাম, পেকজেলস